«Me identifico con mis personajes por su afán de libertad, de justicia, de ser una misma»

¿Cómo surge la oportunidad de reunir todos estos relatos escritos a lo largo de tantos años en un solo libro?

Hablando un día con Félix Hormiga, quien prologa el libro, me propuso la idea. En ese momento se me ocurrió reunir los cuentos que yo había ido publicando a lo largo de muchos años con Amnistía Internacional, por ejemplo, también en el Festival del Cuento de Los Silos, donde leí mi primer cuento, o con editoriales de Cataluña. También tenía algunos relatos inéditos y que escribo tan solo como un ejercicio, casi siempre de madrugada, porque me vienen a la cabeza historias. Es para mí un ejercicio mental; me apetece contar historias y por esa razón tenía varias inéditas. Habitualmente la gente me pide libros de poemas pero a mí me hace mucha ilusión publicar estos cuentos.

¿Hace cuánto tiempo que no publicaba obra narrativa?

Hace mucho tiempo. La última novela que publiqué fue Una gasa delante de mis ojos, en 2011. Sí he publicado algunos ensayos en distintos semanarios, pero narrativa no. La verdad es que me apetecía mucho y estoy muy contenta porque el resultado ha sido un libro precioso. Me refiero a la edición, porque es un libro de tapa dura muy bonito.

Precisamente su nieta, Elsa Estrella Echevarría, ha sido la encargada de llevar a cabo la ilustración de la portada.

Sí, mi nieta está estudiando en Berlín y ha hecho algún diseño para una editorial de Barcelona y me apetecía mucho que fuera ella la que diseñara la portada. Fue la primera que leyó el libro, todos los cuentos seguidos, y por eso tenía que ser ella quien hiciera la portada.

Se trata de cuentos protagonizados en su mayoría por mujeres. ¿Ha sido algo premeditado o la selección de relatos ha coincidido sin más?

Precisamente me di cuenta de eso durante la presentación del libro esta semana en La Palma. Menos un cuento protagonizado por un hombre y un perrito, que se me ocurrió una madrugada, de resto están protagonizados por mujeres. Es inconsciente me imagino, pero es un asunto que me ha descubierto mi propia nieta porque yo estoy detrás de todas esas historias. Son historias de las que de alguna manera yo misma soy protagonista porque me identifico con los personajes, con Alfonsina Stormi, con la muchacha saharaui que vivió conmigo hace muchos años, con la abuelita que quiere ser sorda, me identifico con todos los personajes, cada uno por alguna razón, por el afán de libertad, por el afán de justicia, por el afán de ser uno mismo. Otra de las cosas que tienen en común estas historias es que hablan de la muerte. Hasta mi nieto pequeño se ha dado cuenta de eso. Yo siempre hablo de la muerte de una forma metafórica y me imagino que es una preocupación que siempre he tenido porque en mi caso la vida y la muerte siempre han estado muy unidos. Hablo de la muerte con mucha naturalidad porque no hay que tener corazas ni filtros con el dolor.

«Escribir historias que me vienen a la cabeza de madrugada es un ejercicio mental»

Precisamente un relato protagonizado por una mujer da título al libro. ¿Quién es esa mujer que quiere ser sorda?

Es la abuela de una mujer que conocí en Gran Canaria. Ella me contó la historia de les mujer que no quería oír tanto horror. Su familia le había comprado una sonotone a esa mujer pero ella les dijo que quería ser sorda. No quería oír porque vivía en su mundo y yo lo empleo como una metáfora para no escuchar ese ruido interior que se genera por todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, para no oír más cosas sobre la guerra y los demás horrores. Es una posición egoísta pero metafóricamente se entiende. No quiero oírlo porque no quiero que suceda.

Hace unas semanas se conocía la noticia de que le era concedido este año el Premio Canarias de Literatura. ¿Ya ha digerido el anuncio?

Estoy muy contenta y lo estoy viviendo como un sueño. En su momento ya dije que era como una resaca porque constantemente te viene la idea a la cabeza y no sé con qué se puede comparar. A los niños a los que tengo la oportunidad de darle charlas en los colegios les digo que esto es como una semilla que se planta y se ve cómo crece, y sale la flor y el árbol. Esa es la sensación, que esto es una siembra que vamos recogiendo. Para mí esto se comprara con la alegría de la creación literaria, la alegría que da la lectura, lo importante que es poder contar las cosas y poder enseñárselas a los demás, que es lo que a mí me hace feliz.