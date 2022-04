Un refugio ante la triste dictadura

La directora pamplonesa Ione Atenea se alzó ayer con el primer Premio Panorama España que en esta 21ª edición otorga el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con su película Los caballos mueren al amanecer. El segundo filme de la directora pamplonesa, que ya presentó su ópera prima Enero el año pasado en esta misma sección del festival, es un cine documental que parte de una experiencia que vivió personalmente en su actual residencia en Barcelona junto a las amigas con las que comparte ese piso. «Cuando los anteriores inquilinos murieron fuimos a vivir a esa casa y empecé a descubrir objetos y fotos que habían dejado y que me hicieron interesarme por ellos».

De este modo, la directora descubre cómo era la vida de los García. Por un lado, Antonio era dibujante de Bruguera y se dedicaba más al cómic de aventuras para el extranjero contando historietas bélicas, western, fantásticas o de terror. Su hermana Rosita era cantante de ópera, pero no llegó a tener una carrera profesional, aunque diera algunas actuaciones. Y el hermano pequeño Juan García que no tenía oficio artístico era uno de los motivos por los que estaban tan atados a la fantasía.

«Los tres convirtieron su casa en un espacio de creación y de ficción ya que interpreto que en ese momento gris encontraron la manera de salir de su propia casa a través de un refugio cultural y vivir más alegremente», señala la realizadora. Así, los tres, de alguna manera, salían de ese lugar a través de diferentes manifestaciones artísticas que vivían intensamente. «Sobre todo encontré imágenes en las que se recreaban unas escenas de cine de género de los años 50 y los materiales que más me encantaron fueron algunos en los que aparecen una serie de rodajes de películas de Hollywood, pero en seguida me di cuenta que eran ellos que estaban en sus casas recreando estas historias y tomando esos papeles como si ellos fuesen los protagonistas».

«Siempre parto del deseo de ordenar y documentar una experiencia», señala la realizadora

Ante la duda de que realmente existiese una película real, Atenea asegura que «no he encontrado nada fuera de la casa. Se podría pensar que Antonio las utilizó como modelo para sus dibujos, pero eran imágenes mucho más complejas que simples fotografías, pero investigué con expertos de todo tipo y me dijeron que nunca habían visto algo así». El filme se presentó en el Festival Punto de vista fuera de sección porque era la película inaugural y tras su paso por Las Palmas viajará al DEAC de Barcelona. La propia directora es una de las protagonistas esenciales ya que ella interviene con una voz en off «donde cuento en primera persona cómo voy descubriendo toda esta historia». Ella es un personaje que guía ya que conoce la historia en primera persona. «Yo entro y digo cómo me encuentro, cómo me imagino, y cómo es la casa hoy en día, que sigue siendo un espacio de creación donde vive otro tipo de familia».

Al compararlo con Enero, que ganó un premio en el Festival de Gijón el día de su estreno, señala que «son películas muy diferentes, pero tienen cosas en común, ya que yo siempre parto del deseo de documentar una experiencia y ordenar un poco lo que pasa. También se trata de un documental que tiene muy presente el tema del legado y la muerte». Ione Atenea estudió Bellas Artes, para luego dedicarse a la fotografía y en 20216 estudiar cine y ahí empezó todo. Sus influencias es un entorno que hace cine que son «mis amigas y mis hermanas a las que admiro su trabajo y forma de hacer», aunque reconoce que le encanta Naomi Kawasi, tiene pendiente un proyecto colectivo, y subraya que «siempre parto del deseo para dirigir algo».

El jurado de la sección Panorama España destacó «la forma en que la directora recrea el destino y sentimiento de tres personajes con un sentido poético».