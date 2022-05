Son el ejemplo paradigmático de que, a pesar de las dificultades, una banda canaria de música alternativa que se mueva de espaldas a la música comercial puede sobrevivir dignamente en las Islas sacando discos a cada cual más fascinante. Ellos son Gaf, un colectivo de seis músicos que, desde 2007 hasta ahora, han publicado ocho trabajos a cual más interesante y sorprendente y con distintas encarnaciones que pasan por Gaf, Gaf y La Estrella de la Muerte, Af-Gan y el actual Gaf & The Love Supreme Arkestra. Si eres uno de esos bichos raros que no soportan todo lo que huela a reguetón, r&b, trap o balada, y sin embargo, sientes devoción hacia el universo del shoegaze, post-rock, indie, krautrock o noise, entonces Gaf es, sin duda alguna, tu banda canaria de referencia en estos momentos.

El grupo tinerfeño acaba de publicar un nuevo trabajo titulado Garden Islands (Foehn Records), cuatro años después de su anterior álbum. El teclista del grupo, Mladen Kurajica, explica los entresijos de dicha grabación que surgió de un proyecto del año 2012 y que tienen que ver con el último documental sobre César Manrique. «Hace diez años habíamos quedado para ofrecer un concierto en el festival Keroxen y para ello añadimos a los músicos César Martín a la marimba y Ricardo Marichal al saxo tenor. Nos pegamos dos tardes improvisando y esas tres horas de grabaciones quedaron en el olvido hasta que el año pasado, el director de Utopía, Miguel Morales, me pidió archivos para la banda sonora, por lo que saqué algunos que encajaron perfectamente y a partir de ahí fue trabajar esos bocetos y grabar un disco que data de 2012, pero que realmente fue producido, mezclado y concebido el año pasado».

El sonido de Gaf es expansivo. Casi como viajar por el universo en una película de Stanley Kubrick. Cualquier melómano que escuche sus discos enseguida le vendrán con claridad sus mayúsculas influencias, todas tomadas de los grupos y artista más rompedores de la historia de la música, pero lo mejor es que lo cuenta el propio teclista con sus palabras. «Can siempre ha sido una influencia importante, como la primera parte de los Pink Floyd, pero también está todo el krautrock, el noise de Sonic Youth, la música progresiva de los 70, la psicodelia de los 60 y el garaje. Sin embargo, la referencia más extrema quizás venga de John Coltrane, Miles Davis y Sun Ra. De hecho el nombre del proyecto, Supreme Arkestra viene de ahí, una combinación entre el Supreme de John Coltrane y Arkestra de Sun Ra, que son nuestras referencias en el jazz, aunque nosotros a la hora de tocar no tengamos en cuenta influencias».

Con estos referentes no es extraño que su sonido atrape e hipnotice al oyente desde los primeros acordes, sumergiéndolo en imágenes psicodélicas sin necesidad de ningún estimulante. Y para entender este último disco hay que partir de su portada, un cuadro del pintor grancanario Sema Castro al cual admiran intensamente. «Realmente este disco fue una triangulación entre Gaf, la película Utopía y la conceptualización que le dimos a la pintura de Sema Castro». Así, el tema inicial, Garden Islands, se inspira en César Manrique y Lanzarote. Mientras que el segundo Fuego intenso y las cuatro partes de Inmensity of color nacen de los cuadros del artista grancanario «como un rollo orgánico y volcánico que juega con colores supervivos», y que inspira el artwork del disco. La obra concluye con el tema Gateways que, para el teclista, juega más claramente con el legado de Sun Ra Arkestra, el sonido Chicago, «y la idea de un disco introspectivo, metafísico, espiritual y cósmico que busca trascender».

El debut de Gaf fue con el discoTractores extraños en 2007 en el sello grancanario Ruin records, pero un año después sacan como Af-Gan sacan un experimento noise en el sello de la banda The Telescopes. Ya como Gaf & The Love Supreme Arkestra reaparecen en 2010 con «un sonido más krautrock y rock espacial», mientras que el reciente Garden islands explora más el ambient y el free-jazz.

Posteriormente, bajo el nombre de Gaf y La Estrella de La Muerte sacaron tres discos en diez años. El primero, de título homónimo en 2011 «es un sonido más garajero y fronterizo con algo de pop», mientras que el segundo, Sunriser de 2013, penetra más en el «krautrock, post-rock y rock espacial», con un resultado «más onírico, cristalino y limpio». Y ya finalmente, Gamma bay, publicado en 2018, es «el más ruidoso con shoegaze y noise como referentes bastante importantes y melódicos».

El teclista reconoce que es complicado sobrevivir para una banda de sus características en Canarias «porque no hay mucha demanda por el público y a la gente que organiza conciertos no le interesa porque no salimos rentables», pero aún así hay grupos alternativos interesantes. Kurajica nombra a Pumuky, Salétile, We were heading north y Conjunto Podenco.