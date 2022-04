Los claros y oscuros en la carrera de un actor español hoy en día

«La profesión de actor es una carrera en la que necesitas básicamente pasión, esfuerzo, perseverancia y unas dosis de azar muy importante. Pero si este azar te llega y no estás preparado te quedas atrás». Son las palabras de José Coronado durante la charla que este viernes mantuvo en el edificio Miller en el primer día de las Jornadas de Cine, moderadas por el Gran Wyoming, sobre la profesión de actor, y que también contó con Candela Peña y Raúl Arévalo. Este sábado, a las 16.00 horas, se celebra una segunda parte, de estas actividades paralelas del Festival de Cine, con los directores Imanol Uribe, Daniel Monzón y Daniel Sánchez Arévalo.

Tras una introducción del Gran Wyoming en la que bromeó con José Coronado diciéndole que hizo «una película incomensurable, Hermanos de leche, sobre todo por el apoyo de un compañero de rodaje que le daba toda la vida», el actor madrileño recordó que empezó en esta profesión acudiendo a los talleres de Cristina Rota «para liberarme y desinhibirme del negocio de la hostelería que yo tenía en esos momentos. Y dije ‘si esto lo que hacéis aquí e jugar. Y os pagan. Empecé a jugar y al mes me hizo una audición Lluís Pasqual y pude ver durante dos meses a un director dirigir actores y cómo se puede mentir para decir toda la verdad para llegar al espectador». Coronado recordó que entonces «había muchos bandos y se decía que para ser buen actor tenías que ser de teatro, quedando la televisión como un medio menor y yo no entendía eso de un soporte que llega a millones de personas y fui contra eso inmediatamente».

Candela Peña reconoció que empezó con cursos de danza con Nancy Tuñón en Barcelona hasta que se fue a Madrid. «Yo nunca dudé de que era actriz y bailarina y el primer fin de semana que fui a una escuela de Interpretación, me metí en el cine y vi Jamón jamón y dije ‘yo veo a estos dos y flipo’, y al día siguiente Javier Bardem y Jordi Mollá estaban en mi clase y ya fue como esto es una señal» y empezó en Días contados con Imanol Uribe. La actriz, sin embargo, reflexionó de que «ahora las cosas funcionan de otra manera, el talento tampoco vale, cogen a la gente porque tienen seguidores en instagram y si tuviera que empezar, no sabría no cómo». La actriz quiso subrayar que, aunque algo esté cambiando, «el sistema es machista y es a partir de los 40 haces de mujeres enfadadas o enfermas, pero no hay mujeres de 45 con una alegría de vivir». Raúl Arévalo recordó, por su parte, que su primer contacto con la profesión fue en una peluquería a la que iba mucho Montxo Amendáriz que acababa de hacer Historias del Kronen. «Yo le dije que quería dirigir como él, pero también probar como actor y me dijo que fuera a la Escuela de Cristina Rota, madre del protagonista Juan Diego Botto». Wyoming añadió que en inglés play es la misma palabra para jugar, interpretar o tocar la guitarra, que el sufrimiento existe y Dustin Hoffman que tenía trucos para hacer más dramático su papel. «Pensé que me había sacado ya el carnet de actor cuando hice Algo en común, sobre el sida que cambió mi relación con el mundo homosexual» comentó Coronado, a lo que Candela Peña añadió que «cuando has entendido al personaje el texto te entra solo».