«Más que de números, soy un hombre de acción y de equipo»

¿Quién es José María García Mediano?

Es una persona normal que tiene dos pasiones. Una de ellas es mi familia, a la que adoro, y la otra es el trabajo. Me incorporé muy joven al mercado laboral y toda mi trayectoria la he desarrollado en esta santa casa.

Eso es como firmar un contrato de por vida, ¿no?

No hace mucho tuve la oportunidad de irme a una empresa americana que se interesó por mi perfil profesional, pero es tanto el cariño que le tengo a RTVE que nunca me he planteado dejarla.

¿Esos anclajes familiares a los que hizo referencia en su primera respuesta son vitales en una profesión tan absorbente?

Mi mujer es una pieza clave en mi vida... Me ha apoyado y seguido en cada una de las aventuras profesionales. Lo más doloroso, de largo, ha sido tener que dejar a mis hijos en Madrid para venir a las Islas. Mi padre trabajó en Televisión Española en los estudios del Paseo de la Habana y tengo hermanos que han formado parte de RTVE.

¿Se puede decir que el ente público es un viejo conocido?

Mucho [silencio]... De pequeño pasé unos cuantos sábados en Prado del Rey, donde se grababa el mítico Estudio 1. Aquello era como pasear por casa pero entre decorados de otros siglos. Tengo recuerdos de haber participado en el Un, dos, tres para los niños o en Canciones del desván.

¿Qué pesó más cuando aceptó la misión de venir a Canarias?

A ver [hace otra pausa]... Yo llevo 14 años como director de personal. Soy un profesional vinculado a recursos humanos que conoce bien la casa y con un gran sentido de la responsabilidad... Cuando el presidente de RTVE me propuso venir a las Islas sentí que era un reto apasionante. Me apetecía introducir una experiencia tan bonita en mi vida. A mí siempre me ha gustado bajar al estudio de grabación y meterme en una cabina de sonido, pero tener la oportunidad de ayudar desde este cargo supone una motivación que no podía dejar escapar. Por esa razón no lo dudé, dije sí...

¿Su perfil laboral indica que es un hombre de números?

Más que un hombre de números, soy un hombre de acción y de equipo... Los números los llevan otros. Un director de personal de RTVE tiene a su cargo 46 personas, pero maneja la vida de 6.500. La acción siempre debe ir acompañada de la toma de decisiones.

«Que nadie dude de que esto no es un centro territorial, sino un centro de producción»

¿Y ya ha comenzado a tomar esas decisiones?

Algunas hay [silencio]... y se van a ver muy pronto.

¿Cuáles son sus retos más inmediatos?

Una de las grandes apuestas que me ha trasladado el presidente tiene que ver con la transformación digital, pero antes de empezar a tomar decisiones me gustaría destacar la labor de las personas que hicieron posible los 58 años de vida de Televisión Española en Canarias. Quiero ser respetuoso y exaltar el papel que han jugado todos los profesionales que han pasado por esta dirección, pero ha llegado el momento de dar un paso más...

¿Un paso más?

Que nadie dude de que esto no es un centro territorial, sino un centro de producción. El proceso de transformación que se está produciendo en RTVE nos va a ayudar a potenciar la producción con contenidos canarios. Tenemos un enorme potencial y quiero exportar Canarias a la Península y al canal internacional de RTVE a través de la imagen y el sonido.

Usted ha sido una pieza clave en la reorganización laboral del ente público en la pandemia, ¿el teletrabajo tiene futuro en el nuevo modelo de televisión?

Soy un defensor del teletrabajo, pero esa no puede ser una opción útil para todas las actividades... Evidentemente existen áreas relacionadas con la administración en las que puede tener un buen desarrollo [las oficinas y la producción de programas que no esté vinculada al directo] pero no todo el mundo puede teletrabajar porque se necesita estar en contacto con equipos sofisticados, con cables y desarrollar una labor que es presencial.

¿Va a mirar de reojo lo que hace la competencia?

En un puesto como este no puedes dejar de mirar a los lados, pero creo que RTVE como servicio público, tanto regional como nacional, tiene que mirar siempre adelante: el objetivo de esta casa es servir a los ciudadanos. Ahora se habla mucho de unas audiencias que han tenido que ajustarse a los cambios que se han dado en el consumo de televisión, pero eso es algo que la crisis sanitaria ha modificado. Ocurre lo mismo con la prensa. El entorno digital se ha convertido en una tendencia porque la gente escucha la radio y ve tele cuando quiere o puede. Sí, miraré hacia delante pero es inevitable acechar con el rabillo del ojo lo que hacen los demás... Necesitamos que el público nos vea y, sobre todo, nos quiera. Aún estoy en el proceso de análisis y, como usted bien sabe, tenemos una plantilla mayor. Hace tiempo que no se han celebrado procesos selectivos y yo creo en la renovación. Solo llevo 11 días en el cargo y, por lo tanto, sigo en fase de análisis. Mi deber es rentabilizar al máximo los medios que RTVE tiene en Canarias.