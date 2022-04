El pop recupera su magia con Morcheeba

No he exagerado lo más mínimo en el título. Porque esa era la sensación con la que uno salía del auditorio Alfredo Kraus tras disfrutar del concierto de Morcheeba el pasado domingo. La banda británica ofreció un verdadero manual de cómo debe ser el pop en su vertiente más pura. Un regreso a la verdadera magia de un género que desgraciadamente anda un poco perdido en la época en la que el trap y el reguetón lo devora casi todo. El grupo de Sky Edwards y Ross Godffrey desprendió la exquisitez que debe transmitir esa tradición anglosajona que comienza históricamente con los Beatles y termina en Radiohead.

El quinteto inglés mostró sobre el escenario lo maravilloso que vuelve a ser escuchar a una clásica formación de voz, guitarra, bajo, batería y teclado, que parta de los parámetros clásicos del género, y que interactúa de manera prodigiosa durante hora y media con un equilibrio melódico, rítmico y armónico sutil y sin fisuras. Y es que la banda londinense funcionó como una máquina, sin que ningún integrante de la banda hiciera un alarde de exhibición superior a otro componente, sino fabricando un potente elixir de sonido artesanal embriagador.

Morcheeba forma parte de la segunda oleada del trip-hop junto a combos como Snealker Pimps o Alpha, que elevaron un peldaño la sofisticación que dos años antes impusieron Masive Attack, Tricky, Underworld y Portishead con sus mezclas de dub, jazz y pop con ribetes psicodélicos. Temas arrolladores de su último disco como Cut my heart out, Sounds of blue o la contagiosa The moon, se intercalaron con clásicos de la entidad de The Sea, Enjoy the ride, Let me see o los míticos Trigger hippie, Blood Like a lemonade y Blindfold. Un concierto para volver a confiar en la música como vehículo de emociones tras tanto fraude y superchería barata. Uno de los mejores directos del año.