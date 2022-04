Arima León no sabía a dónde la llevaría su investigación al descubrir la revelación de la poeta Natalia Sosa Ayala. Hace cuatro años una amiga la atrajo hacia la revista Mujeres en la Isla, una publicación que alumbró en plena dictadura el talento de las creadoras canarias, y al intentar realizar una breve búsqueda por Internet, se dio de bruces con la realidad.

Ni una triste entrada de Wikipedia reseñaba su nombre en ese limbo de las cosas olvidadas que envuelve la globosfera hasta que le dedicaron el Día de las Letras Canarias en 2021. Entonces, al leer las Cartas que publicó en 1996 acerca de su relación epistolar con la trapecista Pinito del Oro, decidió hacer lo impensable: “Tal vez”, un largometraje que tomara esta historia para “reivindicar” a la escritora y a “los artistas que merecen una difusión y divulgación de su vida y arte”.

En este proyecto fílmico que se encuentra en período de financiación y, según las previsiones, comenzará a rodar el año que viene con Marta Viera y Tania Santana en los papeles principales, donde Arima León pone una parte de sí misma. Ambientada en el año 1968, cuando Natalia Sosa es invitada por la artista a ir de gira con el Circo Price, se refleja una generación cultural en la que rondan Plácido Fleitas, a quien la propia Sosa le pagó su lápida después de que su familia lo rechazara por homosexual habiendo ella misma sufrido la represión por ser lesbiana, Pepe Dámaso o la artista, e íntima de Dalí, Yolanda Graziani.

Dámaso y César Manrique, Pinito del Oro y Natalia Sosa

León se preguntaba si contaría con el beneplácito de la autora al exponer dentro de la ficción su vida, pero Blanca Hernández, filóloga y divulgadora de su obra, la animó a proseguir. La relación entre ellas fue complicada, “era una historia de amor descompensado, de desamor en realidad, porque para Natalia fue su gran amor y estuvo recordándola casi hasta su muerte y, en esta gira, vive a través de la magia del circo el contraste, la magia y ese concepto de libertad que la desbordó”.

Aun habiendo accedido a publicar su correspondencia en 1996, la grancanaria especificó al final del tomo que no mantuvieron relaciones sexuales. Si bien la frustración entre Dámaso y César Manrique es tan conocida, ¿por qué el valor intrínseco de estas dos artistas? “No tenían la proyección de las redes sociales o lo transmedia”, reflexiona.

La desgarradora Sosa

Después de alzarse con el Premio Canary Island Fil - Isla Mecas 2021 y haber concurrido en el Hack Mafiz, la primera edición de la nueva sección del Mercado de Cine de Málaga este año, Arima León ha encontrado las recomendaciones suficientes para reafirmarse en su visión autoral. “La intención es que tenga un recorrido en festivales y en salas, porque si estoy tantos años dedicándole mi vida y energía es precisamente para que la gente vaya a verlo, es un trocito de cultura haciendo cultura sobre una Canarias que no solo está en la pintadera y el timple, y redescubre una generación artística en la que no se ha incidido desde la educación”.

De Natalia, se queda con su sinceridad “desgarradora, su tenacidad y valentía no solo por su represión, sino por cómo enfrentaba la pasión de la vida”, y de Pinito del Oro retoma aquella esperanza en la que deseaba ser recordada a la altura de su trayectoria artística, que cabalgó por los cielos. “Es la sensación de otros artistas con los que me he entrevistado de avanzada edad y que tienen miedo al olvido”.