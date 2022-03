Un ‘Escape room’ llevado al extremo

Con el éxito de la sobredimensionada El juego del calamar en la que unos concursantes tienen que atravesar sucesivas pruebas inhumanas durante las cuales se juegan la vida para ganar un premio, el tema de las sagas audiovisuales sobre incautos que son víctimas del ocio de las mentes más perversas se ha vuelto a reactivar.

En el noveno arte, sin embargo, este tipo de temáticas truculentas son algo más que habituales. Y sigue generando obras originales como la reciente The box cuyo desarrollo, entre humorístico y tenebroso, destaca por sus diseños geométricos que rompen cualquier lógica física y por ofrecer un final cósmico deje en pañales a la celebérrima Perdidos. Sin embargo, si hay un título en donde la imaginación del autor llega a un punto difícilmente superable esa es la magnífica Anamorfosis (Ecc) del siempre perturbador e impredecible Shintaro Kago, una obra que conecta con clásicos de las Escape room como las saga gore The Saw.

El volumen incluye diez relatos de uno de los tres grandes del noveno arte nipón de terror, junto a Junji Ito y Hideshi Hino. Pero la primera historia, La bestia espectral de Anamorfosis, es la verdadera joya con un argumento de lo más delirante. Un millonario y un director de cine crean un concurso en el que los participantes, para ganar un premio de 60 millones de yenes, tienen que sobrevivir a una sesión de espiritismo en un espacio cerrado de varias habitaciones en donde se ha recreado con milimétrica exactitud el momento en el que murió accidentalmente un famoso periodista llamado Chippo Ada al que varios amigos le gastan una broma drogándolo, colocándole un disfraz de monstruo y situándolo en una ciudad en miniatura. Al despertar el sujeto se ve agobiado no sólo por su aspecto y el entorno de pesadilla sino por los efectos de bombas y de gente en pánico, realizados artificialmente, que le provocan un ataque cardiaco. El autor de las esenciales Fetus collection, La formidable invasión mongola o Compendio de la verdadera historia universal logra atrapar al lector con un argumento en donde se mezclan el terror y la angustia extrema de los personajes con las dudas morales, Todo con ese magnífico pulso narrativo de Kago para lograr una obra absorbente desde el inicio.

El volumen se completa con otros nueve relatos que, entre otros, tratan sobre una detective adolescente en un peculiar asesinato, una joven con la angustiosa cualidad de atraer la lluvia, una vecina siniestra y molesta o estudiantes convertidos en hikikomoris.

Y ahora que el drama de los refugiados regresa a todos los telediarios, el gran Suehiro Maruo presenta en Paraíso (Ecc) cinco historias sobre el Japón de la II Guerra Mundial y de la posguerra. El autor nipón se centra en el sufrimiento de la población civil con relatos de un crudo y descarnado realismo donde retrata la pobreza infantil, la crueldad de los agresores, los horrores del campo de concentración o la hipocresía de la religión católica y los casos de pederastia. El autor de El infierno de Tomino, La extraña historia de la isla Panorama, Infierno embotellado, o la caótica La sonrisa del vampiro vuelve a crear otra obra esencial que muestra cómo en cualquier guerra las únicas víctimas son los inocentes.

Concluye la saga Ascender con el cuarto volumen titulado Semilla estelar (Astiberri). Con su estilo sobrio y seductor, de viñetas amables y medio oníricas Jeff Lemire y Dustin Nguyen cierran una de las epopeyas más importantes de la ciencia ficción de este nuevo siglo con un final impredecible. Y destacar, sobre todo, la reedición con más páginas y en un mayor formato de esa magnífica adaptación de la obra de Stevenson por Santiago García y Javier Olivares El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde (Astiberri) cuyas viñetas angulosas y expresionistas y cuyo desarrollo firme y detallista garantizan una plácida y saludable lectura que, entre otros logros, engrandece aún más al clásico original.