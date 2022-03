Carlos Goñi: “Cuando se sale al escenario hay que darlo todo, quien no lo hace es un necio”

Revolver regresa a Zamora con una actuación en el Teatro Ramos Carrión, enclavada en las actividades culturales de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical que convertirá a Zamora en el epicentro del sector entre el 24 y el 27 de marzo.

Usted se define como un músico y defiende que su oficio consiste en entretener.

Tengo muy arraigado que me dedico a entretener. La cultura es otra cosa y la intelectualización de algo la realizada quien escucha o quien lo vive, no quien lo hace. Me ha costado mucho encontrar mi sitio en la ciudadanía.

¿Por qué?

Porque durante muchos años me he preguntado qué aportaba yo. Hay fontaneros, carpinteros, un señor que nos cura y otro que nos enseña cómo es la vida… y yo ¿qué aporto? No hace mucho tiempo me di cuenta de que yo lo que hago es que durante un par de horas cuando me tienen delante sea un poco mejor y, si tienen a bien, formo parte de la banda sonora de su vida. Yo intento que el público que asiste a mis conciertos esté pensando en otras cosas que no sean la subida de la luz, del gasóleo o lo complicado es trampear el día a día, aunque yo desde el escenario lo nombre. Cada actuación es como si fuera la primera o como si fuera la última y el público vine a que se lo dé todo. Ya para comenzar el público te regala dos horas de su tiempo, el dinero que cuesta la entrada y esperan que tú les des luz primero.

Tiene muy presente la situación del público.

Cualquier persona que se suba encima de un escenario o muestre algo y no sea consciente del sacrificio que hace aquella persona que tiene enfrente, me parece que es un necio. Yo a lo largo de mi trayectoria he tenido enfrentamientos con músicos que han hecho algún concierto lamentable y cuando le he dicho algo, me han respondido que lo haría mejor en el siguiente y mi respuesta ha sido que entonces que tendría que hacer ¿descontarle dinero al público? Cuando se sale al escenario hay que darlo todo, yo no lo sé hacer de otra manera. Obviamente tienes mejores días, pero tienes que hacerlo a tope siempre.

Viene a Zamora dentro de la gira Apolo.

Ese nombre es cosa de mi manager (risas), pero estaba de acuerdo porque es el dios de las curaciones y tiene que ver mucho que ver con todo, tiene que ver con que seguimos vivos y saldremos de esta. En el repertorio hay 35-40 canciones que vienen con nosotros, unos días suenan unas y otros días otras, pues hace mucho que decidí que me aburre mucho plantear un repertorio de gira que sea el mismo desde el principio hasta el fin. Al variar tienes que rodearte de músicos que se dejen la piel sobre el escenario igual que tú. A veces los músicos no saben ni qué tema va a ser el siguiente. Eso hace que nadie toque con el automático puesto.

¿Qué temas interpretarán?

Cuando llevas tantos años y muchos discos y el público ha querido que un montón de canciones tuyas formen parte de su banda sonora, es imposible obviarlas. Los discos los hago como me dicta el corazón y el alma y no permito injerencias. Me importa muy poco las modas y que el público espere una cosa u otra, en los álbumes hago lo que me dicta el corazón, pero los conciertos los planteo como una fiesta en la que soy el anfitrión y he de conseguir que mis invitados se lo pasen lo mejor posible. Dicho esto, estoy encantado de tocar 'El dorado', 'San Pedro', 'Tu noche y la mía', entre otras muchas, no hacerlo sería estúpido. Son temas que me gustan y porque si la gente me va a ver quiere que las cante. También habrá temas nuevos.

En cuestión de meses saca un nuevo disco. Háblenos de este nuevo proyecto.

Te voy a hablar muy poco (risas). El nombre del disco es 'Calor y tiempo'. A él se ha sumado un pianista que aporta mucho a la formación en trío. El disco saldrá en noviembre, pero a partir de mayo comenzarán a escucharse singles. No voy a entrar a decir si es mejor o peor, pero hay algo muy especial. A mí me gusta mucho el rock americano y este álbum es el que más entronca entre lo que soy hoy en día y mi memoria. Entronca con todo lo que me hizo temblar con 14 años al escuchar cierta música.

Lleva más de 30 años sobre los escenarios. ¿Qué radiografía efectúa del sector?

Haría la misma que de la sociedad, pues dentro de ella la música juega el papel de una serie de disciplinas. Si la sociedad está un poco más apática, más partida o más nerviosa, eso mismo le sucede a la música. Lo que sí noto, por desgracia, es que todo ha de ser para hoy, todo instantáneo, de tal forma que quien empiece ahora una carrera lo tiene mucho complicado al no ser que tenga un montón de éxitos, uno detrás de otro, ya que hay 28 esperando a coger el pelotazo del momento. Siempre ha habido la canción del verano y este tipo de fenómenos, pero las carreras se cimentaban.

¿Qué opina de aquellos que se tildan de músicos y lo que hacen es utilizan ciertas tecnologías como el auto-tune?

Antes había un señor que tenía que poner mucho dinero para que un grupo tirara para arriba y ahora misma no cuesta dinero. En tu casa te puedes grabar tu canción la subes a las redes, con lo cual para encontrar cosas que merezcan la pena tienes que escarbar mucho más que antes.

Lo cual repercute, en última instancia, en la calidad.

Absolutamente. Eso mismo ha pasado con la fotografía con la irrupción de lo digital se hacen 50 fotos para que una salga bien, pero como no cuesta... sin embargo antes cuando había negativos te pensabas muy bien cómo ibas hacer la foto porque cada una costaba lo suyo. Al final cualquier manifestación artística refleja la sociedad de su momento.

Entre ellas las letras...

El mundo de las letras es complicado. Yo entiendo que tengo un esbozo de canción a partir de tener la letra, sino tengo la historia que hay que contar, no tengo canción, mientras que para otros hay que tener los acordes y las líneas melódicas primero. Hoy en días las letras me parecen lo peor de lo peor, pero es una cuestión muy particular. Además, utilizan muchos términos extraordinariamente machistas. A veces, quienes escuchan esas letras de reggaetón son los o las que primero se manifiestan por la igualdad. Recientemente un estudio decía que las letras están hechas para la comprensión de una persona de entre 11-12 años y calculaban que, en tres lustros, el nivel bajaría hasta los 7 años.

Su actuación forma parte de las actividades culturales que impulsa la Feria Hispano Lusa de la Industria Cultural que reunirá al sector de ambos países hasta el domingo.

Todo movimiento en pro de que la gente vaya a un teatro a escuchar y ver algo, me parece maravilloso. Sacar a la gente de casa para ver algo en vivo es fantástico.

¿Todavía es laborioso que el público acuda a los conciertos?

Nos cuesta todavía por el coronavirus. Hay datos de un descenso en la venta de entradas de un 40% por miedo, es algo que yo comprendo y me parece muy humano. Se sufre un poco porque los teatros es el lugar donde más cómodo estoy, pero estoy seguro que saldremos.