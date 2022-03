Lucía Rey, destacada pianista y compositora que ha actuado con éxito en multitud de escenarios nacionales e internacionales con su extraordinario directo, es la invitada de Mousikê para este mes de marzo. Concretamente, serán los próximos días 17, 18 y 19 cuando visitará las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife para impartir tres masterclasses, gratuitas previa inscripción, y ofrecer un único concierto con su banda Lucía Rey Trío en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria. Una cita que tendrá lugar el próximo jueves a las 20.00 horas.

La polifacética artista, tras completar sus estudios de Música Moderna y Jazz en la Escuela de Música Creativa y Danza Contemporánea en el RCPD de Madrid, continuó su formación en Cuba y New York. Viajó a La Habana en 2005 para especializarse en Piano Latino y Jazz en el Instituto Superior de Arte de Cuba y después a Nueva York, en el Conservatorio de Música de Brooklyn y en The Collective School of Music, estudiando con profesores como Bruce Barth, Barry Harris, Bob Quaranta, y compartiendo escenario con numerosos artistas de la escena neoyorquina.

Su trayectoria musical la ha llevado a tocar junto con músicos consagrados como Antonio Serrano o Celia Mur con la Big Band de Granada, a acompañar a numerosos artistas nacionales como Sole Giménez y a compartir proyectos con artistas internacionales como el liderado por la cantante cubana Eme Alfonso y el Proyecto Women of the World. Fuera del panorama jazzístico, destacan especialmente sus trabajos como pianista, teclista y cover de dirección musical en los musicales de la Gran Vía madrileña Hoy no me puedo levantar y A quién le importa. Pianista e intérprete en la obra Traición de la compañía Teatro Kamikaze.

En su actual apuesta musical a trío, las creaciones de Lucía Rey destacan por una sensibilidad mestiza que abarca estilos y fuentes de inspiración de muy variada procedencia: desde la música clásica al pop o al blues, la música latina o el flamenco, todo desde el enfoque del jazz más actual. En su primer álbum Reflexion se pueden palpar la variedad de influencias que la artista ha ido recogiendo a lo largo de su carrera, interpretadas con un espíritu libre. Este álbum se estrena en 2017 en Bogui Jazz (Madrid) y en muy poco tiempo el proyecto pasó a formar parte de los circuitos, festivales y salas de jazz más importantes de España (Festival Jazz de Getxo, Festival Jazz en La Costa, Festival Internacional Jazz de Madrid, Festival Jazz Lugo, Festival Jazz de Cádiz, JAZZ I AM…), y encontrándose ahora en plena internacionalización (Festival Jazz Plaza (Cuba), Jazz In The Park (Rumanía), Festival EUNIC (Bucarest).

Y es que, en cada directo de Lucía Rey Trío se puede percibir la libertad creativa que concede a sí misma y a sus músicos, siendo cada uno de sus conciertos diferentes con un feeling siempre nuevo y fresco consiguiendo crear un diálogo entre la música y el público. Así lo hará, una vez más, en el único concierto contemplado en esta visita al Archipiélago acompañada por el contrabajista Ander García y el baterista Andrés Litwin. En su propuesta actual de concierto también conviven los temas que formarán parte de su nuevo álbum, añadiendo efectos electrónicos y fusionando de manera más clara y directa el folclore musical del sur de España y la música mediterránea con el jazz contemporáneo. Una cita que tendrá lugar este jueves día 17 a las 20.00 horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria (entradas ya a la venta en taquilla teatro y en https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/teatroguiniguada/eventos/master-class-lucia-rey/).

En lo que a sus masterclasses se refiere, bajo el epígrafe Fusiónate y adaptada a todos los niveles, Lucía Rey compartirá sus conocimientos para enriquecer la interpretación, improvisación y composición a través de la fusión de diferentes estilos musicales (flamenco, latin jazz, clásica, blues, pop…) dentro de la perspectiva del jazz más actual. Lo hará aplicando los recursos más representativos de cada estilo (progresiones armónicas, ritmo, melodías, articulación, fraseo…), y en sus propias palabras, "veremos cómo un tema lo podemos transformar a diferentes versiones, utilizar estos materiales en nuestros arreglos, en el enfoque de nuestros solos y en nuevas ideas para nuestras creaciones", pues para la artista "la fusión nos acerca a tener más conocimiento de la música a todos los niveles, disfrutarla y valorarla en toda su dimensión".

Programación

-Jueves 17, de 16.30 a 18.30 horas, Gran Canaria. Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, ciclo Jueves de Masterclass. Solicitud de entradas: imprescindible enviar correo a mousikelalaguna@gmail.com con nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y dirección postal actual. El acceso no quedará confirmado hasta la recepción de un correo de confirmación que deberá ser mostrado a la entrada al evento. El concierto se celebrará a las 20.00 horas. Las localidades tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de la taquilla del teatro , o bien, a través del siguiente enlace: https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/teatroguiniguada/eventos/master-class-lucia-rey/ y en la taquilla del teatro.

-Viernes 18, de 17.00 a 19.00 horas, Fuerteventura. Escuela de Música Insular de Fuerteventura en Puerto del Rosario. En colaboración con la Consejería de Cultura Patrimonio Histórico y Difusión Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura. Solicitud de entradas: email a auditorioinsular@cabildofuer.es con los datos ya indicados.

-Sábado 19, de 11.00 a 13.00 horas, Tenerife. Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna. En colaboración con el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM). Solicitud de entradas: email a mousikelalaguna@gmail.com con los mismos datos mencionados anteriormente.