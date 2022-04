La banda grancanaria Red Beard, que lidera Jaime Jiménez, grabará su sexto trabajo discográfico en los míticos Fame Recording Studios, en Muscle Shoals, Alabama (EE.UU.), por el que han pasado a lo largo de su historia artistas de la talla de Aretha Franklin, Little Richard, Wilson Pickett, Etta James, Otis Redding, Rolling Stones, Allman Brothers Band o Lynyrd Skynrd, entre una extensa nómina de estrellas de distintas generaciones y estilos. La apuesta musical de Red Beard emparentada con el rock sureño ha despertado el interés de los responsables de los legendarios Fame Studios, que han accedido a que la formación canaria se convierta así en el primer artista español en trabajar en esta legendaria fábrica de éxitos que contribuyó a cambiar la cultura musical desde que Rick Hall la pusiera en marcha en 1960.

“Es algo inédito, ya que Red Beard es la primera banda española que va a grabar a los Muscle Shoals; es posible que grupos españoles hayan querido ir a grabar allí, otra cosa es que les hayan dejado. Muchos artistas españoles han grabado en Estados Unidos, pero Muscle Shoals es como el principio de todo”, explica Jaime Jiménez, voz y guitarras de Red Beard. “En lo personal, no tengo las suficientes palabras para definir lo que siento. Y en lo profesional te das cuenta que estás a otro nivel, algo que como músico tengo que experimentar”, subraya Jaime Jiménez. Y es que Fame Studios “son el lugar donde todo comenzó y donde ese sonido sigue vivo hoy en día”, según la web de los míticos estudios.

"Por estas puertas pasan los mejores músicos, compositores, artistas y productores del mundo”, recuerda Jiménez a propósito del cartel que luce la entrada a Fame Studios. Un desfile de músicos y cantantes de leyenda de la talla de Aretha Franklin, Little Richard, Wilson Pickett, Etta James, Otis Redding, The Osmonds, Jerry Reed, Alabama, Mac Davis, The Gatlin Brothers, Bobbie Gentry, Allman Brothers Band, Lynyrd Skynrd o Rolling Stones; y otros más cercanos como Alicia Keys, Demi Lovato, Drive - By Truckers o The Black Keys.

El líder de Red Beard asegura el reto que tiene por delante junto a los cuatro músicos que lo acompañan a Alabama - Saul Rodriguez Carrillo (guitarra), David Correa Alvarado (bajo), Bernabe Ortega Rodriguez (Piano, Hammond) y Jeremías Agustin Lobos (batería) -, desde hoy hasta el próximo 14 de mayo, en una apuesta de Salan Producciones, supone un punto de inflexión en una carrera profesional que suma cinco discos desde 2015, y que ha tenido un notable impacto en el mercado nacional y europeo. Las demos del repertorio del nuevo álbum que recibió Fame Studios a través de la multinacional Peermusic, editorial con la Red Beard tiene contrato desde 2018, fueron el punto de partida de este proyecto.

Según relata Jaime Jiménez “todos los discos que he grabado han sido autoproducidos, aunque haya participado muchas personas, como en Dakota, con gente en Nashville, fuimos a grabarlo a Texas, pero quería hacer un proyecto más contundente. Hablé con Peermusic y les propuse un listado de posibles opciones de grabar en sitios más nobles, y en el número uno estaban Muscle Shoals, Fame Studios. Mi sorpresa fue descubrir que Peermusic tenía muchos contactos con Muscle Shoals”. Kevin Lamb, que fue presidente de Peermusic en Nashville y trabajó en Muscle Shoals, intermedió en las conversaciones para sopesar la posibilidad de que Rodnie Hall, hijo del fundador Rick Hall, diera su conformidad a que Red Beard fuera a grabar a los Fame Studios. “Se le enviaron las demos y le gustaron”. Unos temas que en opinión de Jiménez “fueron suficiente para que entendieran qué es lo que íbamos a hacer allí”. Al tiempo recibieron respuesta. “Le vieron encaje en la filosofía del sello y tuvimos la confirmación del estudio a falta de decidir la fecha. Ahí empezó la maquinaria a funcionar, y a hablar con Juan Salan como mánager para valorar todas las opciones de producción y lo que podíamos tener por delante”.