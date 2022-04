El Festival Tara celebra su segunda edición desde el 2 al 22 de mayo con una programación más ambiciosa que transforma la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un mapa artístico de creación contemporánea en espacios no convencionales donde dialogan distintos modelos de creación. Después de su primera entrega el pasado 2021, el Festival Tara dirigido por Patricia Jorge amplía su espectro de espacios, temáticas y disciplinas, que tiene como gran protagonista a la performance y al artista mutidisciplinar y vanguardista grancanario Juan Hidalgo, referente del arte de acción y Premio Nacional de Artes Plásticas 2016. Fallecido en 2018, su imaginario será el corazón de un taller gratuito sobre performance, impartido por Adolfo Simón, con su posterior muestra y encuentro con los participantes y comisarias Carmen Márquez y Carlos Astiarraga. Así, Tara continúa con su labor de reconocer la labor y valor de artistas de la Isla.

El festival da el escopetazo de salida el lunes 2 de mayo en El Museo Canario (C/ Doctor Vernau, 2) con el estreno absoluto de la pieza de danza-teatro Vientos y Arrogancias de la bailarina y coreógrafa grancanaria Lola Jiménez. La artista comenzó a bailar de la mano de la también grancanaria Mónica Valenciano, Premio Nacional de Danza 2012, quien fue una de las protagonistas de la primera edición de Festival Tara. Jiménez cuenta con una larga trayectoria de lujo acompañada por artistas como Carlos Marquerie, Elena Córdoba, María Velasco, Olga Mesa, Lengua Blanca o Angélica Liddell, entre otros.

En total, la programación de este año engloba 15 propuestas de diferentes disciplinas como la videocreación, la danza, el teatro o las artes plásticas, en su mayoría, de autoría canaria. A excepción de artistas como Santi Senso, creador de sus Actos íntimos, donde ha conseguido crear un lenguaje propio fusionando diversas disciplinas, que han formado parte de las programaciones de Festivales Internacionales de Cine y de Teatro Clásicos y Contemporáneos, y Adolfo Simón, director, formador, autor, gestor y creador contemporáneo que acompaña al festival de nuevo en esta segunda edición.

Uno de los pilares fundamentales del festival son los espacios no convencionales como la Asociación Atlas Gran Canaria o el Café D’Espacio, espacios que ya formaron parte de la primera edición y continúan este año. Pero este año se incorporan otras nuevas localizaciones como el Estadio de fútbol Vicente López de Socas, el hotel Desing Plus Bex Hotel o las guaguas Global que recorren toda la isla de Gran Canaria, con el propósito de poner de manifiesto que el acto escénico se puede producir en cualquier lugar y no requiere de una caja negra, "y es ahí donde nos topamos con la idea de teatro como concepto, hablar del hecho teatral más allá de dónde se encuentre", indican desde la organización.

Este año las entradas tendrán un coste de 3 euros y se podrá contar con la opción de adquirir un bono para ver todas las propuestas artísticas por el precio de 15 euros. Los bonos saldrán a la venta el jueves 21 de abril y las entradas el domingo 24 de abril, si bien habrá propuestas gratuitas como las exposiciones o la conferencia performática El cotidiano juego de compartir la intimidad, coordinado por Ismael Cabrera.