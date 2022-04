«Muchos elementos que han derivado en la guerra están en ‘Operación Kazán’»

Operación Kazán (Espasa, 2022) ha recibido el Premio Primavera. ¿Los premios literarios motivan y exigen a partes iguales?

Este premio, en concreto, ha sido una sorpresa muy agradable. Pero, sin duda, supone también asumir una gran responsabilidad, porque ahora los lectores tendrán más expectativas cuando abran el libro y empiecen a leerlo. Confío en que lo pasen bien. Creo que, además, a los aficionados a la historia les resultará interesante, porque en Operación Kazán encontrarán muchos episodios históricos reales, en los que se desarrolla la trama de ficción.

Es su segunda vez presentando novela en el Festival Tenerife Noir. ¿Estos festivales compensan la soledad que vive el escritor en el momento de la creación?

Sin duda. La tarea de escribir es solitaria, aunque también es muy enriquecedora. Así lo vivo yo, al menos, porque aprendo mucho en la labor de investigación que es necesaria para un libro, sea un ensayo, como los anteriores, o una novela, como es el caso de Operación Kazán. Y, una vez que el libro se ha publicado, es estupendo tener el contacto directo con quienes ya han leído el libro, o bien con quienes lo acaban de comprar para leerlo. Por eso disfruto mucho participando en festivales como Tenerife Noir donde, como dices, esta es mi segunda participación. Y, además, para mí venir a Tenerife es siempre una bendición. Es uno de los lugares más hermosos que conozco.

Operación Kazán sale a la venta en un momento social y político difícil de concebir. ¿Una vez más, la realidad supera a la ficción?

Es cierto que la realidad supera muchas veces a la ficción. Y lo triste es que eso ocurre provocando miles de víctimas, como vemos ahora en Ucrania. En la ficción, por suerte, todo queda en la imaginación del autor. Lo que sí espero, en el caso de la novela, es que ayude al lector a entender mejor lo que pasa en nuestro tiempo. La lectura de Operación Kazán y, desde luego, la de El rastro de los rusos muertos, mi libro anterior, permite analizar con más datos la situación que sufrimos en el mundo en este momento.

Es usted un amante de la novela histórica. ¿Esa pasión por el género está condicionada por la curiosidad del periodista por saberlo y contarlo todo?

La curiosidad es, lógicamente, una característica inevitable de quienes nos dedicamos a esta profesión. Siempre queremos saber más para entender mejor lo que pasa y por qué pasa. Así se lo podemos explicar a nuestros lectores, oyentes o espectadores. De ahí que seamos, como en mi caso, grandes aficionados a la historia y también a la novela histórica. Y Operación Kazán tiene mucho de eso, porque además de ser una novela de espías, está llena de episodios históricos que ocurrieron en la realidad: desde la revolución soviética, hasta nuestros días, pasando por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y de los regímenes comunistas del Este de Europa, y las sucesivas elecciones en Estados Unidos. Todo eso y, además, espías de varios países. Entre ellos, España.

Un espía ruso se infiltra en las altas esferas americanas para… Aunque parece una historia de la Guerra Fría, ¿no cree que esto sigue siendo más común de lo que podemos imaginar?

Sin ninguna duda. Mientras usted y yo hablamos, en algún lugar de Estados Unidos hay un espía ruso consiguiendo información para su país. Y en algún lugar de Rusia, hay un espía americano tratando de encontrar un dato que pueda ser útil a su gobierno. Y en España ocurre lo mismo. Es una realidad.

Espías de varios países se confabulan para evitar un suceso que podría cambiar la historia de la humanidad. ¿Sería esta una buena solución para acabar con la invasión a Ucrania?

Una trama de ese tipo, como la de Operación Kazán pero en la realidad, seguro que ayudaría mucho a poner fin a esa tragedia. Por desgracia, me temo que los ucranianos no tendrán esa suerte.

Operación Kazán no es una novela sobre la guerra de Ucrania, pero da la sensación de que se adelantaba a lo que iba a ocurrir…

A mí también me ha sorprendido la casualidad. Cuando escribí la novela no podía saber que esto iba a ocurrir justo cuando se publicara. Pero así ha sido. Y el lector podrá encontrar en Operación Kazán muchos de los elementos que han derivado en la guerra de Ucrania: la ambición de un presidente ruso, su deseo de impedir que la democracia avance, el intento de injerencia en Occidente… Todo eso ocurre en la realidad y también está en la novela.

¿Considera que si Trump siguiera en el poder Rusia no hubiese iniciado este ataque?

Eso es lo que quieren pensar los fans del trumpismo. Pero es evidente que Trump no tenía, ni tendría ahora si fuera presidente, la más mínima influencia en las decisiones de Putin. Lo que sí ocurría es que Trump era un admirador del autoritarismo de Putin, y los países de la OTAN no estarían hoy tan unidos como están frente a Putin.

En ‘El rastro de los rusos muertos’ cuenta cómo la gente que no es fiel al régimen de Putin, misteriosamente, acaba muerta. ¿Narra como autor lo que no puede contar como periodista?

En absoluto, porque El rastro de los rusos muertos no es una novela, sino un ensayo periodístico, y lo firmo como periodista que soy. Lo que ocurre es que el formato de un libro es mucho más extenso y permite un nivel de detalle mucho mayor que un informativo de televisión. Aun así, los datos que aparecen en ese libro los he contado por televisión en diversos programas, y los he puesto por escrito en artículos en prensa.