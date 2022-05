El Concurso de Maquetas de Música Urbana promovido por LA PROVINCIA/DLP y EL DÍA/La Opinión de Tenerife llegó este miércoles a su fin con el ritmo de los bajos, sintetizadores y letras pegadizas que ha traído un centenar de propuestas de jóvenes y emergentes artistas del panorama musical canario.

El ganador del primer premio, dotado con 3.000 euros, además de la grabación de la canción propuesta y la actuación en el festival Cayó la noche. Festival de Música Urbana este sábado 28 de mayo es Carlos Lionel Rodriguez Coronet con el tema 3AM. En segundo lugar, la artista Silvia Criado con el fragmento de No me fío, quien recibirá 2.000 euros destinados a la promoción de su carrera musical, y, con el tercer galardón, Ángel Ramírez que canta el tema Puro a pleno pulmón cuyo obsequio serán 1.000 euros para impulsar su trayectoria.

La entrega del palmarés será el sábado 28 en Cayó la noche. Festival de Música Urbana, donde estarán los artistas que han alcanzado el éxito mundial con este sencillo Quevedo, Cruz Cafuné, Bejo, La Pantera, Juseph, El Ima y Abhir Hathi. Además, la cantante Daniela Garsal hará saltar al público con sus temas desde que se abran las puertas de la Ciudad Deportiva 7Palmas a las 19.30 horas. Las entradas están disponibles con varios descuentos tanto en www.elmonoproducciones.com como www.entrees.es.

Sorprendido en el trabajo por el anuncio del primer premio, Carlos Lionel Rodriguez Coronet trabaja desde hace algunos meses en un restaurante de Meloneras. Comenzó en la música a los 14 años como una afición a la que le dedicaba letras y los ratos libres y de las que subía vídeos a Instagram. Entonces, se dio cuenta de que aquello era más que un hobby y decidió empezar a ahorrar el dinero. En la actualidad, tiene 20 años y reside en Vecindario y se le nota el desconcierto en su voz.

Coronet cantando con los artistas de 'Cayó la noche'

«Me comentaron que participara, pero tengo tan mala suerte que no sabía que hacer. Me dije que sí, así que me metí en la web de La Provincia de una, vi las bases y me lancé, pero lo digo, no me suelo apuntar a estas cosas porque paso desapercibido y no tengo maldita suerte, no sé ni qué decir», asegura entrecortado.

El sábado se subirá al escenario a cantar su tema con el grupo de siete raperos que rompieron las estadísticas hace cuatro meses y que se colocan con casi 58 millones de reproducciones en YouTube como el número 14 del top de vídeos musicales de la plataforma. Este periódico se hizo eco de su éxito analizando el salto que, gracias a las redes sociales y en consonancia a los tiempos que corren junto al talento que rezuma entre ellos, de la música urbana desde el Archipiélago al mundo, algo con lo que coincide Lionel Coronet al señalar que «tienen talentazo y están dejando a Canarias por lo alto».

El espectáculo está servido. En tan poco tiempo, el éxito de los solistas del remix de Cayó la noche se ha disparado y el Concurso de Maquetas de Música Urbana, motivado por el talento que hay por descubrir entre la juventud, vuelca su apoyo económico en promocionar la futura trayectoria de los tres galardonados, Lionel Coronet, Silvia Criado y Ángel Ramírez después del veredicto del jurado.