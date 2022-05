El álbum íntimo de Saramago

Desvelar las claves en la vida de Saramago. Esa es la esencia del libro biográfico del escritor portugués que el editor Ricardo Viel presentó ayer en la jornada inaugural de la 34 edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, dedicada al premio Nobel, en el parque San Telmo y que se celebrará hasta el 30 de mayo.

Ángel Martín, Paula Carballeira, Matías Prats Chacón, Miguel Pajares fueron otros autores que presentaron sus obras en un evento que también contará con las presencias de Fernando Bosch, Pilar Eyre, Lorenzo Silva o Benjamín Prado, entre 2.000 participantes.

La intervención de Ricardo Viel durante la inauguración de ayer se produjo con el ciclo dedicado a Saramago, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, en el que intervino su mujer, Pilar del Río. Viel presentó el libro Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico «una retrospectiva como humanista y escritor, que intenta contar la vida del Nobel de Literatura con imágenes y textos, que es casi una fotobiografía, un álbum intentando creado a partir de los sitios donde pasó, la gente que conoció, los libros que escribió, las lecturas que hizo» afirmó. De este modo, el lector puede encontrarse con Saramago junto a Almodóvar, Mafalda, o el Che Guevara. «Aquí se repasan sus entrevistas, diarios, novelas, cartas, documentos inéditos, imágenes, dibujos, fotos de archivo o lugares del mundo que visitó como Machu Picho», añadió. La voz que guía por sus páginas es la del propio escritor, que enseña y comenta lugares, personas, lecturas, temas y personajes de sus obras. Todos forjaron su identidad.

Según la presidenta de la Asociación de Libreros de Las Palmas, Irene Pérez García, son muchas las actividades que se desarrollarán para fomentar la lectura y la escritura 32 casetas y donde los libreros confían en celebrar una feria igual de exitosa que la del pasado año. Pérez hizo estas declaraciones en un acto al que también asistieron el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; la concejal de Cultura de Las Palmas, Encarna Galván; así como representantes del Gobierno canario. La feria cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital de la isla, que en total han aportado 194.000 euros, e incluye a más de 200 autores canarios.

El representante también de la asociación de libreros, Javier González, señaló que en la anterior se instalaron menos casetas, entre 10 y 15, y cada una logró un volumen de ventas que osciló entre los 10.000 y los 15.000 euros, «muy por encima de los que se esperaba». Mucho se esperaba la llegada del presentador, monologuista y guionista Ángel Martín, que firmó su obra Por si las voces vuelven, un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero.

También intervino el periodista Matías Prats Chacón, quien debuta como novelista con El futuro que olvidaste, una «ficción fácil de leer», relacionada con el deporte y el periodismo. «Hasta ahora no me había planteado escribir», señaló el escritor «y el paso que he dado me ha permitido salir de mi zona de confort para narrar una historia de suspense sobre la desaparición de una tenista famosa».

La escritora gallega especializada en literatura infantil y juvenil Paula Carballeira también presenta sus dos últimas obras, el libro álbum Un fantasma en la isla para los lectores más pequeños y Trece avisos, de la editorial canaria Diego Pun, que contiene «cuentos de miedo» para lectores preadolescentes. Carballeira manifestó estar encantada de participar en esta feria porque le permite abrir «fronteras» a sus libros y ha considerado que la literatura infantil «goza de muy buena salud» y, además, se «cuidan mucho las ediciones». Miguel Pajares aborda en su ensayo Refugiados climáticos, una cuestión que centrará también uno de los ciclos de la feria, el dedicado al medio ambiente. Tras 30 años dedicado al estudio sobre las migraciones humanas y los últimos siete a las ligadas al cambio climático, plantea en su libro un «tema candente y sobre el que no hay mucha bibliografía», indicó, quien publicará próximamente una novela, El legado, que versa sobre el cambio climático.

La literatura con orgullo y las letras africanas centrarán los otros dos ciclos de la 34 feria del libro de la capital grancanaria, en la que ayer estuvo la modelo y tertuliana Tamara Gorro, quien presentó su última obra Cuando el corazón llora. Los ganadores del Primer Premio de Narrativa Joven del Museo Canario, María Perera Morales y Julio Hernández Abreu, dieron a conocer sus títulos premiados, Anhelo y Taoro, respectivamente.

El autor canario Antonio Puente cerró la programación de la Carpa Saramago con su libro El sol en el suelo, en el que hace un repaso por los acontecimientos históricos desde el derrumbe de las torres gemelas a la crisis sanitaria originada por la Covid-19.

En la primera jornada, los más pequeños disfrutaron de las presentaciones de María Gabriela Díaz Gronlier, quien acercaron a los pequeños las aventuras recogidas en El sombrerero de Triana.

Además de ella, Juan Carlos Saavedra dio a conocer su último libro A la sombra del héroe en la Carpa Infantil, y Juan Antonio González deleitó a los pequeños con Cuentos desde el cole (Narración oral). En el nuevo espacio de actividades que se desarrollan en la zona césped del exterior del Parque, denominado Animódromo, los niños y niñas disfrutaron de las narraciones improvisadas de Impro Canarias Compañía y de los títeres La bruja Kai por parte de Titiriclown compañía.

A esto había que unir las actividades en la Biblioteca Pública con el doctor en Antropología Social, Miguel Pajares, que habló sobre su libro Refugiados climáticos. Un gran reto del siglo XXI, en el que aborda las consecuencias que tiene el éxodo para el cambio climático. Y el cantante y compositor Khaly Thioune, que presentó Yakar Esperanza, una historia de migraciones, de convivencia, de sueños y de dificultades.