La Escuela Luján Pérez inaugura ‘A este lado de la frontera’ de Juan Báez

La Galería de la Escuela Luján Pérez abre hoy las puertas de la exposición de dibujos A este lado de la frontera, del artista grancanario Juan Báez, que podrá visitarse hasta el 10 de mayo. Se trata de una reflexión sobre el concepto de «frontera» en la isla a través de una serie de dibujos de grafito en blanco y negro, con sus variantes de grises, que resaltan la austeridad en un mundo de colores.

«La geografía de la isla delimitada por la frontera de la orilla del mar puede ser objeto de diversas lecturas», explica el texto de la muestra. «En este proyecto, Juan Báez opta por un acercamiento a la naturaleza, a señalar un paisaje del litoral donde la erosión y el paso del tiempo están presentes, donde se junta el tiempo fugaz de una ola con la solidez del basalto. En el aparente caos que surge en el encuentro mar-tierra, conviven la firmeza de una roca con la fragilidad de un grano de arena».

En esta línea, A este lado de la frontera aborda estéticamente el límite de la isla con una visión lírica y una estructura poética de nuestra ribera, «observando una naturaleza a la que solemos acudir en busca de alivio y emociones que nos aparten de la dura realidad cotidiana», sigue el texto, «aunque no por eso deja de considerar la distinta noción de frontera que ven en estas orillas los miles de inmigrantes que desean llegar a nuestras costas». «Si bien no aparecen en los dibujos embarcaciones cargadas de inmigración acercándose a la costa, no por ello forma parte del olvido la carga dramática que su llegada masiva en los últimos tiempos a añadido a nuestras mareas», concluye.

Báez realizó estudios de Dibujo y Pintura en la Escuela Luján Pérez, seguidos de prácticas de pintura y dibujo con los artistas Felo Monzón, Lola Massieu, Rosamaría Sánchez y Baudilio Miró Mainóu. A lo largo de su trayectoria ha expuesto en numerosas salas de Canarias y de ámbito nacional.