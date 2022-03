El artista grancanario Pedro Lezcano Jaén inaugura mañana viernes, a las 20.00 horas, en la Galería Manuel Ojeda, la exposición Typical Family, en donde muestra algunas de sus pinturas y esculturas de los últimos cinco años. Lezcano Jaén es uno de los artistas más originales del Archipiélago gracias a un estilo hipnótico y cautivador que plasma la decadencia física y psicológico desde diferentes puntos de vista.

Varias mujeres con las caras difuminados toman el té ociosamente mientras te miran con una sonrisa directamente a la cara al lado de un bebé de gigantescas proporciones absorto en sus pensamientos pero cuyo rostro sí es reconocible. Es el cuadro Café con pollo que forma parte de la exposición Typical Family del artista Pedro Lezcano Jaén que se inaugura mañana viernes, 18 de marzo, a las 20.00 horas, en la Galería Manuel Ojeda.

Esta obra puede resumir el espíritu del pintor y escultor grancanario cuyo estilo hipnótico y enigmático, pero tremendamente preciosista, logra algo que debe ser primordial en la creación artística: no dejar indiferente al espectador.

Y así sucede en todas y cada una de las 22 obras de grande y pequeño formato, algunas inéditas, que aparecen en esta exposición, realizadas entre 2018 y 2022 y que estará abierta al público hasta el 29 de abril. «Mi estilo es mucho menos racional de lo que parece», señala el propio artista. «Técnicamente necesito el descubrimiento. Hay pintores que tienen una idea y su forma de trasladarla a la pintura es descriptiva y casi mecánica. Para mí el proceso de pintar es un experimento, por lo que necesito descubrir cosas mientras hago esa misma actividad. Aquí hay cuadros en los que meto por vez primera un caracol o un boliche como símbolos de ese tiempo». En Typical Family aparece el interés del artista en mostrar lo efímero de la existencia, tanto en su plano físico como psíquico, mostrando la decadencia a través de algunos paisajes desoladores con personajes grotescos retratados de una manera pocas veces tan persuasiva. Cuadros repletos de detalles freudianos que recuerdan a Dalí u Óscar Domínguez, inspirados en las escenografía de esa foto familiar que en el pasado fu tan importante.

Por este motivo, la sala aparece con muebles al modo de una instalación que recuerde el salón de una casa. Sin embargo, al artista le resulta imposible definir su estilo. «Si en algo me siento contemporáneo es en que mezclo todas las cosas», señala. «Si dices surrealistas te quedas corto aunque hay algo de eso. Y si dices expresionistas, también es válido en el sentido de que exagero la expresión, pero tampoco te puedes parar ahí. Las etiquetas limitan. Hay elementos fantásticos y simbólicos como la vida que vuelve sobre lo viejo», añade. Aún así, reconoce que le encantan Lucian Freud, El Bosco y los primitivo italianos como El Giotto o Masaccio. «En el arte hay que mamar todo lo que se pueda del pasado porque el presente te va a entrar quieras o no. También me influye la literatura o el cine».

La única obra de 2022 se titula Tiempo y verdad de la que el propio artista explica detalles. «Muchos pintores suele representar el paso del tiempo como un anciano alado y una joven desnuda. Y aquí se representa con un señor decimonónico que desaparece de la memoria y con la aparición de la fertilidad de la mujer ovípara, pero también con unas habitaciones que se repiten como el tiempo».

Otra de sus obras, Marea baja II, recrea paisajes abandonados a los que la naturaleza retorna provocando que los objetos vuelvan a su mismo lugar de origen. Los detalles del tiempo están en «el bufadero que deja la marca en la pared, la rueda de bicicleta o la señora que peladea luchando contra lo imposible de la decrepitud».

En la exposición, que se completa con esculturas que parecen salir de los cuadros con unas anatomías de psiquiátrico, llama poderosamente la atención la serie Fracción Mnémica concebida con los marcos seccionados y con dos títulos inéditos. «Es un poco sarcástico y muestra que el niño puede ser terrible como el perfecto polimorfo de Freud que no controla los instintos. O las niñas modositas que juegan a la maternidad», con varias imágenes constantes como es la presencia del pollo del pelícano o la aleta azul. «Es algo que acoges y lo formas como un leiv motiv y como un signo de mi infancia».

Y, por supuesto, destaca, la serie Typical Family con cinco cuadros de caras difuminadas. «Es la disolución de la memoria», afirma. «A lo mejor aparece tu bisabuela que tú no conociste, pero tu madre sí». Un buen momento, por tanto, para recordar algo que a veces se olvida: lo absurdo de la vanidad humana.