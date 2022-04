«La escritura líbico-latina prueba el contacto con Roma»

Las escrituras del pueblo majo: claves par el poblamiento de Canarias (Le Canarien Ediciones) es un libro fascinante escrito al alimón por María Antonia Perera Betancor, arqueóloga, y Juan Antonio Belmonte Avilés, astrofísico, ambos con una prestigiosa trayectoria investigadora, que aborda la escritura líbico-bereber y la líbico-latina realizada por los antiguos pobladores de Lanzarote y Fuerteventura.¿Qué es la escritura líbico-latina?

Es un tipo de escritura inscrita en las piedras de Fuerteventura y Lanzarote que servía para escribir la lengua de la población de estas dos islas, el Pueblo Majo, de origen líbico, es decir protobereber o paleoamazigh. Todos los indicios indican que es una escritura de inspiración latina, de ahí su nombre: líbico-latina. Con anterioridad, esta grafía recibió los nombres de latino-canaria, defendido por Werner Pichler, y de líbico-canaria, defendido por Antonio Tejera y Nona Perera. Sin embargo, en nuestro libro Las Escrituras del Pueblo Majo: claves para el Poblamiento de Canarias, hemos decidido abandonar estos términos por ser más reduccionistas con la esperanza de que algún día pueda encontrarse inscripciones de la misma tipología, quizás inscritas en la misma lengua u otra similar, en el noroeste de África, lo que sería maravilloso. La escritura cuenta con 16 signos seguros entre vocales, consonantes y semivocales, la mayoría identificables en otros alfabetos de inspiración latina, como el usado en el yacimiento ibérico de Peñalba de Villastar (Teruel) o en inscripciones en latín cursivo, así como numerosas ligaduras que la caracterizan. Curiosamente, tiene menos letras que el latín clásico, aunque puede reproducir todos los fonemas correspondientes, salvo la P, que nos consta que también estaba ausente en las inscripciones líbicas contemporáneas a su aparición.

¿Cuándo se hicieron los primeros hallazgos?

Se realizaron hace ya cuatro décadas en la denominada Peña del Letrero en el paisaje del llano de Zonzamas, en Lanzarote, por parte de Juan Brito Martín y José María Espino González, la famosa «Sincicava», que hoy trascribiríamos mejor como «Sinkikava», si bien sus localizadores no parece que repararan en la naturaleza alfabética del grabado. En octubre de 1983, nuestro equipo registró otra en los barrancos de la Villa de Teguise, que en su momento identificamos como escritura latina de tipología «cursiva pompeyana», un término actualmente abandonado. Desde entonces se suceden más localizaciones en Fuerteventura, siendo destacables las del Barranco del Cavadero y en Cueva Palomas o Tenésera en Lanzarote, entre otras muchas estaciones. También enfatizamos que, en varios de los paneles —que ya suman casi dos centenares— las inscripciones en líbico-latinas están acompañadas de otras en el otro alfabeto de la población nativa, la escritura líbico-bereber, que se ha documentado en todas las Islas salvo en La Graciosa, al contrario que la líbico-latina, por ahora exclusiva de las dos islas más orientales. Esto planteaba muchos interrogantes, pero a su vez abre posibilidades para el estudio, la interpretación e incluso la transcripción de los textos. Lo más destacable es la identificación a posteriori de inscripciones bialfabéticas en que exactamente el mismo texto o la misma palabra se graba tanto en líbico-latino como en líbico-bereber. En ocasiones, las inscripciones aparecen acompañadas de grabados con otras temáticas como rectilíneos e incluso de podomorfos, lo que resulta sugerente.

«Se podría pensar que el alfabeto se aprendió una vez pobladas las Islas mediante contactos con naves romanas»

¿Quiénes trajeron ese alfabeto a Lanzarote y Fuerteventura?

No lo sabemos con certeza, pero defendemos que llega con la población que coloniza por vez primera Fuerteventura y Lanzarote. Estimamos que la población que desembarca en ambas islas incluiría una élite que sabe escribir en dos grafías diferentes, pues son las mismas personas las que graban las líneas de signos bialfabéticas. Esto parece indicar que es un conocimiento adquirido en el continente que viaja con la población desde sus lugares de origen. Se podría pensar que el alfabeto se aprendió una vez pobladas las islas mediante contactos con naves romanas que recalaran en sus costas, pero esta hipótesis nos parece mucho menos plausible dada la presencia del alfabeto, casi sin variaciones, en ambas islas lo que sugiere una arribada común y simultánea a las dos. La ausencia de inscripciones en las costas de las islas también sugiere la arribada con las élites del pueblo majo, que preferentemente poblaría más al interior de las islas. Sobre el pueblo majo podemos especular acerca de su origen, pero en nuestro trabajo defendemos una única llegada de personas de una tribu, cuyo nombre podría rastrearse en el norte de África, ya sean la Maxues de Heródoto, o los Majrues de Ptolomeo, u otra, que habitaría originariamente las lindes del África Proconsular romana o de Numidia, en los que hoy es el noroeste de Libia y el sur de Túnez, o regiones fronterizas de la vecina Argelia.

¿Qué tipo de relación tenían con el imperio romano?

No lo sabemos con certeza. Existen evidencias de que el proceso de poblamiento de Fuerteventura y Lanzarote tuvo lugar en algún momento en torno al cambio de la era o en las décadas posteriores. Si es el primer caso, el África romana estaba dividida entre las provincias Proconsular y de Numidia y el reino clientelar de Mauretania gobernada por Juba II desde Iol-Cesarea, actual Cherchell (Argelia). Sabemos por Plinio que Juba envió una expedición de exploración al Archipiélago por lo que no sería un dislate que él hubiera intervenido en el proceso. La otra posibilidad conecta con la anexión de Mauretania y su división en dos provincias durante el reinado de Claudio. En ambos contextos, tenemos dos opciones. Una colonización pacífica por motivos desconocidos, quizás económicos como ha sugerido el arqueólogo José Juan Jiménez, o, por otro lado, la deportación de grupos de una determinada tribu, incluidas sus élites, como castigo por haber secundado una revuelta, como ha venido sugiriendo el profesor Antonio Tejera. El dominio romano en esta época no se extendía mucho más allá de las urbes y grupos semiindependientes pululaban por un limes numídico y tripolitano muy laxo y poroso, poblaciones que unas veces tenían relaciones pacíficas con Roma y, en otras, se rebelaban incendiando el norte de África desde el Atlántico a las Sirtes. La población cinithi, de la Gran Sirte, hipotética antepasada de la guanche, estuvo involucrada en estas revueltas. Sobre la población antepasada del pueblo majo, no tenemos constancia. En cualquier caso, las inscripciones prueban que el contacto debió ser lo suficientemente estrecho como para que parte de la tribu adoptase un alfabeto de inspiración latina, pero sin abandonar la escritura líbico-bereber.

Sugieren la posibilidad de que a Lanzarote y Fuerteventura viniese también población romana, emparentada con bereberes. ¿Pueden hablar sobre esta cuestión?

Lo que los textos nos muestran es que algunos de los nombres grabados en piedra son posiblemente latinos, como «Felis», por Felix, o «Lukia», por Lucía. Otros, la mayoría, son claramente de origen líbico o amazigh. Lo que no sabemos es si esos nombres eran portados por personas de origen latino o eran poblaciones norteafricanas parcialmente romanizadas que adoptaban nombres latinos, un hecho muy frecuente a todo lo largo de la historia de Roma y documentado en casi todas las provincias del imperio. En cualquier caso, no se puede descartar la existencia de algunas parejas mixtas, aunque los textos no permiten confirmarlo ni descartarlo. Para esto, los estudios genéticos, cuando la muestra de ADN antiguo en las islas más orientales sea lo suficientemente grande, pueden ser determinantes, aunque la presencia de linajes europeos entre la población paleobereber podría complicar la situación.

¿Qué implica la localización de esta escritura para los estudios sobre la Antigüedad?

Las implicaciones son varias, sobre todo en lo que respecta al proceso de poblamiento del Archipiélago. Si las primeras poblaciones de Fuerteventura y Lanzarote llegan con una escritura de inspiración latina en su bagaje cultural, lo que es altamente probable, entonces el poblamiento tuvo que darse después, como mínimo, de la caída de Cartago en el 146 antes de la actual era, posiblemente mucho después, con Roma fuertemente establecida en el África Proconsular tras el final de la guerra civil entre César y Pompeyo. Además, este traslado de población, ya fuese voluntario o forzado, tuvo que darse desde entornos en que el proceso de romanización fuera lo suficientemente intenso como para que una población que ya escribe en un alfabeto de raigambre líbico-bereber adoptase un segundo inspirado en el del poder dominante en la región. En nuestra opinión, esto descarta por completo la llegada a las islas orientales de poblaciones procedentes de la costa africana más cercana, donde el influjo romano era virtualmente nulo, y matiza, aunque no descarta, la posibilidad del entorno del Estrecho de Gibraltar donde la presencia romana es algo más tardía.

¿Cómo coexisten la escritura líbico-latina con la líbico-bereber?

De forma totalmente pacífica pues es la misma población, el mismo pueblo, la misma gente, la que indistintamente usa una u otra escritura, con cierta preferencia por la líbico-latina en Fuerteventura, y con un uso más equilibrado entre ambas en Lanzarote. Pero en las dos islas encontramos personas que en un momento determinado deciden usar las dos escrituras simultáneamente y, en algunos caos, para expresar los mismos conceptos. La coexistencia se daría desde el momento de la colonización de estas islas hasta una fecha indeterminada que no podemos precisar si alcanza el siglo XV, cuando se produce la invasión normanda. Sin embargo, tenemos sospechas, aunque no pruebas, dado que en lugares tan importantes como Montaña de Tindaya no hemos documentado inscripciones, por lo que el uso simultáneo de las dos escrituras pudo estar limitado en el tiempo, quizás en el espacio de unas pocas generaciones, si bien esto podría estar sesgado por la ausencia de evidencia arqueológica suficientemente esclarecedora. En la crónica de Le Canarien no se menciona que la población local de las islas supiera escribir en el momento de la ocupación normanda, lo que plantea interrogantes.

¿Qué tipo de mensajes comunican ambas escrituras?

Todos los indicios sugieren que la mayoría de los textos son nombres, aunque hemos documentado una posible frase pronominal del tipo «me llamo mengana» («wnk fln»), típica en el mundo beréber, donde se refleja con frecuencia en las inscripciones. Sin embargo, la mayoría de los textos escriben antropónimos y gentilicios, incluida la fórmula, fulanito hijo de zutanito, como la reflejada en el archiconocido «imamasir» «avmakvran» de Cuchillete de Buenavista, en Fuerteventura. Es posible que los textos reflejen también teónimos, es decir, nombres de divinidades, como el bialfabético «wth» o «avati» del pico de La Fortaleza, también en Fuerteventura. Igualmente puede existir fórmulas como la de una preposición más un nombre (similar a las encontradas en El Hierro por la epigrafista Irma Mora) y quizás topónimos, aunque estos son más difíciles de rastrear hasta que se realice un análisis en profundidad de la lengua de las inscripciones.

«Lo que llamamos Estela de Teguise era una supuesta piedra de lavar encastrada en el patio de una casa»

¿El hallazgo de la escritura líbico-latina ha servido para entender el significado de la líbico-bereber?

Sí, por supuesto, la presencia de bialfabéticos nos ha permitido confirmar la lectura de numerosos signos del alfabeto líbico-bereber canario que hace veinte años, cuando publicamos nuestros primeros trabajos, solo pudimos intuir por las similitudes con otros alfabetos ya conocidos. Esto puede permitir la transcripción de la inscripciones líbico-bereberes de Canarias y eventualmente analizar la lengua que contiene y llegar a comprenderla de manera fidedigna, lo que sería un hito muy importante. En este sentido, nuestro trabajo complementa los de otros equipos de investigación desarrollados en El Hierro, donde, sin embargo, solo se ha documentado escritura líbico-bereber y no la líbico-latina que permite hacer verificaciones al cruzar los textos. Otra cuestión muy importante es que la escritura líbico-latina escribe las vocales, cosa que no hace la líbico-bereber, lo que puede ayudar a comprender mejor lo que se plasma en los textos. Para que lo entendamos, «gt» es polivalente, mientras que gato, gota, geta o agota son más evidentes, si descartamos la polisemia del primero. Es decir, contar con los vocales es un plus para comprender la lengua, como demostró Champollion por su conocimiento del copto.

¿En qué se diferencia la escritura líbico-bereber de Canarias de la del continente africano?

Aunque desconocemos en gran parte el significado de la lectura de las lenguas aborígenes canarias, sí disponemos del listado de signos que podemos comparar con otros alfabetos líbico-bereberes del cercano continente africano, desde el Nilo al Atlántico y desde el Mediterráneo al Desierto del Sahara. La comparación de signos se puede hacer independientemente del conocimiento de la lengua, de la misma forma que podemos intuir la proximidad del gallego y el castellano por el uso común de la ñ y diferenciarla claramente de los alfabetos nórdicos donde se usa la ä, por citar solo un ejemplo, si bien todos estos alfabetos están basados en el abecedario latino. Partiendo de esta premisa central, hace dos décadas nuestros primeros trabajos, basados en métodos estadísticos, sugirieron el estrecho parentesco entre los alfabetos de Canarias y los del antiguo Reino de Numidia, lugar de origen de esta escritura. La ampliación de la muestra en años siguientes hasta el muestreo actual de casi una treintena de alfabetos distintos no ha hecho sino reforzar esta hipótesis y quizás complementarla con un cierto grado de parentesco con algunos alfabetos usados en el limes numídico y tripolitano, como los que muestran las escrituras de Ghirza o del territorio garamante, ambos en Libia. Esto nos devuelve a la misma región a la que nos hemos referido anteriormente al analizar las fuentes historiográficas o el uso del alfabeto líbico-latino. También nos sitúa en un marco cronológico similar. Las mayores divergencias se dan con los textos en que los signos puntiformes son abundantes, sobre todo en zonas del sur de Marruecos actual y, por supuesto en la escritura tifinagh de la población tarqui del Sahara central, la más alejada con diferencia. Ni que decir tiene que el uso del neotifinagh para la escritura de las lenguas aborígenes canarias no tiene pies ni cabeza, pues estas antiguas poblaciones jamás hubiesen sido capaces de leerlo.

En el libro hablan de lo que llaman Estela de Teguise, una pieza arqueológica sobre la que conjeturan que puede ser una estela calendario aborigen y que se haya actualmente desaparecida. ¿Les gustaría aprovechar esta entrevista para hacer un llamamiento a quien la posea?

Lo que denominamos Estela de Teguise era una supuesta piedra de lavar encastrada en un patio de una casa. La sorpresa fue al removerla y comprobar que la otra cara, mucho mejor conservada, también estaba labrada con lo que parecen cuentas calendáricas. Nos encantaría poder inspeccionarla de cerca pues solo disponemos de fotografías frontales de las caras y no de los cantos. Pedimos a cualquier persona que tenga datos sobre ella que no los comunique al siguiente correo: nona@tiquital.com.