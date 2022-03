Santana presume de su amigo ‘Mario Camus según el cine’

El productor canario, Andrés Santana, que este fin de semana ha podido ver en pantalla el documental sobre la vida y el cine de su amigo Mario Camus, recuerda, por encima de todo, «la alergia que le tenía a la segunda parte de esta profesión, que es promocionar lo que haces. Camus sólo buscaba contar historias y cuando le propusimos hacer un documental sobre su trabajo, no quería oír hablar de actores o críticos o alguien que apareciera en pantalla contando cosas de él; cuando ya se convenció de que sólo se trataba de que sus películas hablasen de él, entonces nos permitió iniciar este trabajo».

Así recuerda el productor de Mario Camus según el cine, junto a su compañero, el director Sigfrid Monleón, el trabajo que ahora han presentado en el 25º Festival de Cine de Málaga, en una colaboración, la cuarta, entre los dos amigos que ha dado como fruto este documental. «Mario Camus quería que fueran sus películas las que hablaran y no él. Lo que hemos intentado Andrés y yo es que se vean las secuencias completas, que su cine respire en la pantalla. Hacer lo contrario sería una traición a su forma de entender el oficio. Ya hay documentales que se hacen en esqa dirección por la que hemos apostado nosotros», explica.

El cineasta santanderino, que falleció el 18 de septiembre de 2021, no pudo ver al completo el trabajo terminado, «sólo le pudimos enseñar un primer borrador, al que dio el visto bueno, mientras me decía que esto no tenía sentido, que él sólo quería contar historias pero que no se quería ver como uno de sus personajes».

En un tono muy emocionado, Andrés Santana, recuerda el rodaje de una de las películas más emblemáticas del cine español, Los Santos Inocentes, en 1984, «mira que ya ha llMarfio Camus vido desde entonces, por cierto, nunca mejor dichoporque recuerdo perfectamente que la planificación del rodaje no contemplaba lluvia pero nos llovió y nos tuvimos que adaptar a esa situación por lo que la meteorología nos dio ese ambiente tan frío y lúgubre que después se aprecia en la película», explica el productor.

«Mario solo quería centrarse enn la historia y en cómo contarla; una vez acabada esa parte, la promoción ya no era lo suyo y eso que él sabía perfectamente que si ruedas algo maravilloso pero después no lo enseñas e intentas llevar al púlico a las salas, todo el proyecto se queda cojo».

Para el director del documental y su amigo el productor, Mario Camus fue una verdadera institución dentro del cine español pero al mismo tiempo, la mayoría de su filmografía sea una gran desconocida entre la mayoría de la población, salvo en el caso de Los Santos Inocentes y La Colmena.

«Hemos buscado que sean sus propias películas las que hablen, sus retratos humanos y sociales. A Mario no les guestaba conceder entrevistas. Durante su último año de vida me senté muchas veces con él y nunca se vanagloriaba; teníamos muy claro que el documental no iba a ser un desfile de personas hablando sobre cómo era Mario y cómo trabajaba en los rodajes. Eso a él le parecía totalmente anecdótico».

Andrés añade que «recordaba a todos los amigos que ya no están», continúa, «y que los años van pasando, te llega la fama pero, al final, no significa mucho y lo único que te queda son las historias que has contado».

«Cuando le enseñamos la primera parte del montaje, yo le prometí que si no le gustaba lo tiraríamos a la papelera», recuerda Andrés Santana, «porque lo último que queríamos hacer era algo en contra de su voluntad o que no le gustara. Yo tenía claro», explia el productor, «que como pasa siempre, cuando te mueres todo el mundo se da cuenta del genial director que eras pero no siempre pasa en vida, asi que mi cometido era contentarlo mientras lo pudiera ver y repetar su intención de no luchar por una fama efímera».

El Festival de Málaga se convierte así en un buen escaparate para que «los distribuidores le echen un vistazo y sepan lo que van a vender. El destino de este documental irá encaminado a las plataformas, a las nuevas formas que han llegado a través de las nuevas tecnologías».

Este documental no es la única presencia canaria en esta 25 edición del festival malagueño, también están programados los últimos cortometrajes de David Pantaleón, Nayra sanz y Omar Al Abdul Razzak.

La prima cosa es una coproducción de animación con Francia que firma el canario de origen sirio Omar Al Abdul Razzak junto con Shira Ukrainitz.

El grancanario David Pantaleón compite también en la sección oficial con la ficción Réquiem por la fiesta mientras que Nayra Sanz hace lo propio con Pez Volador, quinta entrega de sus Distopías alcanzadas que aspira al premio al Mejor cortometraje documental en este festival.