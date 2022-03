Miriam Rodríguez: "No soy la misma persona hoy que hace dos años”

‘La dirección de tu suerte’ implica un salto importante desde su primer disco. ¿Qué cree que es lo que marca la diferencia?

Para mí fue una evolución a todos los niveles, sobre todo musical. Era un momento en el que me apetecía hacer un formato más afín a lo que yo soy en directo y suena todo mucho más orgánico. La inspiración musical es diferente. El disco está producido en Londres y suena un poquito más oscuro, más anglo, y quizás esa sea la principal diferencia.

Para crear el segundo álbum ha estado presente en todas las fases de la producción. ¿Qué le llevó a querer involucrarse por completo?

Cuando escribes tus canciones tienes que dar el camino. Trabajas rodeada de gente que te lo facilita pero tú estás para guiarles y aclarar un poco las ideas de hacia dónde quieres ir con cada canción. Trabajé rodeada de productores increíbles que me aportaron muchísimo musicalmente pero yo quise formar parte de todo porque las canciones nacieron en un punto concreto y quería llevarlo de esa manera al disco y al directo.

A día de hoy resulta llamativo encontrar un disco sin colaboraciones con otros cantantes. ¿Cree que esto le permitió darle un tono más personal?

La verdad es que no fue premeditado. Es un disco muy personal pero yo considero que las colaboraciones se dan porque surge una canción de manera espontánea entre los artistas, porque se ve muy clara la colaboración o hay muchas ganas. En este caso, en el momento en el que se crea el disco no surgió.

En el tema ‘Desperté’ habla sobre encontrar su camino en la vida. ¿Qué le hizo descubrir el suyo?

A medida que pasan los años nos vamos encontrando a nosotros mismos y vamos despejando un poco el camino. Para mí fue un proceso. Este es un disco que escribí hace dos años y medio y no soy la misma Miriam hoy que la que era entonces. Para mí ‘Desperté’ es una canción que especifica muy bien la evolución de la Miriam que venía de 2018 a la Miriam que estaba escribiendo esas canciones en 2019.

‘No sé quién soy’, otro de los singles que ha lanzado, refleja las consecuencias del alzheimer. ¿Qué le llevó a querer abordar este tema?

Es algo que tenía premeditado y que quería escribir desde hacía mucho tiempo. No sabía de qué manera, ni cuándo, ni cómo porque creo que es un tema muy delicado. En Londres surgió a través de una melodía que me llevó a decir: creo que esta es la canción en la que voy a tener que escribir sobre esto. En ese momento encontré las palabras que no había encontrado hasta el momento.

El disco se lanzó en abril de 2020, en medio del Estado de Alarma. ¿Cómo fue la acogida en estas circunstancias?

Fue muy buena porque creo que era un momento muy duro para todo el mundo. La gente lo aceptó y agradeció el hecho de compartir la música aunque solo fuese a través del medio digital. No me arrepiento de haberlo hecho porque siento que si estoy aquí y me puedo dedicar a esto es gracias a mi público. En aquel momento necesitaban que yo compartiera lo que llevaba tanto tiempo trabajando y no permanecer en la incertidumbre de no saber en qué momento íbamos a poder lanzarlo en las condiciones normales.

Tiene que ser difícil esperar tanto tiempo para poder presentarlo en directo.

Eso para mí fue más complicado porque yo soy una artista que me considero muy de show. A mí me encanta hacer giras, el momento de tocar en directo todo en lo que he estado trabajando y compartirlo con el público. Es difícil no haber podido vivir una gira tan intensa como la del tour ‘Contigo’, que fueron cerca de 40 conciertos por toda España. Vivir este momento de lanzar un disco y no saber cuándo vas a poder compartirlo en directo, cuándo vas a poder sentir que la gente se sabe tus canciones y que les llegan, fue quizás lo más duro.

¿Eso aumenta las ganas de estar presentándolo en directo ahora mismo?

La verdad es que sí, a veces lo bueno se hace esperar. Cualquier concierto lo vivo como si fuese el último. Han sido dos años para aprender que hay que vivir todos los días al máximo. Siempre que tengo un concierto es una experiencia diferente en cada lugar y con cada público.

En este segundo álbum han participado productores muy reconocidos a nivel internacional como Nick Atkinson y Ed Holloway. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos?

Ha sido increíble porque son dos productores de referencia que además, en los últimos años, han trabajado con Lewis Capaldi que era para mí un referente musical. Fue una experiencia nueva trabajar con productores que únicamente hablaban en inglés y suponía un aprendizaje componer y producir en otra ciudad, con otra cultura diferente a la nuestra. Siento también que, además de tener el privilegio y la suerte de trabajar con gente como ellos, me ha aportado mucho a mí personal y profesionalmente.

¿El haber trabajado en distintos países cree que le ha permitido dar un enfoque más internacional al disco?

Es posible. Este disco se compuso y se produjo entre Madrid, Galicia, Londres y México. Entiendo que ese enfoque internacional se ve reflejado a nivel musical porque al final es inevitable. Tú trabajas con productores que dan ese punto ya sea más anglo o ya sea más latino viniendo del pop de México. La credibilidad y la esencia de uno siempre está plasmada y está bien evolucionar y dejarte empapar de otras corrientes musicales.

Muchas personas conocen su música desde que salió de Operación Triunfo. ¿Qué hacía antes de entrar al programa?

Realmente llevo toda la vida tocando. Desde que era adolescente tocaba en los bares y antes de entrar al programa ya vivía en Madrid, me buscaba la vida en castings y trabajaba en el Zara para poder mantener mi vida aquí, pero realmente nunca dejé de perseguir lo que me gustaba y a lo que me quería dedicar.

Usted llegó a OT después de varios años de parón en el concurso y sorprendentemente esa edición terminó siendo una de las más seguidas. ¿Cuando se presentó al casting pensaba que iba a tener tanto éxito?

No, en absoluto. De hecho, el programa venía de 10 años atrás que no se hacía y yo no tenía para nada la esperanza de que volviese en algún momento y de que tuviese el impacto que tuvo a nivel social.

¿Qué se va a encontrar el público que vaya a verle este viernes al Auditorio Alfredo Kraus?

Se va a encontrar a una Miriam con muchísimas ganas de tocar y de venir a Canarias. Está claro que es un show nuevo que todavía no había llegado y son canciones que todavía no hemos podido gritar a todo pulmón. Estoy segura de que será un concierto muy especial y estoy muy agradecida de que hayan tenido la paciencia de esperar para que pudiésemos volver y compartir con ellos este trabajo. Desde aquí les doy las gracias porque han sido unos años de espera complicados pero todo llega y creo que lo vamos a disfrutar a tope.