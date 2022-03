Desde los años 20 del siglo pasado, mucho antes de que surgieran bandas como Kraftwerk que inventaran la electrónica tal y como hoy la conocemos, un grupo de mujeres realizaron experimentos con la tecnología que aún hoy fascinan a los músicos más radicales. De eso hablaron los integrantes de Aviador Dro, Servando Carballar y Marta Cervera, en el último encuentro del ciclo Cinezín en El Castillo de Mata.

Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Paulina Oliveros... Ellas son algunas de las pioneras de la música electrónica que aportaron sus ideas a la vanguardia del siglo XX y que aún hoy resultan desconocidas para mucha gente. Y ellas son las protagonistas del filme Sisters with Transistors, de Lisa Rovner, que se proyectó el pasado miércoles en El Castillo de Mata en la penúltima jornada del ciclo Cinezín, secuencias de acordes que contó con las asistencias de los integrantes de Aviador Dro, Servando Carballar y Marta Cervera. Un encuentro que, en las dos anteriores citas, destacó por las intervenciones de Ana Curra, Sara Morales y Luis Lapuente y que se cierra el día 30 con la proyección de la película Garlic phantoms y las presencias esta vez de Juan Pérez-Fajardo y Eduardo Molina.

Carballar y Cervera hablaron sobre el pasado, presente y futuro de la música electrónica junto a los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño que moderaron el debate. «La verdadera evolución de la música electrónica es que lo que cualquiera pueda imaginar», señaló el líder de la banda madrileña nada más empezar. «Y aquí un grupo de mujeres alcanzaron este objetivo pero nos hemos enterado 70 años después», añadió.

Para Carballar la música debe reflejar la realidad en la que uno vive, «pero debe proponer cosas en una dirección u otra, por lo que debe representar a su tiempo y aportar algo», dijo. Y el sintetizador «te permite esa flexibilidad, que es hacer música con múltiples estructuras», por lo cual si «nosotros creábamos haciendo loops con cintas ahora se puede lograr con un programa de ordenador». Cervera señaló que las mujeres estaban «invisibilizadas porque no tenían derecho a hablar», pero estas pioneras «crearon unas herramientas que van a romper las estructuras de lo establecido».

Aviador Dro publicaron dos temas premonitorios. Uno fue Nuclear sí, su primer single, y otro Ucrania en llamas «que llevamos tocando desde hace 10 años pero haber sido tan visionarios a veces nos da rabia», señaló Carballar. «La Guerra Fría no terminó cuando se deshizo el Pacto de Varsovia, porque la OTAN tenía que haberse disuelto casi al mismo tiempo», añadió Cervera. «Nos gusta mucho la definición de la OTAN como una organización que se dedica a gestionar los problemas que su existencia provoca. No necesitas tanta defensa si no estás tú ahí molestando a los otros», subrayó.

«Tienes que crear un enemigo para justificar tu existencia. Y Estados Unidos tiene que vender el gas mucho más caro y fastidiar a Europa». La teclista reconoció que para ella Europa es decepcionante. «Yo he sido muy europeísta, pero no esta del mercado. Precisamente, el tema de Aviador Dro Europa arde en mi interior es algo cariñoso, pero no es algo realista».