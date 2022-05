10 de mayo con Galdós

Hoy, 10 de mayo de 2022, los galdosianos de todo el mundo celebramos el 179 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós. Y, por supuesto, nosotros los galdosianos canarios y, singularizando, lo celebra esta galdosiana que escribe y que no pretende representar a nadie más que a sí misma.

Me siento afianzada y segura en esta fiesta de 2022 porque sostengo en mi puño, bien firme, el hilo de la tradición grancanaria que inauguró Hermenegildo Hurtado de Mendoza cuando empezó a exponer para los paisanos las primeras ediciones de don Benito en el zaguán de su casa, en 1920, y en 1931 a reclamar con orgullo la atención ciudadana hacia el escritor ilustre que fue su tío, añadiendo la placa que el Ayuntamiento colocó en el domicilio familiar de Cano 33. Aquella decisión, la de colocar la placa, había sido tomada en pleno municipal de 1883, pero -«las cosas de palacio van despacio»- no se colocó hasta el 1931 de la inauguración del monumento galdosiano de Muelle de San Telmo.

En ese mismo lugar continúa hoy la placa y la fiesta, porque quienes tomaron la antorcha de don Hermenegildo (que murió en 1936) continuaron el gesto y el homenaje con la misma entrega y pasión. Lo continuó su hijo Ambrosio y, enseguida, Alfonso Armas cuando, siendo aún joven profesor de instituto, aprovechó la inauguración de lo que es hoy la Casa de Colón (1952) para reclamar en la prensa la creación de un museo para nuestro don Benito: «Así como Sevilla tiene su Bécquer, Madrid su Cascorro y Santander su Pereda, Las Palmas tiene su Pérez Galdós». Y aquel Cabildo emprendió una tarea que los posteriores no han dejado decaer. Así, hoy tenemos en Cano 6, vivo y firme, aquel Museo Pérez Galdós que nuestros antecesores lograron convertir en el primer centro de investigación galdosiana del mundo y que en el próximo junio volverá a abrir sus puertas a un grupo privilegiado de estudiosos de todo el mundo para celebrar el XII Congreso Internacional galdosiano que vivió su primera cita –gloriosa- en 1973.

Continúa, sin duda, Galdós vivo y vigente en este 2022 que vivimos, después de haber salido airoso del 2020 de su centenario al que oscureció la peor de las pandemias. Pese a todo, en aquel año se le honró en exposiciones varias, se le celebró en universidades españolas y extranjeras, contó con programación propia en Ayuntamientos y otras entidades, se le editó como nunca, se repuso su ópera Marianela… Además –y lo destaco como producto de «hoja perenne»-, contó con biografías de mérito y se le dedicaron monográficos en revistas de solvencia: de literatura, de música, de historia, de arte plástico, de teatro.

Hoy Pérez Galdós sigue siendo estudiado con afán y leído con gusto, con atención, con sorpresa… Sigue siendo objeto de referencia cultural, de conversación científica y hasta de polémica, sana casi siempre.

Últimamente ha recaído en él la atención a propósito de la monografía que le ha dedicado nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Siempre es bueno que se hable de un escritor, y honroso que lo haga una personalidad como Vargas Llosa, escritor potente y más que respetable. La monografía que dedica a Galdós nuestro Nobel es amplia, en cuanto abarca toda la obra de creación, y es asertiva con rotundidad al expresar juicios y opiniones propias, de la primera página a la última. Que son respetables y que han de ser respetadas; como los de cualquier lector de Galdós, por mucho más, por tratarse de quien se trata.

Esto no quiere decir que los estudiosos galdosianos estemos de acuerdo con él. Lo hemos hablado y comentado. Hablando ahora en nombre propio, confieso que, desde que irrumpió en la literatura con aquella su contundencia genial, la obra de Vargas Llosa ha figurado entre mis lecturas preferidas, y que su personalidad está entre las más admiradas desde que pude conocerlo personalmente (de la mano de Juancho de Armas, por cierto) siendo profesora del Instituto Isabel de España. Me entusiasmé con cada una de sus novelas, tan distintas y tan varias. Lo admiré como ensayista. Devoré aquel trabajo sobre nuestra admirada Madame Bovary que se tituló La orgía perpetua, y que todos celebramos por la sugestión de forma y tema, y por la admiración por lo francés que, justificada o no, todos hemos bebido en la profundidad de nuestras raíces culturales (y con ella, un cierto desdén por lo español, dicho sea de paso). Aquel Vargas Llosa, en el fondo, es el mismo que ha escrito ahora el ensayo galdosiano en donde expone sus opiniones y sus criterios. El que una estudiosa galdosiana de toda la vida como yo no pueda estar de acuerdo con esa visión, es lógico; que le cueste concluir la lectura del retrato literario de don Mario, es natural. Y también lo es que arrugue el ceño ante el método seguido, ante el tono de displicencia general con que se trata al autor, ante la ironía desdeñosa de algunos juicios… Hasta le disgusta a esta galdosiana la cubierta del libro (tal vez Vargas nada tuvo que ver en ella), por lo acertadamente que representa al Galdós que Vargas dibuja: un hombre quieto, de figura semi deforme, situado a espaldas del mundo, anticuado, casi ridículo con aquel bombín encasquetado hasta las orejas. Pero Vargas Llosa, que no es un estudioso de Galdós, está en su derecho de enjuiciarlo (su persona y su obra) como crea conveniente. Su opinión no puede dejar de ser respetable. Así se expresa Vargas en el último párrafo de su monografía: «Benito Pérez Galdós estuvo a la altura del prestigio que ahora lo rodea. Sus libros son la mejor confirmación de su talento. Fue, sigue siendo y lo será por mucho tiempo un gran escritor». Bueno. Ahora, esta galdosiana está totalmente de acuerdo con él.

10 de mayo de 2022. Tal día como hoy, hace 179 años, nació ahí, en la calle de Cano, Benito Pérez Galdós. Celebrémoslo. Fue un hombre de genio y un escritor genial. El mejor del XIX español. ¡Viva Galdós!