La Casa-Museo Pérez Galdós acoge el día 28 de abril, a las 19.00 horas, la presentación de Tiempo sucio, la última novela del escritor y cineasta Elio Quiroga. El relato sobre una sociedad distópica que ha superado una catástrofe y vive una época dorada en un futuro cercano es también una historia de suspense y asesinato, merecedora del Premio de Novela Policía Nacional 2021. El autor estará acompañado por Jacinto Quevedo, coordinador de Fomento de las Vocaciones CTIM (STEM), de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El Premio de Novela Policía Nacional, convocado por la Fundación Policía Española con la colaboración de la Fundación Unicaja y la editorial Algaida, pretende promover la creación literaria y reconocer el trabajo de las obras de temática negra, policial o vinculadas a la investigación policial. El autor confía ahora en la posibilidad de llevar al cine esta historia de ciencia ficción, tal y como hizo en 2019 con La estrategia del pequiinés, basada en la novela homónima de Alexis Ravelo.

Bajo los cánones narrativos del más puro cine negro, explora los temores y pecados de las sociedades actuales, creando una parábola sobre un mañana aparentemente perfecto, pero creado sobre unos cimientos defectuosos, en el que la humanidad ha delegado la toma de decisiones vitales en inteligencias artificiales que, aparentemente, pueden ver el futuro. El sueño de cualquier sociedad, alcanzar la perfección y la felicidad generalizada, se torna así en una vasta mentira.

Sinopsis

Tiempo sucio es una novela que se ambienta en un futuro no tan lejano, tras una espantosa catástrofe que diezmó a la humanidad. La civilización ha sido reconstruida y nace una nueva ‘edad de oro’, en la que el crimen es casi inexistente y la felicidad personal se ha convertido en un logro generalizado. Todo ello ha sido posible gracias a los companions, unos consejeros personales virtuales que acompañan a cada ser humano a lo largo de toda su vida. Bea apenas lleva tres años trabajando como agente de la ley cuando le es asignado un caso de asesinato múltiple. Es el primero en tres siglos y nadie sabe cómo afrontarlo. Bea deberá enfrentarse a sus miedos y fantasmas personales, y a revelaciones que harán sacudirse hasta los cimientos el nuevo mundo en el que vive, que puede no ser tan perfecto como aparenta.

Trayectoria de Elio Quiroga

Elio Quiroga (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) estudió ingeniería informática en la ULPGC. En 1996, su película Fotos consigue los premios al mejor guion y el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Sitges. Diez años después dirige su siguiente largometraje, La hora fría, protagonizada por Silke y Julio Perillán, que es vendida a 20 territorios, entre ellos China, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Taiwán o Tailandia. En 2009 se estrena su tercer largometraje, ‘No-Do’, protagonizada por Ana Torrent, vendida a 25 territorios en todo el mundo, entre ellos USA, China, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Malasia, Corea o México.

En 2014 dirige su cuarto largometraje, el documental The Mystery of the King of Kinema, sobre el pionero del cine francés Max Linder, que recibe la mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Gijón. En 2019 estrena su quinto largometaje, La estrategia del pequinés, adaptación de la novela homónima de Alexis Ravelo, además de numerosos cortos y diversas novelas.