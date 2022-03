Morcheeba trae su última fusión de estilos al Auditorio

El grupo británico Morcheeba actúa el próximo 3 de abril, a las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, dentro de la gira de su décimo álbum de estudio Blackest blue y en su única cita en Canarias. Tras una trayectoria de tres décadas, la banda de Skye Edwards y Ross Godfrey nos ofrece diez nuevos temas producto de la fusión de estilos.

Pioneros de la escena musical británica, en cuyos inicios se les llegó a enmarcar en la escena trip hop que en aquellos momentos dominaban Tricky, Massive Attack u Orbital, por su manera de incluir breakbeat que contenían influencias de soul, funk y jazz, Blackest blue es el décimo álbum de estudio que nos presenta Morcheeba, tras treinta años de carrera. El año 2020, dio a Skye Edwards y Ross Godfrey tiempo para escribir y perfeccionar sus canciones tras la imposibilidad de salir de gira en 2020 por la pandemia de la Covid-19. El resultado de este tiempo es un álbum de diez temas, el cual fusiona diferentes géneros musicales como el downbeat, el chill, el electro-pop y el soul.

Blackest blue es un disco que se adentra en el alma musical de la banda. Como es habitual, la formación no abordó el álbum con ninguna idea preconcebida, sino que creó un viaje que representa todo lo bueno de Morcheeba. Las letras de Edwards se centran principalmente en la positividad y la superación de la adversidad personal. E incluye colaboraciones con Duke Garwood o Brad Barr. El característico sonido electrónico y orgánico de este grupo ha saltado las fronteras desde que se diera a conocer.

En el álbum predomina los medios tiempos como han hecho gala en sus últimos trabajos. Así el disco se abre con dos temas comerciales de tradición claramente de soul blanco como Cut my heart out y Killed our love.

La primera sorpresa llega, sin embargo, con el primer single Sound of blue, donde se introduce por un pop atmosférico y preciosista. Lo mismo ocurre con el segundo gran éxito de este trabajo, el arrebatador tema The moon. El disco continúa con la envolvente balada Say it’s over, a la que sigue su primera incursión por los ritmos más sofisticados en un Sulphur soul que por momentos traen a la memoria sus inicios más experimentales. Otro de sus estilos más representativos, el chillout, sale a relucir en la seductora Namaste, y también incluyen paradas por el funk puro y duro (The edge of the world).

Pero, tal y como están mostrando en sus conciertos por Europa, la banda también ofrecerá sus canciones más emblemáticas como The sea que abre el disco Big calm (1998) que se convirtió en un éxito en la radio británica inmediatamente después de su lanzamiento. O la sobria Moog island del álbum Who can you trust?. Además estarán otros títulos como Enjoy the ride, Rome wasn’t built in a day, Blood like lemonade, u Otherwise en los cuales el pop, el soul y la electrónica se fusionan de forma convincente. Morcheeba fue fundada por dos hermanos, el DJ Paul Godfrey y el multiinstrumentista Ross Godfrey, junto a Skye Edwards como vocalista. La historia del trío británico ha estado marcada por problemas, rupturas y reactivaciones continuas. En 2003, la cantante Skye Edwards abandonó la formación por desavenencias profesionales y personales con los hermanos Godfrey. Fue entonces cuando se incorporó al grupo Daisy Martey que luego sería también expulsada en mitad del tour del disco The Antidote en 2005 y reemplazada por Jody Sternberg. En 2010, Skye regresó a la formación y su siguiente trabajo con el grupo sería Blaze away (2018), primer disco además sin Paul Godfrey que dejaría a la banda tras el lanzamiento de Head up high (2013). En sus 26 años de historia, la formación londinense ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.