Encriptar y desencriptar

El hermetismo contiene la seducción de lo inaccesible, complejo de aprehender. Los siglos de alfabeto, como herramienta universal y prevalente, no han supuesto un cierre definitivo a su carácter misterioso: las combinaciones estratégicas de sus letras aún nos sorprenden con la gestación de historias de autor, de la misma manera que ocurre desde centurias atrás. El escribano, el amanuense y la imprenta fueron piezas imprescindibles para la diversificación social de la escritura y la lectura en el contexto del nacimiento de una brecha entre analfabetos e instruidos, una verdadera lucha de clases en la que estaba en juego el acceso a la cultura y su influencia en el poder político. Este empeño por sistematizar el conocimiento se repite ahora con la industria digital, que reformula los contenidos creativos, a la vez que diluye al creador y lo incrusta en un proceso con nuevas reglas, que, en el caso del arte, afecta al artista, galerías, museos, exposiciones, ventas... Un espectro cuyo horizonte todavía está por dilucidar. ¿Quiénes seremos?

Es la primera reflexión a la que me aboca la obra de Armando Gil Cruz, que se aleja como un sobreviviente de este ruido extraordinario, también de las dudas que afectan a los que toman la decisión de ponerse frente a un lienzo en blanco, una determinación y voluntad hacia la soledad que, paradójicamente, no lo arrastra hacia el anonimato, no lo hunde en el olvido de su estudio. Bajo su extrañamiento obsesivo en lo sígnico subyace la preocupación por ahondar en el ser presente: ¿No nos pasamos las horas descifrando lo difícil?

Su trabajo primitivo sobre la tela trata de formalizar desde las primeras exposiciones una especie de confrontación entre la ocultación y la visibilidad, un lenguaje abigarrado, casi de operaciones matemáticas, a veces limítrofe con la poesía visual, donde el creador manifiesta su poder para permitir la entrada o no a este escenario en el que ejerce como gran maestro.

Un código secreto en una atmósfera inundada de contraseñas: el artista crea la suya, sometida a modificaciones o cortafuegos que limitan o amplían la posibilidad o no de penetrar en el cuadro, dando paso a la mirada a través de unos pasillos laberínticos creados alrededor de un barroquismo de iluminaciones con formas de islas, pájaros de grandes picos, bacterias, peces de aguas abisales, criaturas que escarban bajo la tierra, extraterrestres... ¿Un alfabeto? Sugerencias que se encogen y dilatan en un ejercicio de retorcimiento que parece tener como finalidad el autorizar o no el flujo entre ellas, abrir el paso.

Una lucha permanente que el mismo título de la muestra, Con Textos, rotula como una declaración de principios a favor del río textual, quizás un manantial de lenguas que se meten por los resquicios, un babel de voces y tonos de orígenes diversos, igual que el narrador que sufre el contratiempo de la falta de papel y escribe de manera vertical en los margenes de la carta, esculpiendo nuevos espacios para dar salida a su grafomanía. ¿Se producirá esta escorrentía entre las figuras de Armando Gil Cruz? Sigamos.

Los textos mecanografiados o la misma máquina de escribir adquieren no sólo una pátina histórica, sino también el aura de una tecnología que dominó la escritura. La velocidad con la que los más veloces mecanógrafos avanzaban con el artilugio hoy nos parece irrisoria, de la misma forma que nos parece increíble la capacidad del hombre para elaborar contenidos sin las comodidades de los sistemas de edición actuales. Eran originales sometidos a tachaduras y correcciones pegadas sobre los errores, un collage que destilaba ese afán por la letra exacta, y otras un jardín con múltiples entradas y salidas que sólo unos pocos sabían descifrar.

Armando Gil Cruz conecta con este motivo no ajeno a su obra -siempre el alfabeto- a través de un elemento biográfico: los primeros escritos que hizo con la utilización de una máquina de escribir, el invento que irrumpe en la creatividad. Son los extractos que rescata para insertar en sus cuadros, a veces en los pasillos que quedan entre símbolo y símbolo, y otras en el interior de los mismos. ¿Qué ha ocurrido? De pronto se ha concebido una especie de alianza, un entendimiento cordial entre dos estadios diacrónicos, ajenos en el tiempo, pero que por algún tipo de razón oculta -de nuevo el hermetismo- han salido a la búsqueda el uno del otro. ¿Existe algún vínculo entre estos escritos de juventud desmembrados y esas figuras que emergen sin pausa desde hace unos años? ¿Será una convivencia feliz o finalmente uno acabará sobreponiéndose sobre el otro hasta el punto de suprimirlo? O ninguno de estos interrogantes viene al caso: simplemente es un recurso más para alimentar su código secreto, una clave más para que prosigamos bajo el hipnotismo que provoca un lenguaje encriptado en un siglo donde apenas poseemos instrumentos para explicar qué está ocurriendo a nuestro alrededor.

Tejeda es el lugar donde Armando Gil Cruz desarrolla la mayor parte de su vida, un entorno paisajístico y etnográfico plagado del primitivismo de los antiguos canarios, lleno de degolladas y barrancos que el artista conoce a pie de tierra. Veredas, cuevas, ocasos, incendios, amaneceres, nubes, tormentas, chubascos, estrellas... Todo lo lleva en su mochila, cargada también con las voces de un pasado familiar que resuena entre las paredes de su casa o en los cercados que se quedaron congelados en el tiempo. ¿Hubiese sido distinto sin este acervo?

Y aquí llamo la atención sobre las inscripciones arqueológicas y los símbolos que utiliza el artista en sus cuadros, una latencia no intencionada pero de la que no puede huir debido a los ecos de la identidad, no como corsé sino como cúmulo en permanente reinterpretación. ¿Podemos pensar que estas montañas tan inquietantes, a la vez que bellas, tienen pendiente una labor desincriptación? Así es.

Apunte: la ceniza del volcán de Cumbre Vieja sirve de materia para pintar el recubrimiento de una enorme lámpara, una instalación que ocupa el espacio central de un gran salón. Restos geológicos, emanaciones profundas, compuestos minerales para una pieza que se adentra en el poder estético de una erupción, pero también en el nomadismo social que trae el desastre, una ambivalencia que concita la fuerza de la escritura de Armando Gil Cruz. Aquí es el cronista un fin del mundo.