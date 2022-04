El artista frente a su obra. El veterano escultor Félix J. Reyes Arencibia protagoniza, en carne y hueso, la edición mensual del ciclo Miradas a la colección, que repasa la obra de un artista del catálogo de obras de la Casa de Colón. El día 3 de mayo, a las 19.00 horas, el reconocido artista de Valleseco impartirá una conferencia-autorretrato en la que repasará su trayectoria partiendo de Amalita, una de las esculturas que forman parte de la exposición Atesorando Patrimonio 4. Esta muestra exhibe, hasta el próximo 14 de junio, 140 nuevas adquisiciones del Cabildo grancanario para el futuro Museo de Bellas Artes y los centros museísticos insulares. La asistencia a la actividad es gratuita hasta completar aforo.

La pieza en cuestión que constituirá el punto de partida de la charla corresponde a una escultura tallada en madera de pino entre los años 1999 y 2000. Se trata de una talla directa sobre madera de pino de 120 x 48 x 67 centímetros, es decir, a tamaño natural. Amalita pertenece a la serie Mi barrio, que está vinculada con su otra serie Lugar de encuentro. Ambas están producidas a partir de mediados de los 90 y en ellas el artista comienza a adquirir un carácter narrativo en su producción, pasando de realizar piezas individuales a instalaciones de distintos formatos y técnicas en las que recoge historias y vivencias personales.

El propio autor describe su obra de la siguiente manera: “Creo que el presente no existe, del futuro no sabemos nada, sólo nos queda lo vivido”. Efectivamente, ‘Mi barrio’ es un grupo escultórico compuesto por once figuras que representan a otros once vecinos. “Realizo un grupo escultórico con personas de mi barrio en un domingo cualquiera en la calle Matías Padrón”, describe el escultor. “Cuento cuando los mayores estaban pendientes de la información deportiva transmitida por la única radio que existía en dicha calle, la de Amalita, una mujer maravillosa a la que todos queríamos. Los más pequeños escuchábamos a Amalita, quien nos contaba cuentos e historias muy divertidas. Así era la vida en aquellos años en los que la pobreza era la tónica general, aunque yo esa época la recuerdo como muy especial”.

Y es que los personajes de estas series, al contrario de las que hará con posterioridad, no son anónimos, sino que tienen nombre propio: Tita, Teresa, Cheo, Manolo o la pieza seleccionada, Amalita. Esto es debido a que son personas que habitan en su memoria. El autor recuerda su infancia y juventud en Gran Canaria, en la que tuvo una gran influencia la figura de su padre, que era vendedor ambulante en la ciudad. Es por ello también que las esculturas de esta serie están realizadas a tamaño natural. De igual manera, el propio autor señala que la elección de la madera de pino es debido a la calidez visual que transmite. Busca crear emoción y sensación de recuerdo dentro de la escena y anima al espectador a integrarse en el grupo.

Lugar de encuentro es el grupo escultórico con el que conecta Mi barrio. Está compuesto por diecisiete esculturas de tamaño natural realizadas en talla directa y en madera de pino gallego. “Con este grupo, empiezo mi andadura de contar historias. En este caso, represento a amigos situándolos en el marco de la calle de Triana como lugar de encuentro, porque en esa época, década de los cincuenta, los domingos solo teníamos playa por la mañana y paseo por Triana o algún guateque, por la tarde”. Reyes Arencibia explica que también eligió llamarlo así “porque mientras trabajaba en esta obra llegaban a mi memoria datos sobre la persona, de la que hacía un retrato idealizado en la distancia. En esta composición no me preocupaba el retrato como tal, me centraba más en la composición y distribución de las piezas, buscando la armonía y la emoción de recordar la forma de vivir de esa época”, aclara el escultor.

Trayectoria de Félix J. Reyes Arencibia

Félix J. Reyes Arencibia (Valleseco, 1941) comienza sus estudios de escultura en 1954 en las academias Municipales de Las Palmas, recibiendo clases de Cirilo Suárez y especialmente del reconocido escultor Abraham Cárdenes con el cual se prepara para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Tenerife. Durante el curso 1961-62 consigue una beca del Ayuntamiento de Las Palmas y otra del Cabildo Insular mediante la cual se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde obtendría el título de Profesor de Dibujo en la especialidad de Escultura en 1965. En 1982 homologaría dicho título por el de Licenciado en Bellas Artes.

Tras la terminación de sus estudios y su matrimonio con una riojana, se traslada a esta región donde en 1966 inicia su carrera docente en la Escuela de Arte de Logroño como profesor de modelado y vaciado. En 1968 recibió plaza como profesor numerario siendo nombrado catedrático de Artes Plásticas. En la Escuela de Artes impartió clases durante 35 años, ejerciendo la dirección durante 10. Como escultor ha participado en un amplio número de exposiciones, recibiendo una gran cantidad de reconocimientos, como el Premio Extraordinario del II Certamen Juvenil de Arte de Las Palmas en 1959, el Premio de Honor de Escultura de las Academias Municipales de Las Palmas en 1960, el Premio Aníbal Álvarez y el Molina Higueras de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1964 en sus primeras etapas, y más recientemente, el Galardón de las Bellas Artes de La Rioja en 2002 o en 2015 el premio Magister por la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

Desde 1974 hay presente escultura pública de Félix Reyes en múltiples municipios de La Rioja. En Canarias la obra del artista tiene presencia en distintos municipios: Arucas (Museo Municipal), Valleseco (escultura pública y en el Ayuntamiento) y Santa Cruz de Tenerife (Real Academia de Bellas Artes). Durante el año 2021 se celebró una exposición-homenaje en el Centro Cultural CICCA, en la cual participaron 25 artistas en torno a su figura.