Ricardo Darín y Andrea Pietra cuestionan "la estructura" del matrimonio en Gran Canaria

Dos años han hecho falta para que el público canaria y nacional reciba la nueva gira de Escenas de la vida conyugal con un Ricardo Darín y Andrea Pietro en estado de gracia. Ambos, risueños por la oportunidad que supone volver a las tablas, hicieron hincapié en cómo la pandemia y sus tiempos "ha resignificado" esta tragicomedia que adaptó Ingmar Bergman al formato teatral y que bebe de la exitosa miniserie que hizo en 1973 donde trata la cotidianidad que envuelve a una pareja antes y después de su vida compartida. La pieza se representará los días 31, 1 y 2 de esta semana en el Teatro Cuyás con la intención de remover los sentires y pensamientos de la audiencia con esta obra "catártica que nos hace morder el polvo y permite hacer una crítica al sistema más que al mismo amor", subrayó Darín.

"Estamos en el teatro como si fuera el living de una casa, vibrando con la energía de quienes nos ven", apuntó Andrea Pietra. Además, preguntado por los efectos más inmediatos de este texto, Darín recordó con su tono irónico característico la anécdota de un amigo que acudió a la cita y que, tras visionarla, le dijo "¿por qué me haces esto?". El drama que se mastica durante el acto modifica a los dos personajes de forma sistemática y, aunque los dos intérpretes coincidieron en que les maravilló la adaptación realizada el año pasado por Jessica Chastain y Oscar Isaac, decidieron "ser fieles a la historia de Bergman y ni siquiera competir con otros formatos". Pues, como remarcó el actor argentino, "el teatro nos moviliza y es el único espacio donde no se puede destrozar al actor puesto que devuelve a la platea esa energía con la que lo vive, es decir, es vertiginoso y peligroso".

Will Smith y la bofetada

Por supuesto, el bofetón de Will Smith también resonó durante la rueda de prensa realizada en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria en un momento donde los estereotipos de género están cuestionados, tal y como lo plantea los roles de Juan y Mariana, los personajes que encarnan. Darín comentó ante las preguntas de la prensa que "por delante va que nunca estaré a favor del uso de la violencia, y parece ser una polémica entre ellos que arrastran de hace años [en referencia al triángulo Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett], quiero rescatar la emoción que le produjo a Will Smith defender la posición de su mujer, aun sometiéndose a todo tipo de críticas".

"Me parece que supera lo racional", continuó el actor argentino, "hubo algo que le hizo levantarse de esa butaca y aplicarle un correctivo, que no una trompada, como un basta ya, hasta donde puede llegar". En cuanto a Pietras, adujo "la burla a nivel internacional de un problema de salud de su mujer", y aunque coincidió en que no estaba justificado, remarcó que "fue instintivo y rompió en llanto porque se dio cuenta de todo lo que tiene que aguantar uno por ser una figura pública".

Si bien la rueda de prensa estuvo azuzada por el viento que dio pie a bromear sobre el buen tiempo de Canarias por parte de Darín, fue una ocasión especial para presentar el proyecto en el que llevan trabajando desde hace años y en donde, al mismo tiempo, homenajean a la actriz mundialmente conocida y directora Norma Aleandro.