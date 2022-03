Robe Iniesta, el rostro, alma y voz del ya extinto Extremoduro, arranca el próximo junio su extensa gira de 2022, Ahora es cuando, que recorrerá 35 ciudades españolas para culminar en noviembre con dos últimos conciertos en Canarias. En concreto, el escudo del rock transgresivo actuará el 11 de noviembre en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, y el 12 de noviembre en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna, en Tenerife.

Por el momento, Robe ha confirmado 35 fechas, pero no descarta presentar "algunas más, en breve", asegura. "Nuestra intención es hacer alrededor de 40 conciertos, pero de momento, os informamos de los que tenemos seguros. Todavía no se pueden comprar las entradas. Las pondremos a la venta próximamente. Este año se van a vender con más tiempo de antelación porque parece ser que la pandemia está remitiendo", ha anunciado Robe en su página web. Sin embargo, en este mismo mensaje explica que, desde su sello, ha llegado a un acuerdo con los promotores para que, en caso de que se suspendiera algún concierto por el Covid, se devuelva el importe íntegro, incluidos los gastos de gestión, de forma automática. "Llevamos ya dos putos años de pandemia y creemos que las cosas deben estar claras, y debemos estar preparados para que los conciertos no se vayan a la mierda y no salgáis doblemente perjudicados", añade.

A este respecto, cabe recordar que la gira de despedida de Extremoduro, uno de los emblemas del rock duro en español fundado por Robe Iniesta en 1987 en Plasencia (Extremadura) y que se mantuvo en activo hasta el pasado 2019, tenía previsto pasar en 2021 por Canarias, pero la promotora de conciertos Live Nation se vio obligada a anunciar a mediados de ese año "la definitiva imposibilidad de la celebración de los conciertos multitudinarios" ese año como consecuencia de la pandemia. Una pena. Se trataba de la tercera cancelación de la ambiciosa gira de la banda extremeña para poner punto final a una trayectoria de himnos rockeros de minorías absolutas. "Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro", anunció entonces Robe.

La última vez que Extremoduro actuó en Gran Canaria fue el 7 de noviembre de 2014, con un concierto memorable en el Estadio de Gran Canaria, y no pisaba la Isla desde 1993, con una parada entre medias en Canarias, en Lanzarote y Tenerife, en 2008.

Asimismo, bajo el paraguas de Ahora es cuando 2022, el cantante, guitarrista y compositor extremeño desgranará el repertorio de su último disco, Mayéutica, que ha tenido una buena acogida por parte de público y crítica, y que, además, tiene mucho que ver con el celebradísimo álbum La Ley Innata, de Extremoduro. "Mayéutica es una canción concebida como una sola obra que consta de cuatro movimientos. Comienza con un interludio, que la enlaza con La Ley Innata, y acaba con una coda sin final”, explica el propio Robe en su cuenta oficial de Twitter. Mayéutica nos muestra al mejor Robe, al más rockero, totalmente desbocado desde el prisma artístico, derrochando su personal clarividencia lírica, musical y espiritual a la hora de dar nuevamente en la diana, reflejando cómo está su alma y mostrándose como el imprevisible y gran artista que es. Mayéutica es una composición excelsa y luminosa, intensa e inmensa… y no solo por su duración. Y todo ello con Robe demostrando haber retomado con creces la senda que en 2008 le llevó a componer La ley innata, tanto es así que Mayéutica ha sido presentado por el propio Robe como la segunda parte de dicha obra. Mayéutica, todo un electrizante viaje, alto voltaje musical, lírico y emocional", anuncia El Dromedario Récords, sello con el que se ha editado el disco.