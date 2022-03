Ayax Pedrosa (Granada, 1991), conocido como Ayax y que acaba de presentar su segundo álbum en solitario 'Juglar del Siglo XXI' como uno de los referentes nacionales de su estilo, ha reflexionado en una entrevista sobre la situación del género: "El rap goza de buena salud, dentro de los pocos que quedamos".

"Hay una cohesión entre los que hacemos rap bastante potente y se escucha muchísimo más que antes. Pero cuando digo rap me refiero a Foyone, Fernandocosta, a nosotros y algunos grupos más... Me parece que el resto lo no están haciendo. Hacen música urbana, trap, que quieren llamar rap y no lo es", ha sentenciado.

Aunque a este artista, mitad del dúo musical Ayax y Prok, respalda algunas excepciones dentro de la denominada música urbana es igualmente crítico con parte de la que se ha popularizado en los últimos años: "El reguetón lo único que hace es hablar de sexo y poco más, y el trap es una música nihilista que habla del vacío y de que no es necesario luchar", ha explicado.

Caracterizado por un estilo reivindicativo, Ayax se siente -como alude en el título de su último trabajo discográfico- un juglar del siglo XXI, como aquellos que en el medievo llevaban noticias, recitaban poesía y hacían reflexionar a la gente de pueblo en pueblo.

"Al final mi trabajo es el del juglar. Yo lo hago cuando voy de gira. Solo que hoy en día muchos están con el móvil haciéndose historias ('stories') y 'selfies' (autorretratos) en vez de prestar verdadera atención a lo que se está diciendo", ha bromeado.

Convertido en la actualidad en uno de los referentes del rap nacional, con unos 900.000 seguidores en Instagram y rozando el millón de suscriptores en YouTube, Ayax ha presentado recientemente su particular 'Juglar del Siglo XXI', un álbum compuesto por catorce canciones para recrear todo un universo personal.

El rapero ha explicado que concibió desde el principio este disco, que más de tres años después de 'Cara y Cruz' espera repetir su éxito, con muchos más "colores", una forma de "enseñar" todos los estilos que ha desarrollado a lo largo de dieciocho años escribiendo letras y donde no faltan la crítica social, el rap crudo y "vacilón" ni la poesía.

"Hay un poco de todo. Cada frase es buscada en el fondo del mar, para que sean todo perlas, que transmitan", ha dicho Ayax, quien ha dedicado mucho tiempo a cada uno de los temas, que están "saturados de referencia históricas y cinematográficas" para "darle vida a las canciones".

Sobre la configuración del disco, ha pedido que sea escuchado "en orden" porque se piensa mucho el "tracklist" para que haya subidas y bajadas y que "poco a poco se vaya metiendo en la cabeza de la persona".

En cuanto al peso que tiene su tierra natal en su música, este albaicinero actualmente afincando en Barcelona ha reconocido que Granada tiene una "influencia absoluta" como lugar que "inspira y que lleva al arte".

Su próxima gira lo llevará en próximas semanas a más de diez ciudades españolas en grandes recintos, algo que el rapero espera con ganas: "Voy a llevar un espectáculo que no se ha visto en este país ni en ninguno, para hacer algo más que un concierto de rap y creo que la gente va a flipar en colores", ha señalado.

Tras el paréntesis que ha supuesto la pandemia, Ayak que ve ahora más necesario que nunca retomar el contacto directo con el público: "Al final no hay nada como un concierto en vivo. Es importante no seguir generando agorafobia y hipocondría", ha concluido.