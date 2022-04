En estos primeros noventa días de 2022, con Canarias Crea funcionando ya a pleno rendimiento y con un volumen similar al del periodo anterior a la crisis sanitaria mundial, se ha apoyado un total de 66 solicitudes o iniciativas. La mayor parte (40%) están relacionadas con las artes escénicas (30% de teatro y 10% de danza), muy cerca se sitúa la música, que abarca el 34% de las actividades. También ha habido lugar para las acciones en torno al libro y la literatura (12%), las artes visuales (9%) y el sector audiovisual (3%).

Todo ello ha sucedido en casi una quincena de países de Europa (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo, Suecia, Chequia y Bélgica), Estados Unidos, América Latina (Cuba, Costa Rica y México), África (Túnez) y Asia (Líbano). A ello hay que sumar un buen número de invitaciones a profesionales de Canarias para asistir a actividades culturales en nueve comunidades autónomas del territorio español.

De esta forma se promueve que el sector cultural pueda llevar su creación artística o acción profesional más allá de las Islas, contribuyendo con ello a la estabilidad profesional de un sector que se ve especialmente afectado por desarrollarse en un territorio fragmentado y alejado del continente y de los principales centros de producción cultural.

En lo que va de año, artistas de las Islas han realizado fuera del Archipiélago funciones de teatro y danza, exposiciones, residencias, conciertos y giras en diferentes espacios escénicos del mundo. Otras personas trabajadoras del sector han asistido a festivales, ferias y mercados en su faceta de gestión, creación o curaduría. Y así, ha habido representación canaria en eventos como el Festival de Cine de Málaga, Jazz I Am International Meeting (Barcelona), Beirut and Beyond International Music Fest, Festival de Artes Vivas Sâlmon (Barcelona), ARCO (Madrid) y Art Madrid, entre otros, así como en una gran diversidad de espacios culturales.

Patrimonio Cultural se suma al plan

Cabe recordar que a las habituales áreas culturales que se han venido apoyando en los 17 años de historia de Canarias Crea, se suma también el Patrimonio Cultural, al que se quiere dar un impulso en esta nueva etapa. El objetivo es potenciar que profesionales de este ramo se acojan también a las ayudas al desplazamiento si trabajan en algún proyecto fuera de las islas en calidad de investigador/a principal, o a quienes reciban una invitación a participar en congresos o conferencias en calidad de ponente.

En este contexto, se ha dispuesto un programa de bolsa de viajes para que profesionales del Patrimonio puedan acudir al próximo CM Málaga Culture & Museums International Tech Forum, un importante encuentro internacional a celebrar en la ciudad andaluza los días 20 y 21 de junio. Canarias Crea podrá cubrir el desplazamiento y la inscripción al congreso, con hasta 300 euros por profesional asistente.

Más de cien actividades se celebrarán en los próximos meses. El programa puede recibir solicitudes hasta un mes antes de la realización de la actividad. No obstante, para los meses de abril y mayo se prevé unos 300 nuevos desplazamientos para atender oportunidades profesionales en países como Argentina, Austria, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Portugal y Reino, que se suman a los ya mencionados, y a la práctica totalidad de comunidades autónomas. La información sobre su funcionamiento y el acceso a las solicitudes están en www.canariascrea.com, sitio alojado en la web del ICDC.