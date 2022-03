La expresión recurre a la forma usual en las comparativas de superioridad, construida con el adverbio «más», seguida del adjetivo que describe la característica definitoria que se compara («viejo») y la conjunción «que» para introducir el elemento con el que se establece la comparación («el pendón de la conquista»). La adopción de esta imagen hiperbólica hace que la frase funcione en grado superlativo: «Es más viejo que el pendón de la conquista», para querer decir que algo es ‘viejísimo’.

El calificativo «viejo» puede referirse aquí tanto a cosas u objetos materiales («eso es más viejo que el pendón de la conquista») como a personas (o animales) de edad avanzada («ese es más viejo que […]»). Si bien existen otras expresiones más propias y usuales cuando se refiere a una persona; así, con evidente exageración se suele emplear, por ejemplo: «Es más viejo que Matusalén» (poniendo como referente de la comparación al más longevo de los patriarcas bíblicos, del que se dice que vivió 969 años), si bien no se trata de una expresión genuinamente canaria, sino de uso común en distintas modalidades del español. Pero también se puede emplear para aludir a una época remota, como una referencia temporal de la que se ha perdido la memoria, a un acontecimiento antiguo o a una costumbre ancestral y, en general, a algo existente desde hace mucho tiempo o que perdura en su estado.

«El pendón de la conquista» es la insignia o estandarte con el escudo de armas de la Corona de Castilla propio de las proclamaciones reales, y que se exhibía en ceremonias en las que se conmemoraba la derrota militar y sometimiento de los antiguos canarios por las tropas castellanas, lo que aconteció a finales del siglo XV. En Gran Canaria fue el 29 de abril de 1483 cuando, obtenida la rendición de los últimos canarios que resistían en las cumbres, se enarboló el pendón de la conquista en el Real de Las Palmas proclamando la isla territorio perteneciente a la Corona de Castilla. [En 1496, coincidiendo con la fundación de San Cristóbal de La Laguna, se dio por sometida la isla de Tenerife, pero el primitivo pendón llegaría a esta isla portado por Alonso Fernández de Lugo en torno al año 1504].

Tales datas atribuyen al pendón de la conquista una antigüedad de más de quinientos años. Y así se puede entender mejor la hipérbole a la que recurre el vulgo echando mano de un elemento histórico de trascendencia que supuso la ruptura entre la protohistoria de la población aborigen y el inicio, sin solución de continuidad, de la historia moderna de las islas. A pesar de que se recurre a un símbolo castrense que recuerda aquel hecho histórico, este no parece ser objeto de veneración, sino que el recurso a esta comparativa de manera desenfadada más bien nos sugiere irreverencia. La conquista, como sometimiento por la fuerza, fue una experiencia traumática que todavía pesa en el inconsciente colectivo isleño, como mismo el proceso de colonización al que dio inicio; no obstante, la expresión no solo carece de dramatismo, sino que viene empleada con levedad. [De hecho, el estandarte y su significación no ha despertada nunca gran entusiasmo popular, y prueba de ello es que la procesión del pendón, con parada militar incluida, dejó de celebrarse en Gran Canaria desde mediados de los años ochenta del pasado siglo].

La expresión viene recopilada en Millares Cubas (1985) y asimismo Guerra (1965) documenta la locución «tiempos del pendón», empleado para significar algo ‘de hace mucho tiempo’. Existen diversas versiones locales sinónimas del mismo registro, entre otras: en Gran Canaria es usual el «más viejo que el año (d)el cólera». Que hace referencia a la epidemia de cólera morbo que azotó la isla en 1851; o la locución «eso es del año (d)el cólera» para expresar igualmente que algo es ‘viejísimo’. En el mismo sentido se emplea «es más viejo que la charca de Arucas» (se refiere a una laguna natural en Las Vegas de Arucas existente desde tiempo inmemorial y según algunas fuentes desde al menos 1576). De La Laguna es esta otra versión que dice: «Es más viejo que La Cruz de Piedra», en alusión a la Cruz construida en piedra por los castellanos en 1560 en conmemoración de la derrota de los guanches en Acentejo.