CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual celebra el día 28 de abril, a las 19.00 horas, la conferencia titulada La erótica del arte (el estatuto del arte en lo político), que impartirá la investigadora, crítica y comisaria independiente Diana Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, 1984). La intervención de Padrón está programada en el marco de la muestra In Good Company. Films by International art collectives que, comisariada por el colectivo PSJM, Cynthia Viera y Pablo San José, recoge diversos trabajos videográficos realizados por media docena de colectivos artísticos de ámbito internacional que pone en valor el compromiso con un arte hecho en colectividad.

Diana Padrón, que ha publicado textos en diversos volúmenes colectivos y catálogos y ha colaborado en varias revistas de arte y pensamiento contemporáneo, advierte que “el verdadero potencial del arte está en lo político. Es imposible afrontar una transformación social sin la emergencia de una nueva sensibilidad y una nueva manera de pensar”. Por ello, la metáfora de lo erótico cobra una especial importancia en sus teorías artísticas. “No podríamos decir que hoy en día la erótica tenga un carácter transgresivo: hablar de sexo no es ningún tabú e incluso la propia cultura de consumo es en sí misma una apología del deseo”, señala la crítica, que se ha esforzado en los últimos años en reflexionar sobre el sentido político de Eros y, especialmente, sobre el componente político que existe en la erótica por el hecho de desear a otro ser u otro modo de existencia, es decir, desear una vida diferente a la propia vida.

“Creo que no existe nada más político en estos momentos que enseñar a pensar o compartir conocimiento”, prosigue. El arte no debe producirse según los gustos o intereses de la cultura de masas, y eso lo tiene claro. “Me gusta pensar el trabajo en cultura más en términos de un intercambio simbólico o negación que se aleje de una idealización de la esfera pública, pero también de los paternalismos tan habituales”, añade Padrón.

La selección de trabajos de diversas procedencias incluidas en la iniciativa In good company, cuarta oferta que se programa este año en el centro ubicado en Schaman perteneciente a la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, se exhibe hasta el día 3 de junio mostrando los seis trabajos de los colectivos ‘Chto Delat’ de Rusia (‘One night in a social network. An Opera-farce’, de 2019), ‘Democracia’ de España (‘Order’, de 2018), ‘The Icelandic Love Corporation’ de Islandia (‘Psychograpy’, de 2019), ‘Superflex’ de Dinamarca (‘The Green Island In The Red Sea’, de 2016), ‘Ubermorgen’ de Austria (‘Red Coin (Chinese Blood)’, de 2015) y ‘The Yes Men’ de EE.UU (‘I have a bad case of diarrhea: the (other) Julian Assange Story’, de 2020).

In good company es uno de los proyectos culturales que resultó seleccionado en la última convocatoria del concurso de proyectos culturales, impulsada por la consejería de Cultura con los que CCA Gran Canaria cubrirá durante 2022 una importante parte de la programación cultural que se desarrollará en el mencionado centro ubicado en el barrio de Schaman.

El proyecto incluye una publicación bilingue (español e inglés) que recogerá el trabajo videográfico presentado en sala acompañado de varios textos: un prólogo escrito por María Palier, directora del mítico programa de RTVE2 ‘Metrópolis’, otro a cargo del equipo curatorial, otro más del historiador de arte y artista neoyorkino Francesco Spampinato, colaborador en revistas como Flash Art, Kaleidoscope o L’Uomo Vogue y autor del libro ‘Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design’, otro elaborado por la comisaria canaria residente en Barcelona, Diana Padrón.

PSJM es un equipo de creación, teoría y gestión formado por Cynthia Viera (Las Palmas G.C., 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969). PSJM se presentan como una ‘marca de arte’, apropiándose así de los procedimientos y estrategias del capitalismo avanzado para subvertir sus estructuras simbólicas. Este ‘equipo-marca’ ha sido incluido entre los 100 artistas más representativos del arte político internacional en Art & Agenda: Political Art and Activism (Gestalten, Berlín, 2011). También ha sido incluido en Younger than Jesus. Artist Directory. The essential handbook to the future of art (New York: PhaidonNew Museum, 2009) y Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design (New York: Princeton Architectural Press N.Y., 2014, entre otras publicaciones.