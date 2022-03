'Canarias en Escena', una apuesta por la reconversión de las Artes Escénicas en Canarias

"El objetivo de Canarias en Escena es formar un ecosistema para fortalecer y potenciar la cultura, así como equilibrar el acceso a las Artes Escénicas". La sentencia de Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, resume el propósito de este nuevo proyecto que se presentó en la mañana de hoy en el Teatro Guiniguada con motivo de la celebración del Día Internacional del Teatro. Canarias como un espacio donde la producción insular y nacional tengan cabida a la vez que se promueve la proyección internacional de las Islas, las cuales pretenden forjar su sello como "plataforma tricontinental" entre Europa, África y América.

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) será la entidad encargada de coordinar esta ambiciosa apuesta, dividida en siete apartados de actuación: las ayudas a la producción escénica y musical -cuya convocatoria saldrá en los próximos días-, el programa MARES, la aceleración de proyectos, los hubs de las Artes Escénicas, el programa educativo PROA+, el mercado MAPAS y la creación del festival Mapas Fest. En paralelo al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a la Agenda Canaria 2030, se potencia los apartados cuatro, ocho, once y trece con relación a la educación de calidad, el trabajo decente y el crecimiento económico, las ciudades y las comunidades sostenibles, y la acción por el clima.

Con un presupuesto que ronda los cuatro millones de euros, según especificó Rubén Pérez, director general de Cultura, las partidas en las que también aportará el Ministerio de Cultura y los Cabildos y ayuntamientos, son las siguientes: 300.000 euros para la ayuda a producciones, otros 300.000 euros para el programa PROA+, mientras que las partidas más cuantiosas estarán destinadas al Mapas Mercado con 800.000 euros y al Mapas Fest con un millón y medio de euros. En esta financiación se usarán fondos europeos, con un millón cien mil euros, para el apartado aceleración de proyectos.

Mapas Fest, un escenario internacional

Mapas Fest se desarrollará por primera vez desde el 2 de junio hasta el 30 de julio, "dos meses intensos", con la atracción de grandes compañías que aún están por especificar debido a la situación inestable que se plantea por la pandemia o la guerra ucraniana. Por ejemplo, se teme que un espectáculo venido de Australia no pueda acceder por los pasos fronterizos europeos, aunque ya está prevista la participación de 15 países en la iniciativa que pretende "no ser un mero escaparate, ya que la cultura la hacen las personas, no las instituciones", subrayó José Luis Rivero, su director artístico.

Esta propuesta responde a los "hechos escénicos, donde ir al teatro se convierte en un ejercicio consciente de ver el mundo desde puntos de vista diversos y críticos que abarcan tanto las temáticas políticas, sociales y humanas", especificó el director artístico. Con un planteamiento que abarca las ocho islas y asume la asimetría de los espacios culturales, plantean un desarrollo tanto urbano como no urbano de las actividades que se realicen. En esa línea, se anuncia que la primera producción escénica que nace al amparo del proyecto es Segis-Mundo, basada en la obra de Calderón de la Barca, que se realiza bajo la dirección del colombiano Manuel Orjuela y se encuentra en fase de casting.

En cuanto a la quinta edición de Mapas Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, celebrada entre el 4 al 9 de julio de este año, pasará a convertirse en la parte reservada a profesionales del Mapa Fest, además de contar con MAPAS, donde el Gobierno apoya la contratación de espectáculos escénicos que programen cabildos y ayuntamientos. "La intención es que, cuando se acaben los fondos europeos, tengamos un fuerte tejido cultural".

Preguntado por el estado de la Escuela de Actores de Gran Canaria, quienes hoy se concentran frente a la concejalía autonómica de Educación por las deplorables condiciones del edificio en el que se imparten clases, el viceconsejero Juan Márquez respondió que "es fundamental tener una buena formación y base y esperamos que las instituciones se pongan a ello". Además, visto los últimos carteles de distintos festivales en los que la paridad no se cumple, añadió que "no hay excusas para no cumplir con la igualdad de género", en referencia a las estrategias públicas que tienen entre sus bases cumplir con este requisito.