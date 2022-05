Queralt Lahoz: "Queda mucho para la igualdad con partidos retrógrados en el Parlamento que dan miedo"

Esta va a ser su primera actuación en Gran Canaria, ¿cómo tiene planteado el concierto?

Voy acompañada de tres músicos que tocan batería, secuencias, percusiones y guitarras. Voy a interpretar las canciones de Pureza, pero caerá también alguna nueva. Tengo un montón de ganas de ir a Las Palmas y de gozar de su música que la siento muy cerca en mi vida en todos los sentidos.

¿De dónde proviene el mestizaje que caracteriza a ese disco?

Se ha dado de forma muy natural porque yo he crecido escuchando mucha diversidad de música, desde el flamenco hasta la copla, pasando por los ritmos más setenteros ya que mi madre es de los sesenta y escucha mucho rock y pop de esa época. Pero he escuchado más cosas y me he ido dejando llevar por muchas otras músicas por lo que todo ha surgido definitivamente de forma natural.

Incluso hay algún tema como De la cueva a los olivos que recuerda algo a Orishas.

Sí, y ese tema es también un guiño a Buenavista y a toda esa tradición. En Pureza hay un poco de hip hop, flamenco, r&b, bolero y copla. Interviene Jorge Pardo con la flautas y Oscar Soriano, que es un guitarrista de flamenco.

Y tiene un inicio que es una declaración de intenciones.

La entrada es una entrada libre. Son tres voces de tres mujeres como Mayte Marti, Mercedes Sosa y Lola Flores. Tres mujeres referentes que hablan de lo que es la pureza para ellas y pude encontrar esa frase estética como una declaración de derechos.

Y el tema Como poco que es una especie de freestyle.

Sí, pero soy yo todo el rato.

Un mestizaje del que ya avisa su propio nombre.

Queralt es un nombre catalán y Lahoz es un apellido de Castilla, pero mis padres son andaluces.

¿Sus letras son por lo general autobiográficas?

Depende un poco. Hay temas que sí están escritos de experiencias personales, pero luego hay otros que están inspirados en la vida de otras personas, que pasan por mi vida pero que para mí es superinteresante. En definitiva, me dejo llevar por algo muy natural y muy humano y real.

¿Considera que su discurso es feminista?

Evidentemente, yo soy una mujer que lucha todos los días por sentirse libre y por caminar tranquilamente por la vida como la mayoría de las mujeres, y para mí es importante dar esa voz de feminismo en tiempos tan difíciles como estos, donde se ha trabajado pero aún queda mucho camino por andar.

Pero se ha avanzado mucho en los últimos años.

Pero no tanto como mereceríamos. La paridad es maravilloso pero veo gente muy joven con unos discursos muy chungos, y partidos políticos que están teniendo una gran voz y están en el parlamento dando unos mensajes de odio, machismo y retrógrados que dan miedo. Entonces pienso que todavía no estamos tan avanzados cuando permitimos que gente como la de esos partidos aún estén en las tribunas, los congresos y el parlamento.

Pues están gobernando en una comunidad y puede que lleguen al gobierno de España.

Cuando se manda un mensaje de que no estás de acuerdo con la monarquía bien pronto se calla, pero cuando se habla que las mujeres no deberíamos abortar porque no debería ser un derecho legal, ese mensaje ni se calla ni se silencia, entonces ¿hasta dónde llegan nuestros derechas como seres humanos y mujeres? Pues hasta donde el poder quiere, y el poder al final está en los partidos que dirige esta gente. Lamentablemente ahí me doy cuenta de que no estamos tan avanzadas y que queda aún mucho por hacer.

Y más un país como en España que, a pesar de que hayan pasado 40 años, aún pesa un pasado bastante gris.

Totalmente. Es lamentable, pero es una realidad.

¿Qué diferencias hay entre Pureza y su anterior trabajo el Ep titulado 1917?

Simplemente es que el primero fue la carta de presentación, el voy a meter la patita con mi sonido nuevo y voy a entrar con esa electrónica a ver qué pasa. Era quizás menos orgánico, pero cuando llegó Pureza tenía ese viaje mucho más inmenso con otro tipo de mensaje, donde hablo más de mí y me dejo ver con más claridad.

Acaba de realizar un vídeo con la canción Blade. ¿Supone algo especial en su carrera?

Yo me dejo llevar, hago lo que me apetece, no intento provocar algo, sino que me dejo llevar por un tipo de sonido, juego e investigo. Y la música se trata eso en definitiva, de redescubrirte constantemente. Este año sacaré algunos singles, pero para el que viene ya tendré un álbum.