Los profesores universitarios Antonio Becerra Bolaños e Israel Campos Méndez repasan con humor la historia de la ilustración canaria con el libro El chismógrafo (La Tramoyista Editorial, 2022) que abarca hasta diez anécdotas divertidas que ocurrieron en el pasado del Archipiélago desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX. Ambos autores presentan el libro este miércoles, a las 19.30 horas, en la Casa de Colón, con las presencias del escritor Alexis Ravelo y el historiador Fernando Bruquetas.

Antonio Becerra señala, sobre el origen de este libro, que «a lo largo del tiempo vas acumulando notas curiosas o chismes que tienes en un cajón, pero que te ves con ganas de utilizar como divertimento». Sin embargo, el profesor de Literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, subraya que el libro es un divertimento riguroso que empezó hace años cuando hizo la tesis doctoral de Graciliano Afonso, que era un doctoral de la Catedral de Canarias que nace en 1765 y muere en 1861 con una vida muy larga vinculado a la iglesia, la ilustración y los liberales. «Descubrí que había muchas cosas en la prensa de la época que tocaban él y otros autores famosos como Clavijo y Fajardo y que eran también muy interesantes». Israel Campos añade, por su parte, que «Viera y Clavijo es para nosotros la fuente de muchas de estas historias, pero yo tengo un programa de Historia en la Cadena Ser todas las semanas e investigando encontré esta información que, vista desde la perspectiva, incluye chismes de peleas, disputas, envidias, etc., y de ahí surge la idea de hablar de la historia con un toque de humor para que quien lo lea se pueda poner en la intrahistoria de lo que pasaba».

Entre las anécdotas más curiosas, el profesor de Historia Antigua en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, destaca la Universidad y la Catedral. Sobre el primer caso, Campos señala que «pensamos que el pleito insular es de ahora, pero empieza en el siglo XVIII con las disputas de la primera Universidad de Canarias que se convirtió en una pugna de las élites de la época». La universidad la quieren los dominicos y los agustinos, Las Palmas y La Laguna, pero es esta última la que consigue que el rey les haga caso, "que apruebe el acuerdo pero no saben donde ubicarla porque aún no estaba el edificio construido». En el segundo, Campos, subraya que «se montó una buena» en todo lo que fue la construcción de la catedral desde que la empezó Nicolás Eduardo hasta que la acabó Luján Pérez. «Es de cuando se quiere terminar la catedral de Las Palmas, que llevaba 200 años parada porque no había financiación, luego vino Van der Does, se acabó el dinero, se quemaron los planos, pero primero había que conseguir un arquitecto y cuando por fin tienen uno que es un capitán del ejército, Hermosillas, se le hace un encargo y hace un proyecto que no tiene nada que ver con lo que la iglesia le había pedido». El Cabildo de la Catedral renuncia a su trabajo y Hermosillas les contesta que si no es eso se lo lleva, «con lo que la iglesia tienen que buscar a alguien y contratan al primero que pasaba por ahí, Nicolás Eduardo, con lo que Hermosillas se coge un mosqueo enorme porque usan su proyecto y empieza a difamar».

El arquitecto va diciendo en la Península que le han copiado los planos, que Nicolás Eduardo no está preparado y que en Canarias no saben construir y escribe una especie de manifiesto de veinte folios que manda a Madrid donde consigue que este hecho sea la comidilla del momento. «El rey pide informes y, durante veinte años, en Madrid y canarias se están mandando noticas en barco que tardaban seis meses en llegar, con lo que si empezabas una cosa no sabías si podías terminarla porque en función de quien presentaba eso al rey se conseguía una cosa u otra». De este modo la construcción de la catedral fue un sinsentido porque todo el mundo se posicionó de un lado u otro. «Fue así que, cuando estaba a punto de terminarse, llegó un maestro de obras de Cádiz afirmando ‘que vengo porque me han dicho que aquí en Canarias no saben construir». Por su parte, Antonio Becerra destaca otras dos anécdotas sobre Clavijo y Fajardo, y el marqués de Branciforte, respectivamente. En cuanto a Clavijo y Fajardo, el doctor en Literatura afirma que mantenía una relación con la hermana de Beaumarchais con la cual se iba a casar, pero cuando alcanza una alta posición se olvida de ella.

«Ella llama a su hermano en Francia y se forma un conflicto diplomático tremendo porque él era un ilustre y pide una reparación, con lo que se forma tanto follón que Clavijo y Fajardo acaba exiliado de Madrid». Beaumarchais como venganza empieza a difamar a Clavijo Fajardo y su fama se hace tan grande que Goethe escribe un drama llamado Clavijo en el que el polímata lo mata en duelo «ya que en toda Europa se habla de Clavijo como la felonía, la traición. etc.» La segunda es la del marqués de Branciforte, que fue gobernador en Canarias y era yerno de Godoy, el ministro de Carlos IV, que «fue denunciado a la Inquisición de conducta poco moral porque cruza las piernas en la misa», aparte de que quiso montar un negocio de cetáceos en la Isla «cuando aquí pasan tan solo dos al año». Otra anécdota que Becerra añade es la de Tomás de Iriarte que es delatado a la Inquisición por su propio hermano por preguntar «si te comes el cordero de dios con patas y todo».