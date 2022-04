Andrés Acosta y Chanel: diseño palmero directo a Eurovisión

La representante española en Eurovisión, Chanel, realiza estos días actuaciones promocionales en su carrera hacia la gran final que se celebrará el 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín. Para una de esas muestras de SloMo que realiza ya estos días ha confiado en el talento canario para vestirse. El diseñador palmero Andrés Acosta ha sido el artífice de uno de sus explosivos estilismos para una de sus actuaciones en Londres.

Esta pieza en concreto pertenece a la colección La divina presencia: «Tuvimos que hacer tan solo unos pequeños ajustes ya que el dance break de SloMo bien podría ser desde mi punto de vista la danza de los cuatro elementos», tal y como el diseñador quiere reflejarlo en esta propuesta. «Es pura energía y movimiento; una fuerza indomable», concluye el palmero, quien recuerda que fue el equipo de la cantante la que le solicitó varias piezas para una de las actuaciones que tiene prevista la representante española en Eurovisión y él envió una selección para que así tuviesen donde elegir.

Después de esta oportunidad, Andrés Acosta asegura que no sabe si podrá volver a trabajar para la cantante eurovisiva pero añade que «estoy siempre abierto y deseoso de trabajar con mujeres fuertes y empoderadas como Chanel». Así, Acosta habla de que le gusta trabajar con «mujeres libres de ser las mujeres que quieren ser; mujeres que brillan tanto que se exponen a un entorno tan tóxico que a veces asfixia pero que ahí siguen, brillando e iluminando con su luz a hombres como yo, que disfrutamos de la belleza de la energía femenina siempre libre en todas sus versiones».

El diseñador de origen canario reconoce que, cuando trabaja para un proyecto concreto como es el caso de esta solicitud, «por supuesto tenemos que tener en cuenta muchos factores que son determinantes para la actuación». El creador y su equipo ya han colaborado con anterioridad en rodajes, vídeos musicales o programas de televisión en directo «que requieren que el fitting de la pieza sea perfecto». En estos casos, explica el creador, «nos piden incluso duplicados de un mismo vestido». En esta línea de trabajo, por ejemplo, explica que «acabamos de hacer a medida un body bordado en cristales para la actriz Valentina Zenere que lució en la recién estrenada quinta temporada de la serie Élite, en Netflix». En estos casos, Acosta sigue el mismo proceso que con sus clientas habituales, «con un ritual a medida y varias pruebas hasta que la pieza sea una segunda piel para ellas» para que se sientan únicas y especiales.

Tras vestir a Chanel en este concierto que ofreció hace unos días, Andrés Acosta continúa inmerso en sus otros proyectos. «Los acontecimientos de los últimos años me han hecho disfrutar cada vez más del momento presente», afirma el diseñador palmero quien añade que todo este tiempo le ha servido para «identificar cada vez más lo que me funciona y lo que no». Es por eso que ha decidido centrarse en una producción a medida «que se guía por los principios de la sostenibilidad» y le obliga a «caminar despacio pero dando cada vez más pasos en firme» pero ello «tratando siempre de disfrutar de mi trabajo».

A pesar de los importantes pasos adelante que realiza, reconoce que su proyecto «sigue siendo muy joven y estamos todavía en una fase de experimentación» de la que no obstante disfruta mucho, tanto en los proyectos más visibles como en los que no lo son tanto, «pero a los que siempre me dedico con mucha pasión». Poco a poco ha ido retomando sus citas internacionales, «con mucha cautela y sobre todo siendo conscientes de la situación que atravesamos». «Mi trabajo es crear y compartir belleza y en estos tiempos, aunque la belleza es más necesaria que nunca, a veces me he sentido hasta fuera de lugar por compartir alguno de mis logros ante tanta barbarie», reconoce el palmero quien concluye que se encuentra inmerso en muchos proyectos de manera simultánea tanto en España como en el extranjero y que pronto empezará a compartir con sus seguidores.