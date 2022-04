La realidad y sus poros

Aunque los viejos principios de maestros del cuento como Chéjov, Poe o Quiroga van siendo superados (es la necesidad de supervivencia, el replanteamiento de un género consigo mismo…), la historia de la narrativa breve también es la historia de la superposición de todas sus capas, de la perseverancia de alguna de sus esquirlas.

Por eso, la puerta que abrió Chéjov al protagonismo de personajes comunes y corrientes como nosotros mismos, al relato que no precisa de héroes ni villanos, está lejos de cerrarse. La argentina Valeria Correa Fiz (Rosario) es muy consciente de ello y por eso las mujeres que protagonizan Hubo un jardín, su nuevo libro de cuentos, son de la naturaleza que rescató el autor de La dama del perrito: mujeres, chicas que viven un momento agudo (digámoslo así) que las singulariza, las hace literatura.

Cuál es la naturaleza revertida que experimentan tiene mucho que ver con el lugar y contexto desde donde se expresa Correa Fiz: la búsqueda de lo extraordinario en lo común; la convivencia de lo fantástico y lo rutinario; una alquimia o cruce que recuerda la clase de literatura fantástica que interesaba a Cortázar. Hubo un jardín es un catálogo de las fricciones y desubicaciones que provoca el roce entre ambos mundos.

Un cuento es todos los cuentos del pasado y quién sabe si todos los del futuro. Cada relato de Hubo un jardín representa un mundo definitivo, no un eslabón ni un peldaño. En su escritura palpita la no asunción del cuento como un género transitorio. Algo que iniciativas editoriales como la de Páginas de Espuma (editores de este libro) han ayudado a corregir.

El cuento El invernadero de Eiffel condensa alguna de las opiniones citadas: propone un mundo autorreferencial; combina con sutileza intriga y atmósfera emocional y desde el punto de vista estético, los guiños a Henry James o Armonía Sommers no restan personalidad a una escritura muy comprometida con la creación de un lenguaje característico, que sea, en realidad, marca de autor. (Su anterior libro de relatos, La condición animal, ya significó un paso importante junto a su poesía: El invierno a deshoras, XI Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, o Museo de pérdidas.)

Murciélagos de mal agüero, efluvios de invernadero, perros suicidas, niñas que parecen volver del más allá… síntomas de la encrucijada que plantea Correa Fiz como territorio adonde van a parar las historias que nos cuenta: híbridas, anfibias. «Yo también creo y acepto una realidad más porosa que admite órdenes otros no estrictamente vinculados con la razón. La inclusión de elementos o tramas de carácter fantástico o insólito es una reivindicación y un antídoto contra la visión (casi) hegemónica de que la realidad es una entidad ontológicamente estable y única». Son importantes estas palabras de la autora porque suponen de facto una poética de Hubo un jardín.

No se trata de arrojarse a los brazos de la realidad ni tampoco de oponerse a ella a través de una escritura escapista. El adjetivo «porosa» es clave para entender desde dónde se plantean estos cuentos: aprovechar las irregularidades de la lógica, los altibajos del sentido común, las fallas de la razón. Hay un mundo ahí afuera difícil de comprender o asimilar y la literatura puede brindar una oportunidad de relacionarse con él. Un mundo que carga las culpas siempre hacia el mismo lado. (No es casualidad, obviamente, que los relatos estén protagonizados por mujeres.) Un mundo que desafía y demuestra que la realidad no siempre es suficiente.

Correa Fiz nos lo dice en otro momento: «Lo fantástico es también un espacio lúdico para mí». Tomémonos muy en serio el juego en la literatura, su efecto disolvente sobre lo real suele ser más eficaz que las buenas intenciones o las moralinas. Pienso en Italo Calvino, en Mijail Bulgakov… Pienso, por supuesto, en Hubo un jardín.