Izal, junto a Love of Lesbian, Antonio Orozco, Ara Malikian, Dorian, Dani Fernández, Kiko Veneno, Elefantes, Anni B Sweet, La Bien Querida, Varry Brava, La La Love You, Shinova, Nena Daconte y Niña Polaca, dan vida al plantel de grandes artistas presentes en la esperada nueva edición de Gran Canaria SUM Festival, que se llevará a cabo los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022 en Infecar de Las Palmas de Gran Canaria.

La formación integrada por Mikel Izal, Alejandro Jordá, Alberto Pérez, Iván Mella y Emanuel Pérez “Gato” culmina el cierre de cartel en esta tercera edición, donde presentarán en directo su nuevo disco Hogar, tras anunciar que esta es su última gira como banda. Hogar, un álbum de diez historias cotidianas contadas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción. Producido por Brett Shaw (Foals, Florence and The Machine, Lady Gaga, etc.) junto a Sancho Gómez-Escolar en la Sierra de Tramontana de Mallorca, «los izales» pasaron el mes de octubre de 2020 construyendo hogares diferentes que escuchar en plano fijo. Un disco lanzado el pasado mes de octubre y que está completamente listo para su presentación en directo.

Con una producción de primer nivel, en Gran Canaria SUM Festival, la música y los conciertos se sucederán ininterrumpidamente y sin esperas sobre los 2 imponentes escenarios cubiertos destinados para la ocasión, así como amplias zonas de ocio pensadas y diseñadas para el confort y total disfrute del público asistente junto a grandes actuaciones.

Consolidado como un referente en Canarias, el festival promete ser nuevamente, el evento más esperado de todo el archipiélago, congregando a miles de personas llegadas desde todos los puntos del país.

Las entradas están disponibles en www.sumfestival.es