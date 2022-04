La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria acoge el debut del el director norteamericano Leonard Slatkin y el violinista letón Gidon Kremer, protagonistas de la temporada 2021-2022 que será hoy 8 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00 horas. Como novedad del programa figura la primera interpretación en la temporada de la OFGC del Concierto para violín de Mieczyslaw Weinberg, compositor polaco a cuya música ha dedicado Gidon Kremer un extraordinario esfuerzo de difusión.

Leonard Slatkin, maestro que ha dejado huella como titular en Detroit y Lyon y al frente de las más importantes orquestas, además una ingente discografía y premios y distinciones, hace su presentación en Canarias con este concierto que culminará con Sinfonía en Re menor de César Franck, obra que ofrece en conmemoración del bicentenario del compositor belga.

Para completar el programa, Slatkin ofrecerá una pieza de honda emotividad como es el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, universalmente conocido gracias a la banda sonora de la película Platoon.

Leonard Slatkin, director

Aclamado internacionalmente, el Maestro Leonard Slatkin es Director Musical Laureado de la Orquesta Sinfónica de Detroit (DSO), Director Musical Honorario de la Orquesta Nacional de Lyon (ONL) y Director Musical Laureado de la Orquesta Sinfónica de St. Louis (SLSO). Mantiene una intensa agenda como director invitado en todo el mundo y está activo como compositor, autor y educador.

Slatkin ha recibido seis premios Grammy y 35 nominaciones. Su última grabación corresponde al estreno mundial del Requiem para los Hermanos Caídos de Alexander Kastalsky, en conmemoración del 100º aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Otros recientes registros para Naxos incluyen obras de Saint-Saëns, Ravel y Berlioz (con la ONL) y música de Copland, Rachmaninov, Borzova, McTee y John Williams (con la DSO). Ha grabado además las sinfonías completas de Brahms, Beethoven y Chaikovski con la DSO (disponibles online como descargas digitales).

Compromisos de esta temporada 2021-22 incluyen actuaciones con The Orchestra Now, Manhattan School of Music, SLSO, DSO, ONL, Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, Filarmónica de Helsinki, Sinfónica MÁV en Budapest, Carnegie Mellon University, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sinfónica Nacional RTÉ, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Orquesta Sinfónica de Hiroshima.

Poseedor de la prestigiosa National Medal of Arts, Slatkin ha sido distinguido también con el título de Caballero en la Legión de Honor Francesa. Ha recibido el Premio Charbonnier de la Federation of Alliances Françaises, la Orden al Mérito de la República de Austria en Plata, el Premio Batuta de Oro de la League of American Orchestras y el Premio Especial de Reconocimiento de la Fundación ASCAP Deems Taylor en 2013 por su libro de debut, Conducting Business. Un segundo volumen, Leading Tones: Reflections on Music, Musicians, and the Music Industry, fue publicado por Amadeus Press en 2017. Su último libro, Classical Crossroads: The Path Forward for Music in the 21st Century (2021), puede conseguorse a través de Rowman & Littlefield.

Slatkin ha dirigido a todas las grandes orquestas del mundo. Como Director Titular ha ostentado puestos en Nueva Orleans, St. Louis, Washington DC, Londres (con la BBCSO), Detroit y Lyon (Francia). Ha sido además Principal Director Invitado en Pittsburgh, Los Angeles, Minneapolis y Cleveland.

Gidon Kremer, violín

Impulsado por una filosofía artística marcadamente estricta, Gidon Kremer ha cimentado una reputación en todo el mundo como uno de los artistas más originales y completos.

Su repertorio abarca partituras del repertorio clásico tradicional y música de autores cimeros de los siglos XX y XXI. Ha difundido obras de compositores rusos y de Europa del Este y ha tocado muchas composiciones nuevas importantes, algunas de las cuales le ha sido dedicadas. Su nombre está estrechamente asociado con músicos como Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Aribert Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass, Leonid Desyatnikov y Astor Piazzolla, cuyas obras toca de una manera respetuosa con la tradición a la vez que suenan plenamente vivas por su frescura y originalidad. Justo es decir que ningún otro solista de estatura internacional comparable ha hecho más para promocionar la causa de los compositores contemporáneos y la nueva música para violín.

Gidon Kremer ha grabado más de 120 álbumes, muchos de los cuales han recibido prestigiosos galardones internacionales en reconocimiento de sus excepcionales propuestas interpretativas. Su larga lista de honores y distinciones incluye el Premio de Música Ernst von Siemens, la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, el Premio Trriunfo de Moscú, el Premio Unesco y el Premio Una Vita Nella Musica - Artur Rubinstein. En 2016 Gidon Kremer recibió el Praemium Imperiale, universalmente considerado como el Premio Nobel de la Música.

En 1997 Gidon Kremer fundó la orquesta de cámara Kremerata Baltica para impulsar a los mejores músicos jóvenes de los Estados Bálticos. El conjunto realiza numerosas giras y ha grabado alrededor de 30 álbumes para los sellos Nonesuch, Deutsche Grammophon y ECM. En la temporada 2016/17 Kremerata Baltica llevó a cabo remarcables giras por Oriente Medio, Norteamérica, Europa y Asia para celebrar el 20º aniversario de la orquesta.

Merece destacarse su compromiso en el “descubrimiento” del compositor Mieczyslaw Weinberg, al que Kremer ha rendido servicios extraordinarios en los últimos años. En 2019 y 2021, Deutsche Grammophon y Accentus Music publicaron álbumes grabados por Gidon Kremer con obras orquestales y de cámara de Weinberg.

Las entradas para cualquiera de los conciertos de la primavera 2022 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ya están disponibles a través de la web, en la Sede de la OFGC de L-V 8.30 a 13.30 horas, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus de L-V 16.00-21-00 horas y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós de L-V de 10.00 a 15.15 horas y hasta dos horas antes del comienzo de cada concierto. Se ofrecen descuentos especiales para estudiantes y mayores de 65 y menores de 26 años.