Antonia Alemán Navarro fue una grancanaria que, a principios del siglo pasado, representaba muchos valores feministas que aún se reivindican. Su bisnieta, la polifacética Saida Santana, rememora su figura en la obra La Indiana que representa este jueves, 17 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Colón.

Una grancanaria que se adelantó a algunas de las reivindicaciones feministas de los siglos XX y XXI acerca de la libertad y la independencia con un coraje y una determinación realmente encomiables a principios del siglo pasado. Ella fue Antonia Alemán Navarro, apodada La Indiana, una campesina que emigró hacia Cuba en 1905 a la búsqueda de un futuro mejor y retornó una década después a su lugar de origen haciendo gala de un carácter tan especial que se ganó el respeto de los hombres.

Una mujer que, una vez restablecida nuevamente en su tierra, sobresalió sacando adelante sus más de tres fanegadas de tierra, la ganadería y a sus cinco hijos, y comercializando y distribuyendo en Canarias la semilla del rábano, y no la fruta, lo que ayudó a salir de la pobreza a muchas familias. Para homenajear a esta figura, hasta ahora bastante desconocida cuando no insólita para la mayoría de los canarios, su bisnieta, la polifacética actriz, guionista, periodista, productora y presentadora Saida Santana, ofrece un monólogo titulado La Indiana este jueves, 17 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Colón, donde cuenta su historia utilizando un recurso teatral que rememora al mismísimo Macbeth. Y es que al pricipio del monólogo, Antonia Alemán, tras más de 40 años muerta, regresa desde el Más Allá para contarle a su tataranieta Candela su vida para que continúe el legado de su estirpe.

Santana vuelve a su tierra para presentar este monólogo de tan solo 65 minutos de duración tras estrenar con éxito sus aproximaciones dramáticas a, entre otros, figuras de la altura de Josefina de La Torre o Leopoldo María Panero en EEUU. La obra, que también se representará en Nueva York, está escrita, dirigida y protagonizada por la propia Santana. «Esta obra supone conectar con mis raíces, con mis orígenes y un reencuentro con mi padre», comenta la actriz. «Hace varios años, la presidenta del Centro Cultural cubano de Nueva York y la directora del Centro de Estudios Canarias- América en Nueva York me dijeron, ‘Saida, ¿por qué no dejas de hablar de otros y cuentas la historia de tu bisabuela?’ y así fue. Llevo años promocionando la cultura canaria en Estados Unidos, con mi trabajo sobre Josefina de la Torre, pero también es cultura canaria la historia de mi bisabuela, una campesina y ganadera canaria emigrante que dignificó el papel de la mujer en el campo y se ganó el apodo de La Indiana”. La historia tiene un desarrollo de lo más curioso porque La Indiana se dirige al público, que se convierte en protagonista y confidente directo de ella ya que, ante la ausencia de la tataranieta, los espectadores son los últimos responsables de encontrarla y contarle la historia. Y en la obra destaca el trabajo de codirección de Paulina Gálvez y sonoro por Vicente Sanz de León.

«Mi trabajo con La Indiana de principio a fin ha sido un regalo para el alma, un orgullo poder contar su historia de amor y libertad», asegura la actriz. «El transmisor de esta historia ha sido mi padre, quien se crió con ella al quedar su madre viuda repitiendo la historia de La Indiana. El proceso de escritura fue muy bonito. Yo me encontraba en Los Ángeles trabajando y fueron momentos de llamadas a mi padre compartiendo y honrando juntos la vida de la mujer que lo crió y le enseñó el valor de la libertad». La actriz, que actualmente está afincada en Madrid, tiene su centro de operaciones en Los Angeles donde da clases y trabaja en varios proyectos.

La artista considera que en sus creaciones «no hay algo premeditado pero a lo mejor trato temas o personajes que no han tenido la voz merecida. Quizás por los años vividos fuera hablar de Canarias, nuestros temas y nuestra gente es lo que más ha tocado mi corazón». De su trabajo politifacético destaca su faceta actoral con resultados destacados en todos los medios. Así, en el cine Saida Santana ha protagonizado las películas La vida según Ofelia, de Rolando Díaz y La Llorona de Sara Mazkiaran, mientras que en las series aparece en títulos tan conocidos como Cosita Linda o La Reina del Sur 2 y de sus incursiones en el teatro destacan Poemas visuales: Una Josefina del siglo XXI, Dentro o Melocotón en almíbar. La actriz afirma que «todos se nutren de todos porque son indivisibles. He trabajado mucho en no fragmentarme y ser todas a la vez. De todo he aprendido y todo lo he usado».

Pero volviendo al personaje de su bisabuela, la actriz cree que no ha sido reivindicado hasta ahora como realmente se merece porque «en general creo que el campo y la ganadería no son temas muy comerciales y si encima los protagoniza una mujer, menos», aclara. «Pero la mujer ha sido sostenedora siempre, y en épocas de crisis más, es el caso de La Indiana. Dar voz a La Indiana dignifica a todas las campesinas, ganaderas y emigrantes de todos los pueblos y de todos los tiempos».