El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria inaugura su 21ª edición, prevista del 22 de abril al 1 de mayo, con una proyección especial de Nosferatu, el gran éxito de Friedrich Wilhelm Murnau, cuya premiere tuvo lugar el 4 de marzo de 1922. El icónico vampiro iluminará la sala acompañado de la música en directo del laudista holandés afincado en Brooklyn Jozef Van Wissem. Además, formará parte de las películas de cine mudo que, con acordes de diferentes formaciones, integran la segunda cita con Camera Obscura y será el protagonista absoluto del cartel de la edición, una versión en la que los tres monos sabios son sustituidos por tres vampiros, dentro de la conmemoración del centenario del estreno de la obra en Berlín.

La cita grancanaria asume así el reto de ofrecer al espectador una experiencia que celebre la fiesta del cine, pero alejado de las connotaciones que implica la alfombra roja. El título se integrará en la selección de obras que componen la segunda edición de Camera Obscura, proyecciones de cine mudo y música en directo que, en 2022, pivotará en torno a la fundación del cine documental con la selección de otros dos títulos que también cumplen cien años y que se mostrarán en un programa doble: Nanuk, el esquimal de Robert Flaherty y uno de los 23 noticiarios Kino-Pravda de Dziga Vertov, Elizaveta Svilova y Mikhail Kaufman lanzados en junio de 1922, concretamente el número 13. En estos casos el Festival ha contado con la implicación del maestro Jonay Armas que saldrá acompañado por Carolina Rodríguez y Juan Carlos Trujillo. Camera Obscura, además, recupera La pasión de Juana de Arco, estrenada por Carl Theodor Dreyer en 1928, y la mostrará con registro sonoro del experto en instrumentos históricos Carlos Oramas, junto a Adrián Linares y Diego Pérez.

La cita cinematográfica también recordará el centenario del nacimiento del icónico vampiro con una variación sobre la alegoría que, desde 2016, sirve como reclamo y acertijo visual en el cartel: los monos sabios. Así, sin abandonar a los primates que se inhiben de ver, escuchar o hablar, una antítesis irónica de lo que se ofrece en las diferentes esferas del Festival, aprovecha el diseño gráfico para transferir los gestos de los monos sabios a tres nosferatus que asumen el rol de no ver, no escuchar y no hablar, respectivamente. El cartel trabaja sobre las ilustraciones de Patricia Díaz adaptadas por Promedia Comunicación, bajo dirección del equipo de Marketing de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Según lo avanzado, el sello Camera Obscura será el encargado de abrir oficialmente el Festival de Cine. «El primer vampiro de la historia del cine», según recoge en el catálogo el escritor y crítico Jesús Palacios, «Un filme erótico-ocultista-espiritista», palabras de su productor, Albin Grau, que también recoge Palacios en la publicación, no solo abrirá el encuentro cinematográfico, sino también el apartado Camera Obscura.

El 22 de abril, la música la pondrá el compositor e intérprete de laúd Jozef Van Wissen, un habitual de salas de rock de Nueva York, que invita al oyente a salir de los estándares musicales a los que está habituado.