‘Golfa’, una obra para romper tabúes

El Teatro Guiniguada estrena este sábado a las 20.00 horas el montaje transmedia Golfa, escrito y dirigido por el canario José Padilla, premiado en 2019 con el Max a mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar. Interpretada por Julio Hidalgo, Mercedes Borges, Ninton Sánchez y Ana Varela cuenta con música original del grupo Efecto Pasillo y está producida por Alicia Álvarez. La obra, recomendada para mayores de 12 años, gira entorno a la sexualidad, la adolescencia y los tabúes que persisten en la sociedad a la hora de abordarlo.

«Golfa es un texto que nace a raíz del deseo de la producción de abordar una puesta en escena que trate algo tan poco puesto en el escenario como la sexología, tan amplio como eso. Tengo la suerte de que me llamen a mi para ponerlo en pie y para desarrollar el texto y la posterior puesta en escena y nace de ahí. Es un encargo, muy feliz encargo pero no sale de mi nace de Primera Toma y Crémilo que son las productoras que deciden hacer esta puesta en mi, me llaman a mí y desde ahí todo empieza a rodar», explica Padilla.

La pieza teatral explora este tema como una conversación online organizada a partir de una pintada con ese insulto en la pared de un instituto. En ella se habla de las expectativas, deseo, presión social, consentimiento, roles de género, de los que se considera ‘normal’ o de incomunicación.

«El desconocimiento de la sexualidad no es exclusivo de los jóvenes, ese es el problema, que uno cree que sabe y no sabe. Esto lo vemos en los medios, llegan noticias que tienen que ver directamente con la sexualidad y que apelan a un terrible estigma social, hablo por supuesto de la terrible plaga de feminicidios o de violaciones. Toda esta lacra social que es responsabilidad de todos y todas como sociedad tiene que ver con la sexualidad», explica.

Prejuicios

Padilla apunta que el desconocimiento de la sexualidad y el hecho de que no se hable libremente de ella termina afectando al conjunto de la sociedad. Es ese problema el que aborda la obra de forma directa. Para la elaboración del texto tuvieron que acudir a formación sobre sexualidad para romper con los estigmas que rodean al tema y tratarlo de forma limpia y directa.

«Muchas de las cosas están basadas en el prejuicio, hay mucho desconocimiento y tabú. Se deja el tema debajo de la alfombra y si se trata es de algún modo susceptible de ser dicho con sorna o de una forma sórdida. Es algo que no se trata, desde luego no desde la infancia y al final ese no tratar, esa oscuridad, ese tabú termina en monstruosidades como las que he mencionado. Hay que derribar tabúes sobre todo porque es un tema que tiene que ver con la sociedad como conjunto y es un tema de salud», añade.

La obra aprovecha las nuevas tecnologías mediante plataformas, redes o materiales gráficos, entre otros, más propios para que el mensaje cale en el colectivo al que está dirigido. Una combinación de elementos que convierten la pieza en una obra transmedia. «La función no solo termina y empieza con lo que estás viendo encima del escenario es algo que está apelándote desde el principio pero cuando acaba te puedes llevar a casa, supera las paredes del propio recinto teatral y tiene que ver con eso, con los medios que te facilita la red y con los medios que te facilitan las nuevas tecnologías. Eso dicho así, de manera muy inmediata es una obra transmedia» explica el autor.

Recomendada

La obra ha sido recomendada por por Redescena y citada como referencia en un libro escolar publicado por la editorial Santillana, que la define como una lección magistral sobre como educar a golpe de diálogo y también un ejemplo de cómo se pueden abordar problemas sociales de cualquier índole a través de las artes escénicas.

Pero sobre todo es una obra que busca divertir y entretener a los espectadores y dejarles espacio para reflexionar y pensar sobre los temas que aborda una vez haya finalizado la función. «Les espera una obra entretenida, divertida y una invitación a debatir con los suyos. A hablar de algo que aparentemente no debe, no puede o no ha sido debatido en familia. Golfa es una invitación a compartir experiencias y pensamientos, a una sana discusión de cosas que no han estado en primer plano y que creemos contundentemente que deben estarlo. Es una obra muy divertida, entretenida y que invita a reflexionar», concluye.