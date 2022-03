El teatro celebra en Canarias su día con la vista puesta en fortalecer el sector

El Teatro, con mayúscula, se engalana para su día. Este ejercicio de riesgo que traduce al ser humano en movimiento, palabra y temple es, como decía Arthur Miller, tan accidental que por ello fascina, pues ahí está la vida. Canarias busca nuevos retos para el tejido artístico y económico que durante las últimas décadas ha consolidado la profesionalización del sector y ampliar su proyección.

Dentro de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias Réplica se aglutinan en la actualidad diecisiete empresas de teatro y danza con residencia en el Archipiélago. Entre ellas, está Profetas de Mueble Bar, 2RC teatro o Burka Teatro, compañías con un largo recorrido. Una de ellas cumple cinco años: Ángulo Producciones, dirigida por Raúl Morán Ortega, un aniversario que muestra el deseo de las nuevas generaciones por ser parte de este mundo, como muestran los títulos El regreso de Demofonte y Tesla/Edison, primera y última producción de este lustro.

Todo empezó mientras estudiaba en el IES Politécnico. Allí se encontró con Luis O’Malley y, a los 25 años, dio el salto desde Arucas. A pesar de haberse especializado en producción, encontró dificultades para conocer cómo se movía el circuito teatral, pero la pasión con la que desempeña su oficio hizo que perseverara en su objetivo de encontrar un hueco para sus proyectos.

«Aun con la pandemia, hemos crecido año a año y tanto las instituciones como el público nos han respaldado, dando el salto a península y siendo nominados a los Réplicas, ¡es un sueño vernos en una programación donde está Ricardo Darín y Carmelo Gómez!», comenta con la vista puesta en alguna adaptación del teatro clásico. La escena es su prioridad y, para los que llegan, «todo esfuerzo no significa que tenga su recompensa, pero hay más probabilidades».

Ángulo Producciones decidió confiar la dirección de Lo que cantan los grillos a la actriz Ruth Sánchez, premiada con Réplica a la Mejor Autoría Original de Abián Hernández. No para en estas semanas de frenesí, pero se siente un poco intrusa: «No me considero directora, pero gracias a las herramientas que conozco como intérprete, me siento muy cercana al elenco». Recuerda a su tía en algunas funciones y de ahí quedó ese misterio por revivir en las carnes otras historias que afrontó cuando terminó la carrera en el Conservatorio. Vive este día de una forma especial, «con mucha alegría y suerte porque parece que en esta profesión el verdadero premio es el trabajo» y solo desea que se respete el oficio que la ha visto crecer. «Hay que apostar por la calidad, con amor y respeto, no solo desde las compañías, empresas y productoras, sino de las instituciones públicas».

Internacionalización y consolidación

La actriz fue parte del montaje El último viaje de Galdós, obra venida de la coproducción entre el Teatro Pérez Galdós y Unahoramenos gracias al laboratorio de creación que supuso en 2015 una vuelta de tuerca para la productora que montó hace dos décadas Mario Vega. Con el aval de la preselección a los Premios Max por Moria y Clara y el abismo, apunta que la misión de la compañía ha sido afianzar circuitos para que las producciones tengan tanto un recorrido en la región como en la península y América Latina, logrando así la internacionalización. «Nos permite fortalecer una estructura donde los espectáculos tienen su nicho y los trabajadores gocen de esa estabilidad».

«La apuesta cultural tiene que ir hacia una visión integral de las artes escénicas con una vinculación desde lo laboral, fiscal y artístico, sobre todo después de que en 2008 se atentara tanto contra el sector, por lo cual ya hay una mayor sensibilización», puntualiza. Queda el recuerdo de Antonio Lozano y las veladas en el Festival de Agüimes: «El reto es mantenernos inconformes y crecer en este arte que sirve como herramienta social, que nos emociona y nos hace reflexionar».

Israel Reyes contempla los más de 30 carteles que han labrado su carrera en Clapso Producciones. Las palabras de su madre aún resuenan cuando le contó la idea y fundó la productora: «¿De verdad que te quieres dedicar a esto?». La decisión ya estaba tomada. Paco España, Malditas Mentiras y Amelia en la Ciudad de la Ilusión, entre otras, son una muestra del compromiso que sigue impregnando su carrera «llevamos hablando de diversidad, feminismo y solidaridad todo este tiempo rodeado de profesionales y familias que muestran un resultado serio».

«En Canarias, estamos en un momento de madurez creativa y escénica, pero no se consolida el modelo: no se termina de sostener la producción y distribución, muchos producimos sin saber a dónde vamos». Coincide con el sentir de los entrevistados, donde Mario Vega adelanta que hay una «asimetría» importante entre los municipios, «todavía falta estabilidad, pero se trata de una suma de factores, ya que se necesita técnicos, estructuras, presupuesto cultural, es decir, un compendio para fortalecer el sector».

Presupuesto para los circuitos insulares

Una cuestión a enmendar es la dificultad de ampliar el recorrido de los espectáculos. Atendiendo a las islas capitalinas, Alejandro Krawietz, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, especifica que la partida, destinada a incluir «el producto cultural km. 0 en el catálogo de la Red de Espacios Escénicos Municipales», asciende a 500.000 euros y obliga a los ayuntamientos a invertir un euro por cada gastado, «así que estaríamos hablando de un millón de euros».

En cuanto al Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Cultura Guacimara Medina hace balance de estos años acusados por la pandemia y toma 2022 como tabla rasa con la primera firma del convenio común para las Artes Escénicas y la Música «para armonizar ambos circuitos», con una dotación de 100.000 y 90.000 euros respectivamente, con el fin de entrar en una etapa de crecimiento.

En general, las productoras hacen hincapié en, aún con los obstáculos de la insularidad, crear un marco común. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha creado Canarias en Escena con la intención de consolidar las artes escénicas, unido al esfuerzo de los ayuntamientos y cabildos a esta misión.