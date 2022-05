LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas y EL DÍA/La Opinión de Tenerife convocan un concurso de maquetas de música urbana con motivo de la celebración el 28 de mayo en la Ciudad Deportiva 7 Palmas de “Cayó la noche. Festival de Música Urbana”.

Cada semana iremos desvelando a cinco de los seleccionados que optarán a los premios:

Primer premio. 3.000 euros, además de la grabación de la canción ganadora, y la actuación en el festival 'CAYÓ LA NOCHE. FESTIVAL DE MÚSICA URBANA'

Segundo premio. 2.000 euros destinados a la promoción de la carrera musical.

Tercer premio. 1.000 euros.

Ya hemos recibido más de 60 trabajos y tienes hasta el 23 de mayo a las 00.00 horas para participar. Y si ya nos has enviado tu maqueta y no estás entre estos seleccionados, no te preocupes, todavía tienes posibilidades de figurar entre ellos.

En esta ocasión te ofrecemos los trabajos de los siguientes artistas:

Lionel Coronet

Silvia Criado

Melybi

Raúl Orán

Juan Francisco Santiago Fuentes (JFran), Ian Stewart y Raúl Rodríguez