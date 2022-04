Los poemas de este libro giran en torno a la experiencia de la hospitalización. Esta, además, resuena como un asunto autobiográfico real o ficticio. ¿Puede abundar en ello?

Creo que lo que a una le pasa no le importa al lector, pero puede ser en ocasiones un acicate, algo que estimula la creatividad y se convierte en la razón, en el leitmotiv de una colección de poemas. Para los poetas, como le decía Dannie a Therese en la novela Carol de Patricia Highsmith, «las cosas deben de tener la textura de una planta. Como esta mesa o mi propia carne».

La versificación tiene una estructura narrativa. ¿Cómo describiría su empleo del lenguaje?

La poesía es el lenguaje, cada poeta insiste en encontrar el suyo, su propia versión. La ficción, la imaginación o el desdoblamiento en otros buscan esa complicidad necesaria para describir un reflejo real, ficticio y onírico del mundo como puede ser un hospital. Es un lugar cruel, transitado en el libro por robots, ángeles prematuros, hadas verdes, exoesqueletos, carros de combate, islas de redención, sábanas de nieve, cielos de formol… Pero también aparecen el bazar de sueños, la niña probeta, el busto imaginario con alas de mármol, un cuerpo vendado con las tiras de un poema… La poesía debe hurgar, ponerlo todo patas arriba, meter el dedo en la llaga.

Alucinación, ensoñación, consciencia del aquí y el ahora… Estos estados pueden ser parte de la vivencia o, simplemente, efectos de escritura. ¿Qué hay de unos y de otros en Provincia del dolor?

En el infierno también cabe la evasión y con este libro he tratado de aproximarme a esa idea, por ejemplo, con El poeta viene a verme. La literatura hace posible que vivamos otras vidas, otras historias que no son las nuestras, que sintamos otros cuerpos o que vivamos en otros lugares. En la fabricación de un poema puede haber alucinación, ceguera, hambre de melancolía o sueño adulterado.

Como en este, en su libro precedente, Marabulla, algunas imágenes transmiten un candor y una fabulación infantiles, como si quisiese recuperar la mirada de su infancia. ¿Qué peso tiene la niñez en su poesía?

De algún modo, no me siento distanciada de la infancia y ello no me produce pudor ni rubor. La inseguridad y la curiosidad me parecen también esenciales para con la poesía. Como escribe Cristina Peri Rossi: sólo es poeta aquel que siente que la vida no es natural. La poesía también es una forma de rebeldía y en Marabulla, en palabras de Ángel Collado, juego a antiguos juegos, visito los lugares del corazón. Ahí están también mi padre, mi madre, mi hermano Daniel, los amigos desde que éramos chicos, la familia, los orígenes…

Hay, seguramente, muchos poemas que abordan la experiencia hospitalaria. Mientras leía su libro me venía uno a la cabeza, Hospital Británico, de Héctor Viel Temperley, no solo por el asunto, sino por el modo narrativo, autobiográfico, las imágenes de alucinación… ¿Diría que su libro comparte material genético con este poema?

Descubrí este poema recientemente y me hubiese encantado conocerlo en el proceso creativo por todas las imágenes de armaduras de mariposas, cabezas vendadas o la muchacha que regresa con rostro de roedor. Creo que hay una belleza exultante en esa fealdad de la debilidad, del desenlace con la existencia. También he leído recientemente el poema La fractura de Anne Sexton sobre un episodio clínico donde ella se define como una caja de huesos de perros.

En la parte final del libro, el hospital se transforma en un circo con acróbatas, domadores y forzudos. Circo u hospital, remiten al mundo como una galería de espejos.

Sí, muchas veces somos la Alicia de Carroll en el País de las Maravillas, cuando queremos ser grandes somos pequeños y cuando queremos ser insignificantes nos volvemos enormes. Las galerías de espejos de las casas de atracciones nos devolvían bellísimos o deformes, diminutos, alargadísimos, feos, con una cabeza desproporcionada o un cuerpo volátil. Nunca sabemos por dónde vamos a pasar ni de qué manera, estamos sujetos al azar y la poesía. Según William Ospina es un soplo de azar sobre un jardín embrujado. En el prólogo de Provincia del dolor escribe Pedro Flores: el poeta, la poeta, es quien dice lo que cualquiera puede decir de un modo en el cual sólo él, ella, puede decirlo. O, en otro párrafo, Flores defiende que el poeta no está obligado a contar la verdad, que no es un adalid de la transparencia, que es un bufón retorcido que trata de arrancarte la limosna de tu atención a cualquier precio. Poner a la poesía en una galería de espejos, en una mesa de quirófano o ante el ojo inhumano de una máquina de rayos x ha sido mi intención.

El último poema de Provincia del dolor se titula La poesía es una píldora. Quisiera pedirle, simplemente, que nos hablase de ello, sobre la poesía como píldora.

Una píldora puede cambiarte el ánimo, el sueño, aliviarte, aislarte, acabar con la vida, empezarla… La poesía debe ser un revulsivo, un lugar limítrofe con la realidad y la fantasía. En ese poema hablo del autómata de la caridad, de cómo reparte cápsulas para el olvido, ampollas para el sueño, tabletas para el ánimo… Hasta llegar a los versos de un poeta extravagante y pedir que no se ahoguen con ellos. La poesía que me gusta es canalla, estremecedora y se administra en pequeñas dosis.