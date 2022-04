Candela Peña acude al Festival de Las Palmas: “Me ilusiona debatir con Uribe ya que con él empecé en el cine"

¿Qué destacaría del grupo de invitados que este año se ha juntado en estas segundas jornadas para debatir sobre cine en Las Palmas de Gran Canaria?

Me hace especial ilusión porque está Imanol Uribe que fue el primer director con el que hice cine en Días Contados y por eso voy. Habrá una mesa para hablar de nuestro trabajo como actores donde estarán José Coronado y Raúl Arévalo y luego otra mesa para el trabajo con los directores en la cual estarán también Raúl Sánchez Arévalo, Daniel Monzón e Imanol Uribe. Y está el Gran Wyoming como moderador. Se transmitirán por la web de Radio Televisión Española.

¿Qué temas de actualidad piensa tratar en la charla?

En este año 2022 no he rodado, y en el 2021 tampoco, entonces no puedo contar mucho de actualidad. En esa charla aportaré mi experiencia como actriz, escucharé feliz lo que tenga que contar Raúl Arévalo y lo que tenga que contar José Coronado. Estoy feliz también de que lo capitanea alguien como Wyoming. Me hace mucha ilusión coincidir con Imanol Uribe y tener un encuentro con ellos en una ciudad a la que adoro, donde tengo muchos amigos, y donde he pasado momentos maravillosos. Intentaré contar, desde mi experiencia, todos estos años de carrera como actriz, pero centrándome más sobre lo que sucede en el fondo que en la forma.

Tras el rodaje de Hierro, ¿cree que su vinculación con Canarias se ha hecho más fuerte?

Anteriormente, en 2009, rodé La Isla Interior con Félix Sabroso y Dunia Ayuso en Las Palmas de Gran Canaria donde estaban también Alberto San Juan, Antonio de la Torre, Geraldine Chaplin, Cristina Marcos y Celso Bugallo. Una de las personas a las que yo más quiero y admiro actualmente es al director Félix Sabroso, porque Dunia ya falleció, y eso me vincula mucho al arte canario. También hice anteriormente con ellos Descongélate, en 2003, donde estaban Pepón Nieto Loles León, Rubén Ochandiano y Óscar Jaenada. Pero ahí el rodaje fue en la Península. He rodado con ellos en las islas, pero el hecho de rodar luego Hierro y hacer, no solo las dos temporadas, sino que pasara la pandemia en el Archipiélago, me ha hecho estar muy unida a las Islas. Hasta el punto de que ahora me doy cuenta que necesito ir cada cierto tiempo para pasar una temporada allí.

¿Le pareció bien el desenlace que tuvo la serie? Algún actor de la misma opina que quizás se debió incluir otro capítulo más en la segunda temporada.

Yo solo soy una actriz, que soy una herramienta para contar historias de los demás y si Pepe Coira consideró que el thriller concluía ahí, pues concluía ahí. A mí Hierro me parece, en definitiva, un trabajo extraordinario. Y, sobre todo, en lo más contenta que estoy como actriz que soy es que en un sitio en el que se rueda, como es Canarias, que se coja a actores de las Islas, actores que están increíbles en la serie, y que también ubican muchísimo al encuadre de la historia, ayuda mucho a entender lo que se quiere contar desde el guión.

¿Cómo valoraría su experiencia cinematográfica tras terminar esta serie?

Tras acabar Hierro, hice La boda de Rosa con Iciar Bollaín, que ha funcionando muy bien tanto la película como el trabajo de los actores. Y tras terminar la segunda temporada de Hierro hice Maricón perdido que es una serie con la que estoy totalmente satisfecha como actriz.

¿En qué aspectos, más concretamente, cree que ha sido tan satisfactorio para usted?

En que el personaje que yo interpreto de la madre de Maricón perdido es donde yo más lejos he llegado como actriz en mi vida hasta el momento gracias a que he tenido un director absolutamente generoso que es Bob Pop, generoso a la hora de dejarme espacio a mi imaginario para poder construir esa madre, llevarla un poquito más lejos de donde normalmente te dejan llevar a al personaje. Entonces hice esa serie en 2020. Y ya está, porque no he rodado ni en el 2021 ni en el 2022.

¿Qué ocurrió con la serie, Puerto y camino, que usted escribió, precisamente, durante el confinamiento, y que es uno de sus proyectos más personales?

Está totalmente parado, no ha podido salir adelante.

Me imagino que esa es la parte más difícil de su profesión, la incertidumbre que hay a veces para seguir trabajando, aunque los actores o actrices tengan una carrera ya consagrada en este país.

Es mi profesión y el hecho de no ejercerla durante dos años me produce necesidad de muchísimas cosas como es natural. Pero todas las profesiones tienen que tener partes dificilísimas, ya sea trabajar dentro de una mina o en una obra realizando el encofrado del hormigón para levantar la estructura en un edificio.