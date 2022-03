El Comité de Selección del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho oficial el listado de títulos que se disputarán los premios Richard Leacock de su 21º edición: en total, 18 de los 73 trabajos inscritos en Canarias Cinema: tres en formato largo y 15 en corto que podrán verse en tandas de cinco obras, lo que se traduce en seis sesiones dedicadas al cine realizado en Canarias o por canarios.

Entre los largos, después de haber visionado ocho películas, la selección contempla el debut en el formato de David Pantaleón con la película Rendir los machos (España, Francia, 2021, 80 min.); el segundo largometraje de Macu Machín con Mujeres en la isla: las otras hijas del mestre (España, 2022, 65 min.); y el documental de Cristina Yurena Zerr, Ser stille Sturm / The Silent Storm (Alemania, 2021, 88 min.).

Estrenado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Rendir los machos llega precedido por buenas críticas y una excelente acogida en el festival andaluz dentro del apartado Las Nuevas Olas. El autor grancanario regresa al origen para centrar su relato en rituales y tradiciones ancestrales en donde no falta su particular sentido del humor. Hace unos años Macu Machín había trabajado sobre las imágenes de la casi centenaria La hija del mestre para obtener el sorprendente corto Quemar las naves. Para su nuevo trabajo, Mujeres en la isla: las otras hijas del mestre, la autora ha seguido las huellas de Marisa Padrón, actriz protagonista del filme estrenado en 1928, quien, tras unos años vinculada a la vida socio-cultural de Gran Canaria, se recluyó definitivamente durante la posguerra. A través de materiales de archivo, el documental se acerca también a pintoras, escritoras y editoras que dinamitaron el estrecho espacio asignado a las mujeres en la isla. Cristina Yurena Zerr firma el tercer trabajo del apartado de largometrajes, The Silent Storm, un documental que fija su mirada en las contradicciones que afloran entre mundos opuestos. En un año devastador, el de la pandemia, lo que importa y lo que no importa difiere mucho entre cómo se afronta en el mundo globalizado y cómo se vive en una pequeña localidad austriaca, Jabing.

En total, 15 serán los cortos que podrán disfrutarse en la sección Canarias Cinema. En 2022 la selección crece y obliga a programar tres sesiones diferenciadas con cinco cortos cada una. Entre los escogidos se encuentra el último trabajo del galardonado con la Lady Harimaguada 20 aniversario, Víctor Moreno, que presenta Lovebirds. Pantaleón a su vez hará doblete y tendrá en el apartado de cortos su obra Réquiem por la fiesta.

Otros autores conocidos por el certamen son Miguel G. Morales, de quien se mostrará Ekaterina; Octavio Guerra y Rafael Navarro, autores de SOH-YUN; Nayra Sanz Fuentes, que competirá con Pez volador; Rafael Montezuma que participará con Bancal; Miguel Mejías con su obra The Foundation; o la pareja de cineastas Omar Al Abdul Razzak y Shira Ukrainitz, con su trabajo de animación La prima cosa. Además, en 2022 el Festival recibirá a la cineasta y artista plástica Rosa P. Almeida, autora de Ash Wednesday’s Eve; al valenciano Víctor Giner, director de Waimai / Takeaway, un trabajo presentado en festivales como el Documental de Buenos Aires, el St. Louis o Alcances, entre otros; Pablo Sánchez Díaz-Llanos, último ganador del certamen Tenerife Noir Express, que trae al Festival grancanario Tatergaget 21; Álvaro Pinell, director de Time (L) Over / Time Lover, un trabajo de animación que juega con el amor y el tiempo; la artista multidisciplinar ziREjA, la tinerfeña Irene Sanfiel, autora de [be e e e e e e e e e e e e e e 'e e]; Carlos Baena cineasta que presenta su ruta al terror en Tranvía, obra que se estrenó en la competición de cortos de Sitges; y Jesús F. Cruz que participa con Una flor en el vacío.

Con todo, cabe recordar que la 21º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará desde el 22 de abril al 1 de mayo.