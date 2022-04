El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha superado las barreras de la Covid-19 con un regreso que ya espera el público capitalino. Así lo demuestran un total de 57 títulos que compiten por el palmarés en distintas categorías. Entre ellas, la Sección Oficial cuenta con diez largometrajes y una docena de cortometrajes, uno de ellos fuera de concurso. Mientras que la nueva sección Panorama España está integrada por nueve títulos, otras nueve en Banda Aparte, por la parte de Canarias Cinema se visionarán quince cortos y tres largometrajes. "Este Sección Oficial, donde habrá cuatro óperas primas, se caracteriza por tener paridad casi completa entre los autores y caracterizarse por mantener edades muy jóvenes", comentó Luis Miranda, director del FICLPGC.

"La intención de este encuentro no deja de ser otro de mostrar cómo el cine cuestiona y reconfigura el mundo", adelantó Miranda. Acompañado por Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la edil recordó que estos dos años han servido para recuperar el espíritu del certamen, por lo que anima al público a "venir sin miedo a este Festival que se sitúa en los más parecido a la época prepandemia". Con aforos llenos y la posible retirada de mascarilla después de Semana Santa, la audiencia visionará trabajos traídos desde Vietnam, Ruanda, Canadá o Centroeuropa.

Los integrantes del jurado son la cineasta Lucile Hadzihalilovic, a la que el Festival dedicará una retrospectiva; la candidata al Nobel por La Paz, en 2008, Rita El Khayat, escritora y presidenta de la Comisión de Fondos de Ayuda para el Cine, Centro Cinematográfico de Marruecos (CCM) y Ministerio de Cultura, también antropóloga que ofrecerá gracias a la colaboración de Casa África, una charla en su sede, el 27 de abril, a las 19.00 horas, enmarcada en el Festival, y Tiina Lokk, directora de Tallin Black Nights, que en un lustro ha logrado posicionarse entre las fechas más destacadas del sector audiovisual, "con la esperanza de que nos cuente su secreto", advirtió Miranda. Asimismo, el apartado Déjà Vu se preocupa de la recuperación del legado patrimonial con siete títulos dirigidos por los cineastas Mohammad Reza, Adolfas Mekas, Kinuyo Tanaka, Helma Sanders-Brahms, Wojciech Jerzy y Ana Mariscal.

Además de hacer el ciclo Sean Baker y el estreno de su último filme Red Rocket, la selección Panorama, la edición de La noche + freak y el retorno de Linterna Mágica, un espacio dedicado al público familiar y juvenil, el Festival cuenta con la sección Banda Aparte. Acerca de ella, Luis Miranda hizo referencia a esta sección tradicional del Festival como un apartado «experimental» dedicado a las propios funcionamientos y desarrollos internos del lenguaje cinematográfico, ensayos para los «que escasean de espacios».

Un certamen diverso y paritario

En la Sección Oficial, los filmes son: la vietnamita Children of the Mist (2021, Ha Le Diem) sobre el dilema al que se enfrentan las mujeres al querer independizarse o quedarse en la comunidad; la francesa Coma (2022, Bertrand Bonello), donde una joven cumple 18 años en pleno confinamiento y abducida por una influencer; la ruandesa Father's Day (2022, Kivu Ruhorahoza) acerca de tres historias sobre la crisis de paternidad y maternidad en esta sociedad africana; la canadiense Geographies of Solitude (2022, Jacquelyn Mills), que describe la vida de la conservacionista Zoe Lucas en la isla de Sable de Nueva Escocia; la argentina La Edad Media (2022, Alejo Moguillansky y Luciana Acuña), retrato de su propia familia en el confinamiento.

También, estará la coproducción entre Vietnam y Alemania Memoryland (2021, Kim Quy Bui), una investigación sobre las actitudes presentes en la muerte en Vietnam; la estadounidense Nuclear Family (2021, Erin Wilkerson y Travis Wilkerson), la guerra nuclear tendrá enorme peso en el viaje por carretera de los Wilkerson y sus tres hijos; la lituana Piligrimai (2021, Laurynas Bareisa), una pérdida compartida entre dos personas y dos formas de sobrellevar la muerte en un título con aroma a noir; la también estadounidense Shared Resources (2021, Jordan Lord), un título sobre el significado de la deuda material y sentimental como consecuencia del huracán Katrina; y la coproducción entre Suiza, Francia y Bélgica La ligne (2022, Ursula Meier), un conflicto familiar cimentado en reproches.

Con un presupuesto de 550.000 euros, 470.000 de ellos dados por el Consistorio, se orquesta una programación «más condensada, en contra de esa tendencia a saturar» con una selección que ha dirimido entre 600 propuestas -290 largos y 310 cortos-. Las sedes del FICLPGC seguirán siendo las salas de Cinesa Centro Comercial El Muelle, además de Miller para Camera Obscura y las Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico, y el Hotel Cristina by Tigotan. Por otra parte, el director aludió a que la combinación entre tramas de ficción y no ficción «repercute en una cata del estado del arte puesto que vemos cine en términos de coproducciones, hecho desde los márgenes y con historias que tienden a lo glocal», aludiendo a historias localizadas que hablan de temáticas universales.

Competición de cortometrajes

De la docena de cortos, todos, salvo el español Mater Inerta, serán vistos por primera vez en España como parte de los contenidos del Festival de Las Palmas de Gran Canaria. En total once de estas obras (una de ellas, Ashkhar, participa fuera de concurso) serán juzgadas por la productora Carla Sospedra, fundadora de Edna Cinema; por el programador y seleccionador de citas como Swiss Youth Film Festival en Zúrich y del Internationale Kurzfilmtage Winterthur, John Canciani, también experto, coleccionista de películas y creador de un cine club en Winerthur; y por la directora del Short Form Station de la Berlinale y miembro del Comité de Selección del Festival de Berlín, la gestora cultural y programadora Sarah Schlüessel.

Los trabajos que participan en el apartado son: A Guitar in the Bucket de Boyoung Kim (Corea del Sur, 2021, 15 min.); A Human Certainty de Morgan Quaintance (Reino Unido, 2021, 20 min.); Ashkhar, fuera de concurso de Christine Haroutounian (Estados Unidos, Armenia, 2020, 22 min.); Biting the Dust de NEOZOON (Alemania, 2021, 13 min.); Curupira e a máquina do destino de Janaina Wagner (Brasil, Francia, 2021, 25 min.); I Remember It Rained de Connor Simpson (Estados Unidos, 2021, 12 min.); Madrugada de Leonor Noivo (Portugal, 2021, 28 min.); Mater Inerta de Adrià E. Goy (España, 2022, 28 min.); Saei Mikonam Faramoush Nakonam / I’m Trying to Remember de Pegah Ahangarani (Irán, República Checa, 2021, 16 min.); Somleng Reatrey / Sound of the Night de Chanrado Sok, Kongkea Vann (Camboya, 2021, 20 min.); Soum de Alice Brygo (Francia, 2021, 31 min.); When Night Meets Dawn de Andreea Cristina Borțun (Rumanía, 2021, 20 min.).

Banda Aparte

Luis Miranda hizo referencia a esta sección tradicional del Festival como un apartado "experimental" dedicado a las propios funcionamientos y desarrollos internos del lenguaje cinematográfico, "que escasean de espacios". Este apartado será juzgado por la distribuidora y agenta de ventas María Vera, fundadora de Kino Rebelde, la periodista cultural Rosa Pérez, miembro de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales y del colectivo internacional de mujeres de la creación electrónica Female:Pressure, impulsora de SONORAS, y la programadora y productora Marina Kožul.

Las películas que se disputarán el premio Banda Aparte, dotado económicamente con 5.000 euros para el director son: Screening Room de Jessica McGoff (Reino Unido, 2021, 9 min.); A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia (India, Francia, 2021, 97 min.); Sine die de Camila Moreiras (España, 2021, 15 min.); Freedom from Everything de Mike Hoolboom (Canadá, 2022, 87 min.); Nazarbazi de Maryam Tafakory (Irán, Reino Unido, 2022,19 min.); Una planta en el desierto / A Plant In the Desert de Claudia Sánchez (España, 2021, 19 min.); Rewind & Play de Alain Gomis (Francia, Alemania, 2022, 65 min.); Metaleptic Attack de Johannes Binotto (Suiza, 2021, 6 min.); y The Timekeepers of Eternity de Aristotelis Maragkos (Grecia, Reino Unido, 2021, 62 min.).

Canarias Cinema

En total, 18 de los 73 trabajos inscritos en Canarias Cinema, tres en formato largo y quince en corto, que podrán verse en tandas de cinco obras, lo que se traduce en seis sesiones dedicadas al cine realizado en Canarias o por canarios, se disputarán los premios Richard Leacock 2022.

Los largometrajes son: Rendir los machos / Our Father de David Pantaleón (España, Francia, 2021, 80 min.); Mujeres en la isla: las otras hijas del mestre de Macu Machín (España, 2022, 65 min.); y Der stille Sturm / The Silent Storm / La tormenta silenciosa de Cristina Yurena Zerr (Austria, 2021, 88 min.). En cuanto a los cortometrajes: Lovebirds de Víctor Moreno (España, 2021, 20 min.); Réquiem por la fiesta / Requiem for the party de David Pantaleón (España, 2021, 4 min.); Bancal de Rafael Montezuma (España, 2021, 29 min.); Martes de Carnaval / Ash Wednesday's Eve de Rosa P. Almeida (España, 2022, 6 min.); Waimai / Takeaway de Victor Giner (España, 2021, 15 min.); La prima cosa de Omar Al Abdul Razzak y Shira Ukrainitz (España, Francia, 2021, 18 min.); SOH-YUN de Octavio Guerra y Rafael Navarro (España, 2021, 4 min.); Una flor en el vacío / A Flower in the Void de Jesús F. Cruz (España, 2021, 28 min.); Tatergaget 21 de Pablo Sánchez Díaz-Llanos (España, 2022, 12 min.); Pez volador / Flying Fish de Nayra Sanz Fuentes (Espana, 2022, 13 min.); Ekaterina de Miguel G. Morales (España, Cuba, 2021, 17 min.); Time (L)over / Time Lover / Amantes en el tiempo de Álvaro Pinell (España, 2021, 5 min.); [be e e e e e e e e e e e e e e 'e e] de ziREjA (España, 2021, 19 min.); Tranvía / Tranvia de Carlos Baena, (España, EE.UU., 2021, 9 min.); y The Foundation / La fundación de Miguel Mejías (España, 2021, 24 min.).