Asistir a la representación de la ópera más importante del barroco inglés como es Dido y Eneas de Henry Purcell siempre resulta una experiencia de lo más gratificante. Pero si se trata de un estreno mundial, que cuenta con un elenco de jóvenes pero experimentadas voces, escenografía y vestuario modernos, y un prólogo revelador escrito por la compositora Meriç Artaç que aclara muchos elementos que estaban algo oscuros, la cita es, desde luego, ineludible.

Y así se puede resumir la producción que mañana, 13 de abril, acoge el Teatro Pérez Galdós, a las 20.00 horas, y dentro del programa del International Bach Festival Canarias, que se celebrará hasta el 27 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las voces más importantes es la de la soprano grancanaria Tania Lorenzo, que interpreta al personaje de Belinda, hermana de la reina de Cartago cuyo trágico amor con Eneas está basado parcialmente en un canto de la obra de Virgilio. «Se trata de una puesta en escena bastante minimalista que está compuesta por unos cubos de diferentes colores y espejos en cada cara que van cambiando a razón de la escena concreta que se represente», señala la cantante. Aquí destaca el trabajo del director de escena Peter Leung que ha ideado un recurso práctico que se transforma en la alfombra roja por donde entra Eneas, el muro donde se puede ver su reflejo, o el espíritu enviado por Júpiter.

Sobre el prólogo la joven cantante subraya que «es como una introducción en la que se presenta al personaje de Dido antes de empezar la obra», y añade que aunque sea una versión algo moderna en la que «los vestuarios también son más actuales» la ópera «es fiel a la partitura e historia original».

El director musical Michael Gieler estará al frente de una orquesta formada por músicos de la Filarmónica y la Royal Concertgebouw de Amsterdam junto al concertino de la Orquesta Nacional de Francia, Beltrand Cervera. Entre las voces principales se encuentran, junto a Lorenzo, la soprano Irene Verlung «con una larga y exitosa carrera», el tenor Steven van del Linden «un cantante holandés joven pero con mucho prestigio» y la también reputada mezzo australiana Lotte Betts–Dean. Pero la soprano destaca la importancia de los cantantes de los papeles más pequeños «porque ha sido como un reencuentro con mis compañeros del Coro Infantil de la Filarmónica donde empecé a cantar».

Y, finalmente, la cantante, destaca la labor del Coro de cámara Ainur, que dirige Mariola Rodríguez, ya que «está formado por gente muy diversa, algunos de ellos amateurs, y logra un resultado excepcional». Dido y Eneas se incluye en el festival dentro de la dinámica de acoger compositores amigos del genio alemán. Tania Lorenzo destaca las características que la convierten en una obra especial. «Lo primero es la música, que es maravillosa», señala, destacando ese aria final When I am laid in earth? que es «un icono de la ópera barroca». En segundo lugar que «es una obra amena, una música muy amigable para introducir a nuevos públicos en la ópera y que no deja a nadie indiferentes porque tiene muchos contrastes y colores, hay danza, y en el escenario, no paran de pasar cosas constantemente con una duración bastante asequible», Y en tercer lugar, la historia, «porque aunque esté escrita hace muchísimos años aborda un tema actual como el amor o desamor, tiene un poco de fantasía con la hechicera y las brujas, pero todos nos podemos sentir identificados con ella».

Basada originalmente en la obra de Nahum Tate Bruto de Alba, o Los amantes encantados, de 1678, una de las lecturas simbólicas más curiosas es prevenir a Inglaterra de las garras de la iglesia católica. Para la soprano «está en el contexto de esa época, pero nadie va a entender que la iglesia católica sea la bruja o la hechicera». Tania Lorenzo afirma que «como soprano no me gusta mucho etiquetarme», pero su voz es lírico-ligera y su repertorio abarca del barroco a la música contemporánea. La cantante, que vive en Suiza y forma parte del elenco de solistas del teatro de Lucerna, tiene ya compromisos con The reign of Lucrecia de Britten o Hansel y Gretel.