Luis Miranda: «Un Festival de Cine tiene que decir al aficionado: estas son las nuevas vías»

¿Qué función tiene un Festival de cine en la época en la que los espectadores pueden acceder a tantas películas a través de las plataformas e internet?

En un principio los festivales surgieron como ventanas de entrada de las películas previas a las salas, pero pronto nos convertimos en un circuito autónomo que mostraba un tipo de cine que no llegaba al espectador aunque representaba los verdadero derroteros por los que se movía este arte. Las plataformas están abriendo ese abanico, pero son ventanas desordenadas y en los festivales podemos mostrar ahora un discurso crítico. Nosotros lo que mostramos es lo que caracteriza al cine, las poéticas y autores interesantes que abren nuevas vías. Es decir al aficionado que el cine va por aquí. Y lo que sí debemos seguir representando los festivales es la cultura cinéfila, un compromiso con los amantes del cine que hemos crecido con una cierta historia cinéfila y que sabe que el cine tiene un pasado con un desarrollo de un impacto inconmensurable en nuestra forma de ver el mundo en el siglo XX. El cine fue el centro de gravedad de todo eso.

¿Y eso es lo que define, precisamente, a los dos ciclos de autor que se incluyen este año?

Desde luego. Uno es la cineasta Lucile Hadzihalilovic, de la que se proyectan todas sus películas, y el otro Sean Baker, que ponemos cuatro. Los dos presentarán sus películas y hablarán de su forma de entender el cine ante los espectadores. Son cineastas muy diferentes, pero teniendo una mirada muy personal al mismo tiempo están cruzándose con las líneas del cine que, sin ser mainstream, sí son más amplias. Lucile porque lo que hace es cine fantástico o de terror pero con una transposición muy personal que se da bastante en el cine francés desde hace 10 o 15 años, donde hay una tendencia de cine extremo como el caso de la película Titán, que ganó la Palma de Oro. Y Baker representa una tendencia del cine independiente americano muy realista y apegada a la calle ya que filma los márgenes de la sociedad americana, con pocos medios, pero con personajes muy intensos y al mismo tiempo muy marginados. La identificación con su cine funciona sin hacer trampas. Es un cine amoroso, de la calle que sabe construir personajes. Con los Ciclos de autor pasa algo muy parecido con el de Banda aparte, que son ciclos muy experimentales con las formas y el dispositivo cinematográfico.

Y hay una tercera sección muy apreciada por los cinéfilos como es el ciclo Panorama.

Sí, es una sección pequeña, pero con autores de peso que realmente ejercen influencia. Son voces muy personales y algunos de los directores los hemos tenido en el propio festival y otros concursando. Se trata de películas menos accesibles. Pero este año no son películas como las del 2021 que habían tenido exhibición en salas y plataformas, sino que son ese grupo de cineastas como el surcoreano Hong Sangso o el iraní Panah Panahi que estrenan sólo en grandes salas de capitales y en plataformas tardíamente. Y luego está Panorama España que es una selección destacada en la temporada con un cineasta canario como Samuel M. Delgado que, junto a Elena Gijón, presentan Ellos transportan la muerte, sobre el descubrimiento de América.

El cartel del festival lo protagoniza la película muda Nosferatu dentro de Camera Oscura.

Sí, porque incluimos clásicos mudos con música en vivo, pero sobre todo con esa película de 1922 que la pondremos dos veces ya que es el centenario y todo el mundo lo está celebrando. El acto de apertura será con música de Josef Van Wissen que es un guitarrista y laudista holandés, que ha sido colaborador de Jim Jarmusch, y que hace una música muy atmosférica con un punto oscuro. Y el miércoles volvemos a ponerla pero con música del International Bach Ensemble, la orquesta del Festival de Bach ya que el director Humberto Armas ha hecho una versión a partir de la partitura original con bastantes modificaciones. El sábado proyectaremos La pasión de Juana de Arco, con música en directo de Carlos Oramas, que ha formado un trío llamado El Afecto Ilustrado y le van a poner música. Y el jueves hay una doble sesión porque en 1922 empezó el cine documental con el soviético Dziga Vertov con unos episodios de noticiarios que se llamaban Kino Pravda y también estará Anouk el esquimal de Fraherty, con sonidos electrónicos de Jonay Armas.

Sin embargo, una de las secciones más exitosas sigue siendo La noche más freak.

Y este año serán dos días, viernes y sábado ya que no podemos hacer esos maratones hasta casi la madrugada. Pero la selección de las películas sigue siendo labor de Jesús Palacios.

El Festival también tiene entre sus objetivos dar salida a proyectos que aún no se han materializado del todo.

El Mecas, o Mercado del cine casi hecho, se creó para eso, para proyectos que aún no han entrado en la fase de postproducción que es cuando editas la película y el acabado, edición final, lo que antes se llamaba montaje. Para que estos títulos opten a una ayuda económica que para ese tipo de películas es muy importante. El público cinéfilo ha madurado con el festival y las nuevas generaciones ya no tienen esa cultura sobre el conocimiento de la historia del cine en sí. En la era digital la cinefilia no representa lo que representó en el siglo XX.

Y qué destacaría del apartado sobre películas restauradas en la sección Déjà vu.

Abarca desde los años 50 para acá, y son película digitalizadas, recién restauradas. Y aquí tenemos dos películas de la primera mujer que dirigió cine en Japón, Kinuyo Tanaka, que era muy famosa por ser una gran actriz, y vamos a poner dos de sus seis películas. También está Alemania, madre pálida de 1980.

Una de las primeras actividades serán las segundas Jornadas del oficio cinematográfico con invitados muy potentes.

Es la continuación de los que se hizo el año pasado con los Trueba. Este año tenemos a los actores Jose Coronado y Raúl Arévalo, y a la actriz Candela Peña, así como los cineastas Imanol Uribe, Daniel Monzón y Daniel Sánchez Arévalo. Por lo demás, los invitados van a ser cineastas de la sección oficial, que traen películas y que no son conocidos. Viene Alejandro Moliniansky o Travis Wilkerson, uno de los más reputados directores de documental experimental.

El jurado lo vuelve a formar, nuevamente, tres personas.

Tenemos un jurado de tres mujeres. Una es la directora Lucile Hadzihalilovic. Otra es Tina Lox, que es la directora de festival estoniano de Tallín, actualmente de moda, con estrenos mundiales. Y la tercera es la marroquí Rita Esayah que ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz, y es una antropóloga, psiquiatra, experta en estudios culturales, en la mujer en el mundo árabe. La sección oficial sólo puede tener a tres miembros del jurado, porque el presupuesto no deja de ser modesto.

¿Y cuál es ese presupuesto?

Unos 550 mil euros. De ellos una parte importante, 470 mil, son de aportación municipal. De todas las instituciones, el Ayuntamiento es el patrono y aún tenemos pendientes flecos de ayudas. Hay subvención del Icad, pero no está disponible porque se abre en junio. Y del gobierno canario no sabemos aún porque las cifras se cierran tras el festival debido a las fechas de los planes de ayuda.